Dodávka zbraní Ukrajině: Proč německé schéma výměny výzbroje nefunguje

22. 7. 2022

čas čtení 6 minut

Ukrajina má být podle německých představ podporována zbraněmi v rámci schémat výměny výzbroje z postkomunistických států za západní modely. Ale zatím nedošlo ani k jediné takové výměně. Dohoda s Polskem by dokonce mohla definitivně selhat. Jak se to mohlo stát?, ptají se Uli Haucková a Kai Küstner. Ukrajina má být podle německých představ podporována zbraněmi v rámci schémat výměny výzbroje z postkomunistických států za západní modely. Ale zatím nedošlo ani k jediné takové výměně. Dohoda s Polskem by dokonce mohla definitivně selhat. Jak se to mohlo stát?,

Jak vypadá takzvaná výměna?

Kritici obviňují německou vládu, že dostatečně nepodporuje Ukrajinu zbraněmi. Německo chtělo prostřednictvím výměny stále více a nepřímo dodávat do země těžké zbraně. Do kruhové výměny jsou zapojeni tři partneři: Německo jako dárcovská země, "výměnný partner" a Ukrajina jako přijímající země. Ukrajina má být zásobována ruskými nebo bývalými sovětskými těžkými zbraněmi. Například tanky, které pocházejí z jihoevropských a východoevropských zemí NATO. Konkrétně spolková vláda jedná s Polskem, Českou republikou, Slovenskem, Slovinskem a Řeckem. Jejich zásoby mají být doplněny německou technikou.

Proč spolková vláda spoléhá na výměnu?

Argument semaforové koalice zazněl velmi brzy. Ukrajinci prý umí nejlépe zacházet s tanky sovětské konstrukce, nemusejí být pracně cvičeni a mají náhradní k nim. Zároveň je také zřejmé, že spolková vláda a zejména kancléř se chtějí za každou cenu vyhnout tomu, aby se na Ukrajině používaly německé tanky nebo bojová vozidla pěchoty, tedy Leopard nebo Marder.

Důvodů je mnoho – lze jen spekulovat, které jsou rozhodující: Že německé tanky už nikdy nemají střílet na ruské, to bylo jedno z poučení z nacistické minulosti a 2. světové války. Kromě toho panuje obava, že by Putin považoval přímé dodávky tanků za překročení červené linie, což by mohlo vést k nebezpečné eskalaci. Oficiálně se hovoří o – ústní – dohodě mezi partnery NATO, podle které takové západní válečné vybavení nikdo nedodal. Proto by bylo krajně nepříjemné i pro Německo, kdyby Španělsko přesně na tomhle trvalo a opravdu chtělo poslat tanky Leopard na Ukrajinu. Zda se tak stane, zatím není jisté.

Které postupy výměny byly dosud dokončeny? Ani jeden. Německý spolkový sněm před téměř třemi měsíci velkou většinou rozhodl, že spolková vláda by měla Ukrajinu podpořit také těžkými zbraněmi. Dosud však bylo z aktuálního seznamu zbraní spolkové vlády na internetu dodáno pouze sedm samohybných houfnic ze zásob Bundeswehru. Německý zbrojní průmysl má navíc začít s dodávkami samohybných protiletadlových kanónů Gepard do konce července, těžiště dodávek zbraní však spočívá v procesu výměny. Země jako Polsko a Česká republika již dodaly na Ukrajinu tanky T-72 a bojová vozidla pěchoty BVP-1. Německá vláda poté oznámila, že svému partnerovi v NATO, České republice, dá jako kompenzaci k dispozici 15 tanků Leopard 2 z průmyslových zásob. Výměna ale ještě není dokončena, stejně jako u Polska, Slovenska, Řecka a Slovinska.

Proč to trvá tak dlouho?

Krátká odpověď zní: Protože země většinou nejsou spokojeny s německou nabídkou. Je to vidět na příkladu Slovinska. Jde o první zemi, se kterou v dubnu začala jednání. Výměnou za to, že Slovinsko dodá Ukrajině tanky a obrněné transportéry jugoslávského původu (M-84 a M-80), Berlín nabídl bojové vozidlo pěchoty Marder a obrněný transportér Fuchs – oba jsou zastaralými modely v Bundeswehru a mají kolem 50 let. Místo toho se Slovinsko těšilo na nové bojové vozidlo pěchoty Puma a tank Leopard 2 – tedy modernější vybavení. Podobný boj o výměnu probíhá s ostatními partnerskými zeměmi. Mimochodem, další zvláštnost: Bundeswehr odmítl dodat Ukrajině obrněný transportér Fuchs s argumentem, že by byla ohrožena operační připravenost vojsk – ale jsou ochotni ho předat Slovinsku.

Jak pokračují jednání s Polskem?

Podle polských zdrojů dodala země za první dva měsíce ruské útočné války na Ukrajinu až 240 tanků T-72 a několik desítek obrněných vozidel. Sousední země je považována za hlavního dodavatele zbraní a podporovatele Ukrajiny. Už v květnu polský prezident Andrzej Duda kritizoval německou vládu, že v blízké budoucnosti nedodá vojenskou náhradu za tanky. Tehdy se říkalo, že Polsko chce nejnovější německé tanky Leopard. A dokonce i tehdy byly rozhovory považovány za zaseklé a mezitím hrozí, že zcela selžou. V televizním rozhovoru tento týden náměstek polského ministra zahraničí řekl, že neexistuje žádná "skutečná nabídka z Německa, která by mohla být zvážena". Podle zahraničního politika CDU Rodericha Kiesewettera spolková vláda nedávno nabídla Polsku 20 modernizovaných tanků Leopard 2. Od dubna 2023 bude dodáván jeden tank měsíčně a od října tři měsíčně. Z pohledu Polska zjevně málo. Jednání však ještě oficiálně neskončila a od té doby je známo, že Polsko obdrželo od USA první z celkem 366 tanků Abrams.

Co kritizují na proceduře výměny?

Kritici nesouhlasí s větou "Dobrý výměna vyžaduje čas": pověst a důvěryhodnost Německa utrpí mezi spojenci, zejména ve východní Evropě, pokud se věci budou tak dlouho protahovat. Navíc řada opozičních politiků, ale i někteří vládní, nechápou, proč Německo nedodává Ukrajině modernější techniku ​​z vlastních zásob místo starého sovětského materiálu. Pokud se tam brání naše svoboda a Rusku nemá být dovoleno válku vyhrát, argumentem je, že Ukrajina by měla dostat veškerou myslitelnou vojenskou podporu. Ale ministryně obrany Christine Lambrechtová opakovaně poukázala na to, že rezervy Bundeswehru jsou nyní vyčerpány. Z nejnovějšího dopisu předsedkyně výboru pro obranu Marie-Agnes Strack-Zimmermannové Olafovi Scholzovi však bylo jasné, že někteří členové koaliční vlády by také rádi viděli větší rychlost v dodávkách zbraní. S čímž se jim dostalo od kancléře velmi jasného odmítnutí.

Zdroj v němčině: ZDE

0