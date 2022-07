Náraz na Zeměkouli. Nepostřehnuté včas

25. 7. 2022 / Bohumír Tichánek

čas čtení 31 minut



Text připomíná nebezpečí možného dopadu vesmírného tělesa na Zeměkouli. Obsahuje 25 výpisů o místně velmi blízkých průletech meteoroidů, z let 2002-2021. Pokud je meteoroid rozpoznán dlouho předem, před nárazem do Země, pak je jeho odchýlení z předepsané dráhy snazší. Jenže jeho vypočítaná dráha se může nečekaně změnit vlivem okolních objektů. Namísto zlých přetahování o zemi – válčení na Ukrajině - se zanedbává společná ochrana Zeměkoule před nebezpečím z kosmu. Hodně se uvažuje o těžbě surovin mimo Zeměkouli, o zkoumání Vesmíru z povrchu Měsíce, ale v prvé řadě máme chránit sama sebe. Potřebné mise se uvažují, chystají i probíhají, ale této činnosti je nedostatečně málo Pozn. red.: Nedávný film Don't Look Up (K zemi hleď) varoval obyvatelstvo Zeměkoule před blížícím se nárazem asteroidu. (recenze ZDE) Nikdo to nebral vážně, jak ukazuje tento klip. Film byl metaforou globálního oteplování. Za méně než půl roku se fiktivní scéna filmu zopakovala při dusivých vedrech v Británii v realitě:

Termíny

meteor – astrologický světelný jev pozorovaný při průletu meteoroidu zemskou atmosférou

meteoroid – pevná částice pohybující se kosmickým prostorem

meteorit – zbytek meteoroidu, který dopadne na zemský povrch

bolid – velmi jasný meteor

asteroid – drobná oběžnice, planetka







Planetka se "těsně" vyhnula zeměkouli

8.1.2002 MFdnes

Nedávno objevená planetka včera ráno prolétla kolem Země ve vzdálenosti 592.000 km. Další vypočítané přiblížení nebeského tělesa k Zemi nastane zase až 7.4.2027 5:06, kdy se asteroid 1999 AN10 dostane do obdobné blízkosti, jako tomu bylo včera. Nepříjemné na včerejší planetce bylo, že byla objevena vlastně jen pár dnů před tím, než se přiblížila k Zemi. Dopad planetky o tomto rozměru na pevninu by mohl vymazat z povrchu Země území o velikosti velkého evropského státu.

--- Don Yeoman z NASA. Nálož bychom odpálili těsně před asteroidem, což by jeho let natolik zpomalilo, že by pak Zemi minul. Nebo nad Zemí sestavit zrcadlo, které by na objekt soustředilo sluneční paprsky. Teplem uvolněné plyny by z planetky unikaly a pozměnily její dráhu.







LN 12.1.2002/s23 Mu

Na pouhých 830.000 km se v pondělí 7.1.2002 přiblížila Zemi planetka 2001 YB5, jejíž existenci odborníci zaznamenali teprve před 2 týdny. Minula nás v 2x větší vzdálenosti, než obíhá Měsíc. Průměr 300 m. Objevili 27.12.01 v Palomar v Kalifornii. Podrobně pak sledovali Tichých z Kletě. Nyní míří ke Slunci, které oběhne jednou za 1318 dní.

Znovu se přiblíží r2052 a r2056.

Ke srážce s podobným tělesem dochází dle odhadů jednou za 5.000 let.







JOSEF TUČEK

MFdnes 22.06.2002/s12

Praha - Až tři dny poté, co planetka o rozměrech fotbalového hřiště poměrně "těsně" minula Zemi, si jí všimli hvězdáři. Těleso by při srážce se Zemí způsobilo rozsáhlé místní škody, nikoli však celosvětovou katastrofu.

Asteroid označený kódovým názvem 2002 MN se přiblížil ze směru od Slunce, a skryl se tak před objektivy dalekohledů v jeho paprscích. V pátek 14. června míjel naši planetu ve vzdálenosti 120 000 kilometrů. "To bylo z astronomického hlediska o fous," poznamenal astronom Brian Marsden z observatoře v americké Cambridgi.

