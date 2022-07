Dokáže Washington zachránit Rusko?

27. 7. 2022

čas čtení 2 minuty

Ruská média jsou plná příběhů, podle nichž Spojené státy plánují rozbití Ruské federace, stejně jako SSSR před 30 lety. USA se však v roce 1991 snažily SSSR spíše zachránit než zničit, přičemž až do samého konce podporovaly jeho jednotu. Je pravděpodobné, že stejnou strategii přijmou nyní - a že toto úsilí zřejmě nebude o nic úspěšnější, než před třemi dekádami, varuje Kamil Galejev. Ruská média jsou plná příběhů, podle nichž Spojené státy plánují rozbití Ruské federace, stejně jako SSSR před 30 lety. USA se však v roce 1991 snažily SSSR spíše zachránit než zničit, přičemž až do samého konce podporovaly jeho jednotu. Je pravděpodobné, že stejnou strategii přijmou nyní - a že toto úsilí zřejmě nebude o nic úspěšnější, než před třemi dekádami,

Konzervatismus americké zahraniční politiky se projevil v nedostatku touhy rozdrtit Sovětský svaz. Už v srpnu 1991 se USA vyslovily pro jeho zachování a proti separatismu svazových republik - zejména proti nezávislosti Ukrajiny.

Až do úplného konce, tedy až do podzimu 1991, USA doufaly v zachování svazu a vedly rozhovory se svazovou vládou, která již dávno ztratila jakýkoli vliv na situaci. Během tohoto období Washington nejen že o rozpad SSSR neusiloval, ale snažil se mu aktivně zabránit.

Teprve když byl Washington postaven před hotovou věc, o kterou se nesnažil, spěchaly si USA připsat zásluhy.

Nyní se USA budou snažit zachránit Rusko a jeho státní jednotu. Důvod je jednoduchý. Washington se zatím necítí přímo ohrožen Ruskem a jeho politika vůči Moskvě je řízena spíše domácími politickými zájmy než zahraničněpolitickou analýzou. Američané chtějí kontinuitu a stabilitu, nikoli nějakou radikální změnu.

Americký zahraničněpolitický establishment přichází s mnoha nápady a věnuje velké úsilí tomu, aby zabránil rozpadu Ruské federace. Ale většina z toho je do značné míry "naprosto idiotská". To nebude fungovat, Rusko se rozpadne, než se stane přímou hrozbou pro USA, a Washington pak vyhlásí za vítězství něco, o co neusiloval.

USA nebyly schopny zabránit rozpadu SSSR, proto je nepravděpodobné i to, že budou schopni zachránit Rusko. I to se rozpadne a Američané si pak mohou znovu připsat zásluhy – ale bude to zásluha za něco, čemu jen nedokázali zabránit.

Zdroj v ruštině: ZDE

0