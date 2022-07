Rusko se stáhne z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS)

27. 7. 2022

Rusko tvrdí, že se po roce 2024 stáhne z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) a místo toho postaví vlastní, informuje Ben Tobias.

USA a Rusko spolu s dalšími partnery úspěšně spolupracují na ISS od roku 1998.

Od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, se ale vztahy zhoršily a Rusko již dříve hrozilo, že projekt ukončí kvůli západním sankcím proti němu.

NASA uvedla, že dosud neobdržela žádné oficiální oznámení o ruském záměru odstoupit z programu.

ISS – společný projekt pěti kosmických agentur – je na oběžné dráze kolem Země od roku 1998 a byla použita k provádění tisíců vědeckých experimentů.

Provoz je schválen do roku 2024, ale USA ho chtějí se souhlasem všech partnerů prodloužit o dalších šest let.

Na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nový šéf agentury Roskosmos Borisov řekl, že Roskosmos splní své závazky vůči svým partnerům, ale bylo přijato rozhodnutí ukončit projekt po roce 2024.

"Myslím, že do této doby začneme sestavovat ruskou orbitální stanici," řekl Borisov a dodal, že nová stanice je nejvyšší prioritou jeho agentury.

"Dobrá," odpověděl pan Putin.

Není bezprostředně jasné, co rozhodnutí znamená pro budoucnost ISS, a americká vesmírná agentura NASA tvrdí, že neobdržela od Ruska žádné formální oznámení o jeho plánech.

Bývalý velitel ISS a bývalý americký astronaut Dr Leroy Chiao se domnívá, že je nepravděpodobné, že by se Rusko rozhodlo projekt opustit.

"Myslím, že to je pózování Rusů. Nemají peníze na vybudování vlastní stanice a trvalo by to několik let. Nemají nic jiného, ​​když půjdou touto cestou," řekl BBC.

Rusové už nějakou dobu hovoří o stažení z projektu, ale není jasné, jak vážně to myslí.

Mluvili o vybudování vlastní základny - ruské orbitální servisní stanice - ale to by vyžadovalo finanční závazek, který ruská vláda nekryje.

Ruské prvky na ISS samozřejmě stárnou, ale názor inženýrů je takový, že moduly mohou fungovat až do roku 2030.

Pokud Rusko odejde, není pochyb, že by to bylo problematické. Stanice je navržena tak, aby partneři byli na sobě závislí.

Americká strana ISS poskytuje energii; ruská strana zajišťuje pohon a chrání platformu před pádem na Zemi.

Pokud bude tato pohonná schopnost stažena, USA a jejich další partneři – Evropa, Japonsko a Kanada – budou muset vymyslet jiné prostředky, jak stanici pravidelně posouvat na vyšší orbitu. Je to něco, co by dokázaly americké robotické nákladní lodě.

Spolupráce na ISS mezi Ruskem a USA se zdála být relativně nepoškozená válkou na Ukrajině, přičemž obě země začátkem tohoto měsíce podepsaly dohodu, která umožní ruským kosmonautům cestovat na stanici na amerických kosmických lodích a naopak.

"Všichni jsme letci. Naučili jsme se vážit si perspektiv toho druhého," řekl Dr Chaio o době, kdy velel vesmírné stanici v letech 2004-5.

Válka na Ukrajině však zasáhla i další oblasti spolupráce mezi Ruskem a Západem. Evropská kosmická agentura (ESA) ukončila spolupráci s Roskosmosem na vypuštění roveru na Mars a Rusko zastavilo starty své kosmické lodi Sojuz z místa startu ESA ve Francouzské Guyaně.

Dr Chaio říká, že v posledních letech Rusko zpolitizovalo vesmírnou stanici, například ruští kosmonauti se fotografovali s vlajkami proruských separatistických regionů na východě Ukrajiny.

"Umíte si představit, v jak velkých problémech by byli, kdyby to neudělali," řekl BBC.

Sovětský svaz a Rusko mají dlouhou historii průzkumu vesmíru a úspěchy, jako je let prvního člověka do vesmíru v roce 1961, zůstávají zdrojem národní hrdosti.

Šéf Roskosmosu Borisov na setkání s Putinem řekl, že nová ruská vesmírná stanice poskytne Rusku vesmírné služby potřebné pro moderní život, například navigaci a přenos dat.