Asteroid se minulý pátek sice objevil na nočním nebi, avšak proletěl tak rychle, že jej nezachytila žádná z automatických kamer, které oblohu sledují. Teprve v pondělí, kdy už byl od Země zase dostatečně daleko, našla kosmický objekt kamera patřící Massachusettskému technologickému institutu, umístěná na observatoři v Novém Mexiku.

Američtí hvězdáři o svém objevu informovali veřejnost až v noci na včerejšek. Asteroid 2002 MN se přiblížil k Zemi zhruba na třetinu vzdálenosti, v níž obíhá Měsíc. Vzhledem ke svým rozměrům mezi 50 a 120 metry a rychlosti 10,6 kilometru za vteřinu by při dopadu na některý kontinent uvolnil energii odpovídající jaderné bombě a zničil území o rozloze zhruba 2000 čtverečních kilometrů (asi čtyřnásobek rozlohy Prahy). Obdobně velkou plochu devastoval tunguzský meteorit - vesmírný objekt, který v roce 1908 explodoval nad neobydlenou oblastí Sibiře. Pokud by planetka 2002 MN dopadla do moře, vznikly by vlny, které by mohly smést z povrchu zemského pobřežní města i ve vzdáleném okolí. Podle odborníků by zničení života na Zemi způsobil dopad planetky o velikosti asi 1 km. Mnoho vědců předpokládá, že k tomu došlo před 65 miliony let a následkem srážky vyhynuli dinosauři.

Blíže než 2002 MN se k Zemi dostal v roce 1994 jiný asteroid. Ten však byl velký pouze deset metrů. Nyní je již asteroid 2002 MN miliony kilometrů daleko. K Zemi se zase přiblíží 14. června 2061. "Existuje teoretická možnost, že se s námi srazí, ale není příliš velká, asi 1:100 000, " řekl Brian Marsden.

Přestože jsou takto velké asteroidy velmi nebezpečné, hvězdáři je zpravidla nedokážou odhalit včas. Americká kosmická agentura NASA se soustřeďuje především na zmapování planetek obíhajících v blízkosti Země, avšak až od velikosti kolem kilometru.







San Diego USA, ČTK 18. 3.2004

Pouhých 42.640 km od Země měl proletět 30-metrový asteroid. Dle NASA jde o nejbližší zaznamenanou vzdálenost, v jaké kdy podobné těleso kolem planety proletělo. Objekt 2004 FH byl poprvé zpozorován v pondělí. Pravděpodobně by se rozpadl v atmosféře.







Internet, 2. 3. 2009 11:15 – 12:12

Zemi odpoledne těsně mine třicetimetrová planetka

Kolem planety Země v pondělí odpoledne proletí třicetimetrové planetka s označením 2009DD45. Přiblíží se na 63.500 kilometrů, což lze označit za těsný průlet. Těleso Zemi nejtěsněji mine ve 14:44 středoevropského času.

Planetku objevil před několika dny astronom Rob McNaught z observatoře v australském Siding Sping. Pojmenoval ji právě 2009DD45. Observatoř ji našla asi 1,5 miliónu kilometrů od Země a zjistila, že se rychle přibližuje.

Podle Pavla Příhody z pražského planetária by tato planetka, pokud by spadla na zemský povrch, mohla způsobit kráter o velikosti několik desítek metrů. "Záleží na složení, železná by způsobila kráter větší, pokud by byla kamenná, zřejmě by se rozpadla ještě v atmosféře," řekl Novinkám Příhoda.

V roce 2004 minula Zemi planetka 2004FU162, která proletěla jen 6.500 km od Země.







Výbuch asteroidu obnažil děravou obranu Země

http://www.osel.cz/index.php?clanek=4699

8. října 2009, kdy jeden asteroid hlučně explodoval nad jižním Sulawesi v Indonésii. Jeho exploze uvolnila tolik energie, jako 50 000 tun TNT, což několikanásobně převyšuje sílu výbuchu jaderné pumy svržené na Hirošimu. Šlo bezpochyby o jednu z nejsilnějších explozí asteroidu, o nichž víme.

