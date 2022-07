Organizátoři Prague Pride: varujte účastníky před opičími neštovicemi!

29. 7. 2022 / Fabiano Golgo

O tomto tématu jsem již dvakrát psal, ale je to záležitost, která je mimořádná a média v České republice se jí dostatečně nevěnují. Ještě nebezpečnější je, že místní LGBTQIA+ aktivisté proti znepokojivému nárůstu počtu obětí opičích neštovic dostatečně hlasitě a rychle nezasahují. Podle portálu Our World in Data bylo na světě diagnostikováno už 18 800 případů opičích neštovic. Zdá se, že v naší politicky korektní době, kdy se díky novým konceptům úcty k menšinám stává citlivým tématem, kterého se dotýkají heterosexuálové, se tolik bojíme stigmatizace některých skupin, že nedokážeme poskytnout odpovídající poradenství těm, kteří jsou právě teď nejvíce ohroženi. Pro mě jako homosexuála je tedy jednodušší veřejně v médiích upozornit, že muži, kteří mají sex s jinými muži, tvoří naprostou většinu případů nákazy opičími neštovicemi na celém světě, což znamená, že gayové a bisexuální komunita jsou ti, kteří se toho musí obávat nejvíce.

Jedna z hlavních studií hodnotících toto onemocnění byla nedávno publikována v časopise The New England Journal of Medicine. Odborníci z londýnské Queen Mary University v ní ve spolupráci s několika dalšími britskými institucemi vyhodnotili 528 případů opičích neštovic, které se vyskytly od dubna do června v 16 různých zemích. Z čísel vyplývá, že 98 % pacientů se hlásilo k homosexuální nebo bisexuální orientaci nebo se jednalo o muže, kteří měli pohlavní styk s jinými muži. Tři čtvrtiny z nich uvedly, že jsou běloši, a 41 % bylo HIV pozitivních.



Z tohoto prokazatelného a na tvrdých datech založeného důvodu, nezávislého na možném zneužití této skutečnosti krajně pravicovými populisty a náboženskými nenávistníky, že neheterosexuální muži jsou opět hlavními oběťmi nemoci ("božího trestu", jak někteří z nich věří), se jedná o otázku veřejného zdraví, o které je třeba široce hovořit. Je to tak oficiálně závažný problém, že Světová zdravotnická organizace (WHO) v sobotu doporučila homosexuálním a bisexuálním mužům omezit své sexuální partnery, aby se omezilo šíření opičích neštovic.



V tom případě mají organizátoři Prague Pride, který začíná 8. srpna a potrvá do 14. srpna, morální a občanskou povinnost využít část rozpočtu festivalu k co největšímu a nejširšímu šíření tohoto doporučení WHO. Koneckonců, nepředstírejme, že se chováme diplomaticky a uctivě vůči komunitě, která už tak dost trpí stigmatizací, ale je zřejmé, že během této oslavy neheterosexuálních identit vede skutečnost, že se sejdou gayové z celé republiky, a dokonce i ze světa, k nárůstu jejich sexuálních styků - což je přesně ta oblíbená forma, kterou virus opičích neštovic vírus infikují lidi.



Ideální by bylo, kdyby vláda během dnů Prague Pride poskytovala zdarma vakcíny proti neštovicím, protože se zdá, že jsou schopny částečně blokovat nákazu opičími neštovicemi. Měly by se ale vyrobit a účastníkům rozdávat nejrůznější varovné letáky - tištěné i digitální - upozorňující na to, jak se tato nemoc šíří mezi muži, kteří mají sex s jinými muži, jakými způsoby se přenáší a že vyhýbat se sexuálním stykům je bohužel v tuto chvíli otázkou zdravého rozumu pro zdraví vlastní i celé společnosti.



Není však pravda, že by ostatní heterosexuálové byli této hrozby ušetřeni: jak se virus opičích neštovic šíří po světě, má tendenci nakazit stále více lidí, kteří neodpovídají původnímu profilu nakažených lidí. Například ve Spojených státech již byly zjištěny první dva případy této infekce u dětí. Na světě máme již nejméně 74 dětí s diagnózou opičích neštovic, z nichž polovina je mladší čtyř let.



Důvodem, proč jsou v této počáteční fázi neúměrně postiženi homosexuální a bisexuální muži, je jednoduše to, že opičí neštovice se poprvé objevily u někoho s tímto profilem, a protože městská homosexuální populace má více příležitostí k sexuálním stykům a často i větší množství náhodných partnerů, šíří se mezi touto skupinou více.



Oslavy Pride jsou ideální příležitostí ke zvýšení informovanosti lidí z komunity LGBTQAI+.



Nemůžeme očekávat, že současná vláda, v níž sedí křesťanští fundamentalisté a která slibuje bojovat za to, aby se do ústavy dostalo, že manželství je pouze svazek muže a ženy, což je jasná "orbanizace" české politiky, bude jednat, a tak je úkolem organizátorů Prague Pride a LGBTQAI+ skupin šířit informace o této nákaze. Jedině tak, že eliminujeme nebo vážně snížíme počty nakažených z řad této komunity, se vyhneme stigmatizaci.

