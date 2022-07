Co by měl pan Vondra dělat, kdyby chtěl, aby nás Američané bránili

22. 7. 2022 / Boris Cvek

Nechci se vyjadřovat k otázce, zda je nákup stíhaček F-35 Lightning pro českou armádu dobrý nápad. K napsání tohoto článku mne přiměl pan europoslanec Vondra (ODS), který řekl, že USA nebudou bránit Unii pro „modré oči Němců nebo Rakušanů“, ale jedině na základě „vzájemné výhodnosti“. Patrně tím myslel, že pro Američany bude „vzájemně výhodné“ nechat umírat své muže, nemluvě o podstoupení jaderné války, prostě proto, že si Česko koupilo jejich stíhačky.





Hlavně ať jsou v Česku naše stíhačky, pak už je armagedon výhodný pro všechny! No, musím se přiznat, že takto to neumím vidět. Američané jistě nebudou bránit Unii pro modré oči toho či onoho, ale Němci a Francouzi nebo Britové pro ně přece jen znamenají hodně. Čtyřicet let USA představovaly vojenský deštník západní Evropy proti SSSR. Je to jejich svět. Německo s pomocí Francie a Británie udělaly po Hitlerovi novou zemí, dodnes tam mají vojáky. My jsme naopak byli součástí ruské sféry vlivu a Američané by si mohli snadno říci, že do jejich světa prostě nepatříme a že železnou oponu se fakticky nikdy nepodaří překonat a že Rusku nechť opět patří, co nikdy nepřestalo být ruské.





Na místě pana Vondry, pokud se opravdu bojí toho, že by nás Američané nechali Rusku (jeho politický blíženec Orbán zjevně uvažuje jinak), bych usiloval především o to, aby si mohli Američané říci – a hlavně aby to bylo samozřejmostí napříč západní Evropou – že my přece patříme k Německu a Francii, že jsme součástí jejich světa, že „vrátit“ nás Rusku by byla zjevná nespravedlnost a popření vývoje k západní demokracii (zatím ovšem reálie našeho státu a celého Ostbloku stále ukazují do Ruska a k ruské mentalitě mafiánského kapitalismu a asociálního státu založeného na nihilistickém egoismu). Že komunistická minulost je pryč a že náš stát, naše společnost, že my jsme opravdu na Západě, jak to ostatně většina lidí chtěla v roce 1989.



