---

Pikantní ovšem je, že až do okamžiku výbuchu nezachytil tento asteroid žádný náš teleskop. Jako by byly slepé. Podle Tima Spahra, ředitele Minor Planet Center v americkém Cambridge, to ale není žádné velké překvapení. Naše znalosti o kosmických tělesech menších než 100 metrů jsou trestuhodně děravé. O valné většině z nich zatím vůbec nevíme. Přitom už dvacetimetrové objekty mohou prorazit atmosférou až na zemských povrch a napáchat na něm nějaké škody.







Zemi v pondělí 27.6.2011 těsně mine asteroid

www.novinky.cz/veda-skoly/237283-zemi-v-pondeli-tesne-mine-asteroid.html

2011 MD objevili ve středu robotickým teleskopem astronomové v Novém Mexiku. Podle expertů proletí v pondělí odpoledne nad jižní částí Atlantského oceánu. Právě v tomto okamžiku se ocitne zhruba jen 12.000 kilometrů od zemského povrchu.

Průlet nebude z Evropy vidět. Vytvoří jasné světlo, které bude pozorovatelné i menšími teleskopy, nikoli však z Evropy,

Asteroid o průměru zhruba 20 metrů, který astronomové zpozorovali teprve před několika dny, proletí v pondělí těsně kolem naší planety. Podle odborníků se Zemi přiblíží 23krát více, než je od ní vzdálen Měsíc.

Asteroid 2011 MD se podle klasifikace astronomů v zásadě rozměry řadí mezi malá vesmírná tělesa, což znamená, že zemská gravitační síla bude schopna změnit dráhu jeho letu. „Orbitální analýza ale vyloučila, že by mohl zasáhnout Zemi,“ ujistila NASA. „Jsme si jisti, že nás mine. A i kdyby se dostal až do atmosféry, většina jeho hmoty by shořela – snad až na pár meteoritů,“ dodala britská odbornice Emily Baldwinová.







Zemi "těsně" minul asteroid! Do středy se o něm nevědělo

28.1.2012, 02:44 http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/42627-zemi-tesne-minul-asteorid-do-stredy-se-o-nem-nevedelo/

Londýn - Kolem Země proletěl v pátek odpoledne několikametrový asteroid, informuje portál stanice BBC a server Fox News. Nejblíže se Zemi dostal kolem 17.00 SEČ, kdy byl pětkrát blíž než Měsíc.

Asteroid 2012 BX34 má v průměru 11 metrů a Zemi minul ve vzdálenosti 60.000 kilometrů. To je méně než pětina vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.

Astronomové si poprvé tělesa všimli až ve středu.







http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/45953-k-zemi-miri-asteroid-o-sile-jaderne-pumy-vedci-cekaji-hrozi-nebezpeci/

19.3.2012

Paříž - Malý asteroid, který letos v únoru v relativně malé vzdálenosti minul Zemi, se za rok vrátí a proletí ještě mnohem blíže povrchu planety. Podle astronomů se 15. února 2013 přiblíží na 24.000 kilometrů, a bude tak k Zemi blíž než některé vesmírné družice. O výpočtu vědců informuje na své internetové stránce Evropská vesmírná agentura (ESA).

Malý asteroid o průměru zhruba 50 metrů zpozorovali amatérští astronomové z observatoře ve Španělsku letos až ve chvíli, kdy 22. února minul Zemi. Vesmírný objekt pojmenovaný DA14 proletěl ve vzdálenosti sedmkrát větší, než je vzdálenost mezi Zemí a Měsícem.

Díky přesným výpočtům oběžné dráhy se podařilo zjistit, že asteroid se na dohled země vrátí skoro přesně po roce a proletí asi dvě desítky tisíc kilometrů nad povrchem. "To je bezpečná vzdálenost, pořád je to ale dost blízko na to, aby byl asteroid viditelný obyčejným dalekohledem," uvedl představitel ESA Detlef Koschny.

Riziko, že by se asteroid střetl se Zemí, je vyloučeno. Vědci však budou sledovat jeho dráhu, aby dokázali předpovědět, jak se těleso bude chovat v budoucnu. "Budeme zvědaví na to, jak se změní oběžná dráha asteroidu po dalším blízkém průletu, abychom mohli vypočítat případné riziko budoucího střetu," dodal Koschny.







