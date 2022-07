Čečenští povstalci využívají toho, že ruské síly jsou vázány na Ukrajině, a připravují se na svržení loutky Kremlu Kadyrova

22. 7. 2022 / Fabiano Golgo

Vladimír Putin vděčí za obrovský kus své popularity barbarství, které páchal v Čečensku v roce 1999. Boris Jelcin byl při svých pokusech o zkrocení čečenských povstalců v letech 1994 až 1996 ponížen. Když se Putin dostal ze stínu své pozice v tajných službách na veřejnost jako dědic Jelcinova Kremlu, získal velkou podporu hrou na drsného superhrdinu bojujícího za postsovětskou geopolitickou moc Ruska.

V roce 1999, krátce po Putinově zvolení premiérem, vybuchla v Moskvě, Buinaksku a Volgodonsku série bomb v řadě obytných domů ve velkých městech, které zabily více než 300 lidí a zanechaly kolem 1000 zraněných. Bombové útoky byly připsány čečenským teroristům. Pátá bomba stejného charakteru však byla objevena ve sklepě budovy ve městě Rjazaň. Za uložení bomby v budově byly zatčeny tři osoby, z nichž se vyklubali agenti ruské tajné služby FSB. Po zatčení agentů však úřady prohlásily, že se ve skutečnosti jednalo pouze o "bezpečnostní cvičení". Jistě...



Putin se rozhodl jednoduše vybombardovat hlavní město Čečenska Groznyj, srovnat ho se zemí a vyvraždit statisíce civilistů.



Současný čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, věrný stoupenec ruského prezidenta, vyslal čtyři prapory čítající podle jeho slov "impozantní počet" vojáků do bojů na straně Ruska na Ukrajině. Později prohlásil, že vyslal až o 74 000 vojáků.



Kadyrov se dostal k moci v roce 2007, tři roky poté, co byl zavražděn jeho otec, bývalý čečenský prezident Achmad Kadyrov. Oba bojovali v první čečenské válce na straně sil podporujících nezávislost, ale ve druhé čečenské válce přešli na druhou stranu a pomáhali ruské armádě. Mučící mašinérie jeho vlády se stala nechvalně známou, přeživší oběti popisují středověké techniky a masové popravy. Homosexuálové jsou na základě zákonného zmocnění zabíjeni betonovou zdí, která se rozbije o jejich těla a rozdrtí je k smrti. Opoziční vůdci byli kastrováni a znásilňováni. Jejich rodiny byly upáleny v nádobách s vařící vodou.



V březnu Kadyrov nahrál video, na němž je zachycen v místnosti plné vojáků a tvrdí, že je s čečenskými jednotkami poblíž hlavního města Kyjeva. Později vyšlo najevo, že se ve skutečnosti nachází v Bělorusku. Od té doby čečenský vůdce na sociálních sítích pravidelně zveřejňuje aktuální informace a videa, na nichž se čečenští vojáci údajně účastní vojenských aktivit na ukrajinském území.



Ukrajinci tvrdí, že Čečenci patří k nejbrutálnějším invazním jednotkám Kremlu. Kadyrovovy jednotky jsou obviňovány z nejodpornějších válečných zločinů, přičemž mnozí, kteří přežili masakr v Buče, identifikovali vojáky, kteří nevybíravě vraždili a mučili civilisty, jako příslušníky čečenských praporů. Zapojení Čečenců do konfliktu na Ukrajině trvá od roku 2014, přičemž prapor kadyrovců bojuje za Rusko na Krymu, v Doněcku a Luhansku.



K Ukrajincům se však přidaly nejméně dva čečenské prapory - prapor Džochara Dudajeva a prapor Šejcha Mansura.



Obě skupiny dávají najevo svůj nesouhlas s Kadyrovovým vedením. V únoru Adam Osmajev, vůdce praporu Džochara Dudajeva, zveřejnil video, v němž vyzval Ukrajince, aby si nemysleli, že kadyrovci bojují jménem Kadyrova.



Čečenci, kteří jsou proti Kadyrovovi, mu zazlívají, že se postavil na stranu Ruska, a žijí s ranami toho, co jim a jejich vlasti způsobila ruská armáda. A nyní hodlají využít toho, že čečenské (a ruské) jednotky jsou zaměstnány na Ukrajině, což znamená, že pokud se pokusí Kadyrova svrhnout, budou mít mnohem větší šanci. Kreml má velmi omezené vojenské zdroje, aby mohl bojovat na dvou frontách.



Na Ukrajinu byly vyslány čečenské vládní jednotky a mnoho jich bylo zabito, takže Kadyrovova vojenská síla značně poklesla. Islam Bělokijev, mluvčí čečenského protikremelského praporu pojmenovaného po šejchu Mansurovi, legendárním čečenském vojevůdci a islámském vůdci, který bojoval proti Rusům na konci 18. století, v nedávném videu uvedl, že čečenští povstalci se připravují na nové boje ve své vlasti (https://www.youtube.com/watch?v=idZiKY_uZMo).



Chaotická strategie Ruska na Ukrajině vážně poškodila ruskou armáda. Ta přišla o nejméně 15 000 vojáků a spoustu zbraní, navíc došlo války k výměně lidí na klíčových mocenských pozicích v Rusku, což vše pravděpodobně znemožnilo Kremlu vést několik let jakýkoli další konflikt. Pokud se čečenským povstalcům podaří obnovit konflikt ve své zemi, bude pro Putina téměř nemožné jim účinně čelit.



Nicméně vždy existuje nebezpečí, že Putin, který se cítí zahnán do kouta a ví, že mezinárodní společenství by nereagovalo se stejnou razancí, pokud by Čečensko bylo opět srovnáno se zemí, by se mohl uchýlit k moderním zbraním hromadného ničení.



Západ prokázal, že má jinou citlivost, pokud jde o bílé Evropan), než když jsou oběťmi války muslimové. Nemusí opět zničenému Čečensku přijít na pomoc. Ale určitě by doufal v úspěch povstalců, když už nic jiného, tak aby zahanbili Kadyrova a Putina, dva z nejodpornějších vražedných vůdců tohoto století.