Rusové objevili asteroid mířící k Zemi, pozornosti NASA unikl

12.2.2013 19:16, www.novinky.cz/veda-skoly/293063-rusove-objevili-asteroid-mirici-k-zemi-pozornosti-nasa-unikl.html

Asteroid 2012 YQ1, který objevili před dvěma měsíci dva ruští astronomové Andrej Orješko a Timur Krjačko, by se mohl v lednu roku 2106 srazit se Zemí. Podle serveru SpaceDaily jde o asteroid o průměru 230 metrů a jeho dopad by uvolnil energii 25 tisíc jaderných bomb. Přesto unikl pozornosti amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), který informace o asteroidech toulajících se poblíž Země, neustále zpřesňuje.

Jde sice až o 17. nejnebezpečnější asteroid na žebříčku možných katastrofických kolizí Země s jinými vesmírnými tělesy, ale zatím obsadil první příčku v časovém horizontu.

Původně oba ruští astronomové nebyli ze svého objevu, učiněného s pomocí dálkově ovládaného soukromého teleskopu Elena v chilské poušti Atakama, nijak nadšeni. Analýza jeho oběžné dráhy s periodou 1040 dnů ve vztahu k Zemi však z něj udělal velmi zajímavý objekt.

Asteroidů ve sluneční soustavě není málo, astronomové jich za 2 století pozorování evidují přes půl miliónu.

Donedávna se hrozba opakování scénáře vyhynutí dinosaurů zdála bezprostřednější díky asteroidu Apophis, který se měl se svými 270 metry v průměru srazit se Zemí v roce 2036. NASA však před pár měsíci přepočítáním drah došla k závěru, že srážka nehrozí. Avšak asteroid 2012 YQ1 její síti robotických teleskopů unikl.







Astronomům jsou známa maximálně 2 % nebezpečných vesmírných objektů

http://czech.ruvr.ru/2013_02_20/Astronomum-jsou-znama-maximalne-2-nebezpecnych-vesmirnych-objektu/

20.02.2013, 22:19

Astronomové v současné době vědí maximálně o 2 % potenciálně nebezpečných vesmírných objektů o rozměru větším, než 50 metrů, tedy takových, které jsou schopny způsobit katastrofu větší, než způsobil Tunguzský meteorit, oznámil ředitel Astronomického institutu Ruské akademie věd.

Uvedl údaje, podle kterých je v současné době známo 1.340 potenciálně nebezpečných asteroidů s průměrem větším, než 50 metrů. Jejich celkový počet je při tom odhadován na 100.000. Znamená to, že více, než 98 % jich není známo.







Zemi těsně minul další asteroid. Bajkalští astronomové k jeho nebezpečné dráze

5.10.2013 i-RU.CZ

Teleskop Irkutské státní university zachytil vědě dosud neznámý asteroid. Nebeské těleso, které se svými rozměry podobá Čebarkulskému meteoritu proletělo nebezpečně blízko od Země – pouhých 11.300 km, což je níže, než je oběžná dráha geostacionárních družic!

Hmotnost vesmírného hosta činí řádově 10.000 tun a jeho průměr přibližně 15 metrů.

Objektiv automatického teleskopu Master-II asteroid zachytil pouhých devět hodin před tím, než málem spadl mezi Indii a Indonésii. Rychlostí 16 km/s však nakonec šťastně proletěl mimo naši planetu.

Asteroid získal označení MASD91. ---- se jedná o maličký asteroid, o něco menší, než to těleso, které v únoru spadlo u Čeljabinsku. Nemáme žádné informace o tom, že by byl objekt zachycen i jiným teleskopem. Vychází nám tak, že ho objevil pouze teleskop náš.

Přivádí nás to na myšlenku, že na Zemi není dostatek systémů včasné výstrahy.







ASTRO: Modrá planeta se minula s velkým asteroidem

11.6.2014, http://neviditelnypes.lidovky.cz/

Asteroid 2014 HQ124 byl objeven jen nedlouho před tímto blízkým setkáním - letošního 23. dubna.

--- největším přiblížením k Zemi (8. června v 07:56 SELČ na 1 250 000 km) ---

Po sobě následující pozorování 2014 HQ124, jehož průměr se odhaduje mezi 250 a 400 metry (zlatá střední cesta tedy udává 325 metrů), od profesionálních astronomů i amatérů byla použita k určení pohybu objektu do roku 2200 a minimálně v tomto období pro nás nepředstavuje riziko. 2014 HQ124 NASA řadí do třídy potenciálně nebezpečných asteroidů, kterých nyní známe 1.484, a označení se vztahuje k objektům, které mají průměr minimálně 140 metrů a na své pouti kolem Slunce se přibližují na méně než 7,4 milionu kilometrů ke dráze Země.

Blízké průlety asteroidů kolem Země nejsou bohužel ničím vzácným, tak velký balvan tak blízko Země jako včera můžeme dle Dona Yeomanse, manažera programu NASA na vyhledávání takovýchto objektů, průměrně pozorovat každých pár let. Asteroidy o rozměrech v řádově desítkách metrů mezi Zemí a Měsícem létají dokonce vícekrát do roka.













V sobotu Zemi mine mrtvá kometa. Připomíná lebku

31. října 2015 10:27 https://www.idnes.cz/technet/vesmir/ateroid-2015-tb145-u-zeme.A151031_095955_tec_vesmir_vse

Planetka 2015 TB145, která 31. října proletí kolem Země, může připomínat lebku.

V sobotu večer kolem šesté hodiny středoevropského času proletí v blízkosti Země zhruba 400 metrů velký asteroid. Naši planetu mine ve vzdálenosti půl milionu kilometrů. ---

Planetku 2015 TB145 vědci objevili teprve 10. října letošního roku. ---

Asteroid se v sobotu přiblíží k Zemi na vzdálenost zhruba 489 tisíc kilometrů, což představuje 1,3násobek vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. Tak těsný průlet planetky této velikosti kolem Země nastává podle Pravce v průměru jednou za deset let.







Lidovky.cz

2.11.2015

290 až 600 metrů. Předpokládá se, že asteroid je takzvanou mrtvou kometou, která po řadě oběhů kolem Slunce ztratila svůj ocas.

rys, Lis 3, 2015 - diskuse

Nevím, zda jste si toho všimli. Ale v toto období proletěl kolem země asteroid a o den později byl dokonce zaznamenán na kamery jasný bolid.







Zemi mine větší než Čeljabinský asteroid. Může letět níž, než jsou komunikační satelity

4.03.2016, http://www.irucz.ru/cz

Kolem Země někdy v úterý 8. března proletí asteroid s velmi nejistou trajektorií. Podle amerických vědců planetu z astronomického pohledu těsně mine v menší vzdálenosti než satelity na geostacionární dráze.

Vědce zprvu znepokojovala nejistá trajektorie tělesa, které dostalo označení Asteroid 2013 TX68, srážka se Zemí nicméně podle odborníků z NASA nehrozí. Přesto se přiblíží zhruba jen na 17 až 24 tisíc kilometrů.

Planetka je zhruba dvakrát větší než těleso, které v roce 2013 explodovalo nad Čeljabinskem (15. února 2013 přibližně v 9,20 místního času - UTC+6).

Asteroid 2013 TX68 byl poprvé objeven v roce 2013. V průměru má přes 30 metrů a naši planetu by měl jen těsně minout někdy mezi sobotou 5. března a úterým 8. března. Astrologové připomínají, že 9. března 2016 projde Země zatměním Slunce, což je vždy zdrojem mj. rozkolísání biosféry. (Lidé mohou být nepozornější, bez nálady, unaveni...)

Srážka se Zemí podle vědců nehrozí, asteroid se ale přiblíží na neobvykle malou vzdálenost. Další průlety tohoto asteroidu kolem Země proběhnou v letech 2017, 2046 a 2097. Šance nárazu jsou i v těchto případech minimální. ---

V Čeljabinsku se u příležitosti 3. výročí pádu slavného meteoritu pořádá v těchto dnech výstava artefaktů události, vč. úlomků z Čeljabinského meteoritu a němž se nyní v kuloárech hovoří jako možném pozůstatku přibližujícícho se Asteroidu 2013 TX68.







Zemi večer těsně mine asteroid

7.9.2016 16:27, www. HYPERLINK "http://www.novinky.cz/"novinky.cz

Zemi (dnes) ve středu v 18.12 SELČ mine téměř desetimetrový asteroid 2016 RB1. Jeho vzdálenost od zemského povrchu bude jen 40 tisíc kilometrů,

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) upozornil, že kolem Země proletí ve stejný den i mnohem větší asteroid, více než kilometr a půl dlouhý. Ten by měl dokonce potenciál vyhladit lidstvo, naštěstí ale proletí ve vzdálenosti 11,7 miliónu kilometrů.

Další velký asteroid by se měl k naší planetě přiblížit příští týden, konkrétně 17. září. Přesný čas příletu zatím není jistý, jeho vzdálenost by opět měla být výrazně menší. Zemi mine rychlostí 50 tisíc kilometrů za hodinu.







Zemi minul asteroid, o kterém vědci ještě před týdnem nevěděli - Pavel Kasík

11. ledna 2017 18:00, www. HYPERLINK "http://www.idnes.cz/"idnes.cz

Jen s dvoudenním předstihem věděli astronomové o asteroidu, který získal označení „2017 AG13". Zemi minul 9. ledna ve vzdálenosti rovnající se přibližně polovině vzdálenosti Měsíce od Země. Objekt objevila observatoř Arizonské univerzity 7. ledna 2017.







Zemi večer mine asteroid, který objevili teprve před týdnem

19.1.02017 18:11, http://www.novinky.cz

Ve čtvrtek večer kolem naší planety prolétává nově objevený asteroid pojmenovaný 2017 TD6. --- ve vzdálenosti nejméně 191 tisíc kilometrů, ---. Jde již o druhý větší asteroid blízko Země za poslední týden.

Asteroid 2017 TD6 objevil teprve minulou středu americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) ze svého střediska na Havaji. Jeho velikost úřad odhaduje na 9,9 až 22 metrů. ---

K Zemi se opět přiblíží již příští rok.

Podle serveru Space.com má 2017 TD6 ve čtvrtek večer postupně naši planetu obíhat, ráno ještě mine Měsíc.

Opět se má k Zemi přiblížit již 29. května 2018, zatím se však neví, jak daleko se jeho průlet odehraje.

Minulý čtvrtek se i jiný asteroid (2012 TC4) vyskytoval relativně nedaleko, dokonce ve vzdálenosti jen 43 tisíc kilometrů. Novinky tehdy informovaly, že si astronomové tak mohli otestovat celosvětový varovný systém před těmito potenciálně nebezpečnými vesmírnými horninami. [celá zpráva]

--- Loni v lednu Američané například založili Úřad koordinace planetární obrany. Pomocí kinetické energie se plánuje vychýlit potenciálně rizikové vesmírné těleso ze své dráhy. [celá zpráva]

Důležité podle NASA je, že nás v příštích 100 letech žádný známý asteroid výrazně neohrozí. To ale neznamená, že se nemůže z hlubin kosmu vynořit nějaký, o kterém zatím nevíme. Těleso 2017 TD6 je toho důkazem.







V atmosféře mohutně explodoval meteor

18.3. 8:56 https://www.novinky.cz/veda-skoly/500055-v-atmosfere-mohutne-explodoval-meteor.html

V prosinci shořel v atmosféře 2. největší meteor za posledních 30 let, uvedla v pondělí podle stanice BBC americká kosmická agentura NASA. Na rozdíl od meteoritu, který zasáhl před 6 lety Čeljabinsk a jehož výbuch byl ještě silnější, nebyl tento meteor pozorovateli zaznamenán, protože explodoval nad pustou oblastí Beringova moře nedaleko Kamčatky.

---

Kolem poledne místního času vlétl 18. prosince do atmosféry asteroid rychlostí 35 km/s po úhlem 7 stupňů. Kosmická skála o průměru několika metrů explodovala ve výšce 25,6 km.

---

Meteor upozornil na nebezpečí, že se Zemí se mohou srazit i větší tělesa, aniž by byla předem detekována. Proto bude potřeba vybudovat dokonalejší síť nejen pozemních teleskopů, ale i těch na orbitálních stanicích.

Vyvíjí se proto kosmický teleskop NeoCam pracující v infračerveném spektru, který by mohl objevit potenciálně nebezpečné asteroidy větší než 140 metrů. Kongres v roce 2005 nařídil NASA, že je potřeba jich detekovat 90 %. Podle expertů se tento požadavek dá splnit až za 30 let.







Zemi těsně minul asteroid, vědci o něm až do poslední chvíle nevěděli. Dostal jméno 2019 OK

http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/126000000000-usa/000-/000-/415-zivotni-prostred/35238-zemi-tesne-minul/

Zemi ve čtvrtek těsně minul asteroid, kolem planety proletěl ve vzdálenosti kolem 70 000 kilometrů. Kus skály měřil podle vědců mezi 57 a 130 metry a jde o jeden z největších asteroidů, který se tak blízko k Zemi dostal. O tom, že bude Zemi míjet, se přitom vědci dozvěděli až na poslední chvíli.

Asteroid, který dostal jméno 2019 OK, nepatřil mezi ty, které vědci monitorují, a všechny proto jeho průlet překvapil. „Bylo to, jakoby se objevil z ničeho nic,“ řekl pro americký deník The Washington Post Michael Brown, melbournský astronom.

Jedním z důvodů, proč vědci asteroid nezaznamenali, byla i trajektorie jeho pohybu, píše Česká televize. Asteroid letěl přímo od Slunce a ze Země tak bylo těžké ho rozeznat. Přesná dráha letu asteroidu byla potvrzena až několik hodin před jeho průletem.

Dalším faktorem, který přispěl k pozdnímu odhalení, byla rychlost jeho letu. Podle vědců, které cituje The Washington Post, letěl rychlostí 24 km/s.

Při svém průletu se asteroid k Zemi přiblížil až na vzdálenost kolem 70 000 km, což Alan Duffy z Královského institutu v Austrálii označil za „nepříjemně blízko“. Měsíc je od Země vzdálen asi 380 000 kilometrů, asteroid se tak dostal na pětinovou vzdálenost.

Podle vědců je incident jenom poslední připomínkou toho, jaké nebezpečí asteroidy představují a jak málo toho o vesmíru víme.

Naposledy Zemi zasáhl asteroid podobné velikosti jako 2019 OK zhruba před sto lety, tehdy se zřítil do lesů na Sibiři. V roce 2013 do oblasti kolem ruského Čeljabinsku dopadl asteroid velký 20 metrů. Energie, kterou při nárazu uvolnil, byla třicetkrát větší než po výbuchu atomové bomby nad Hirošimou v roce 1945.







Asteroid velký jako kamion těsně minul Zemi. Nikdo netušil, že přilétá - Pavel Jégl

19.11.2020 – 8:25 https://nedd.tiscali.cz/vesmir

Dosud nejbližší průlet asteroidu zaznamenali astronomové až patnáct hodin poté, co minul naši planetu.

Asteroid 2020 VT4, jehož průměr je odhadován na 5 - 11 metrů, proletěl v pátek 13. listopadu kolem Země nad oblastí jižního Pacifiku ve vzdálenosti necelých 400 kilometrů od zemského povrchu.

Je to nejbližší průlet vesmírné horniny kolem naší planety, jaký byl kdy zaznamenán.

Pozoruhodné je, že následoval pouhé tři měsíce poté, co prosvištěl kolem Země až do minulého týdne nejbližší asteroid 2020 QC. Tento kámen dělilo od zemského povrchu 2.950 kilometrů.

Obě vesmírné návštěvy jsou znepokojující. 2020 QC i 2020 VT4 unikly pozornosti astronomů. Před příletem je nezpozoroval ani varovný systém ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) vytvořený na detekci asteroidů.

Jako první zaznamenala planetku 2020 VT4 observatoř Mauna Loa na Havaji v sobotu, 15 hodin po jeho průletu kolem naší planety. Asteroid o velikosti kamionu minul Zemi v pátek 18:20 SEČ poblíž Pitcairnových ostrovů ve výšce, v níž létá vesmírná stanice ISS. Poměřováno velikostí naší planety, 400km vzdálenost od zemského povrchu představuje 6 % jejího poloměru.

Pokud by takový balvan vlétl do atmostéry, explodoval by silou rovnající se nejméně 30 kilotunám trinitrotoluenu. Tato hodnota převyšuje sílu výbuchu atomové bomby v Hirošimě.

Balvan by však vybuchl vysoko nad zemským povrchem. Na Zemi, kterou by zasypal svými úlomky, by bylo možné slyšet třesk a pozorovat ohnivou kouli. V Pacifiku by žádné rozsáhlé škody nenapáchal.

Vlivem gravitace Země se jeho trajektorie výrazně vychýlila. Astronomové už spočítali, že 2020 VT4 příště navštíví Zemi 13. listopadu 2052 s mnohem vzdálenějším průletem – mine ji o 2,9 milionu kilometru. Na rekordní přiblížení tak nedosáhne. Jenže rok 2020 ještě nekončí…

2020 VT4 i 2020 QC nebyly nebezpečné. Astronomové je zaznamenali zničehonic až po průletu. Asteroid 2020 VT4 přitom musel být viditelný pouhým okem jako rychle se pohybující jasná hvězda jižně od Tasmánie na obloze před úsvitem.

Co vlastně děláme pro to, abychom dokázali odvrátit srážky s velkými asteroidy?

Předpokladem je tělesa přilétající z vesmíru včas identifikovat. Americká vesmírná agentura NASA přiznává, že je schopna v nejlepším případě zachytit pouze 90 % asteroidů-zabijáků měst. Do této kategorie se řadí všechny planetky větší než 140 metrů. Za planetární zabijáky jsou potom pokládány dvoukilometrové a větší asteroidy.

U asteroidů, které jsou menší než zabijáci měst, je úspěšnost zachycení menší. To, že 2020 VT4 i 2020 QC nezachytili, astronomové vysvětlují tím, že asteroidy a komety přilétající od Slunce se optickými dalekohledy obtížně hledají, jsou prostě temné.

NASA proto vyvíjí speciální teleskop, který má tělesa přicházející ze směru naší hvězdy spolehlivě zachytit. Pokud půjde vše podle plánu a příliv peněz z amerického Kongresu nevyschne, bude spuštěn v roce 2025.

Zdroje: universetoday.com, jpl.nasa.gov







K Zemi zamířil nebezpečný asteroid, informuje NASA! - Petr Vyhnánek

As.com, NASA

--- asteroid Apolo 2021 NY1 by měl proletět kolem Země ve vzdálenosti čtyřikrát větší, než je vzdálenost mezi naší planetou a Měsícem.

Jeho průměr se pohybuje mezi 100 a 300 metry a NASA jej klasifikuje jako asteroid “potenciálně nebezpečný”.

Asteroid Apollo 2021 NY1 byl objeven 12. června ~2021. --- přibližuje k naší planetě rychlostí 14 km/s a měří 100 až 300 metrů. Asteroid měl proletět kolem Země 22. září v 16:42. ---

--- Podle výpočtů vědců proletělo Apollo 2021 NY1 kolem Země ve vzdálenosti 1 497 473 km. --- asteroid, --- jedním z těch, které se k naší planetě nejvíce přiblížily v roce 2021.







K Zemi se řítí velký asteroid. Je větší než pyramidy - Petr Vyhnánek

11.10.2021 https://techsvet.cz/

--- NASA potvrzují – asteroid 2021 SM3 --- píše deník Daily Star. Průměr asi 160 metrů, řítí se k Zemi. --- Je o 20 % větší než slavné pyramidy. Očekává se, že asteroid 2021 SM3 se k Zemi nejvíce přiblíží již 15. října, tedy v pátek! Podle NASA asteroid proletí asi 5 milionů kilometrů od Země, --- gravitační síla Země je schopna narušit dráhu letu těchto nebeských těles.







Vesmírný kult strachu již pominul - František Roček

10.1.2002 https://legacy.blisty.cz/art/9635.html

--- Končí čas obav z asteroidů. Přichází obavy z geopolitické krize, neboť kolem roku 2015 bude na Zemi již několik mocností, které se budou hlásit o své místo na slunci. Dnešní obava z terorismu bude v té době možná již jen k smíchu jako mezihra... Asteroidem se stane mezinárodní politika, resp. přerozdělování siločar lidského světa.

