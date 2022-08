Jak mne Britské listy zázračně vyléčí nebo nezázračně zabijou přes cukrovku - aneb den 1 šílené samoléčby!

1. 8. 2022

Foto: Den nula skoro-hladovky břicho (glykemie změřená v nemocnici byla 16, tlak 179/132, váha 135 při výšce 189 cm).

Obrátil se na nás jeden autor Britských listů z minulých let s poněkud netypickým, značně "experimentálním" článkem. Zatím chce zůstat v anonymitě. No pozor, ale posuďte sami. (JČ)

Uřízlá Noha

urizlanoha@tiscali.cz

Toto je můj absolutně nezodpovědný důsledek tohoto zcela zodpovědného článku v Britských listech (pro které jsem několik let psal, tehdy pod svým jménem…).

Prelude:

Pátek 29.7.2022, chirurgická pohototovost, cca 2 hodiny ráno. Ležím zkroucený, držím se za břicho, úpím a držím se, abych neřval. Přítomnou paní doktorku ani sestřičku to ani trochu nedojímá… Ví se, co mi je, zavinil jsem si to sám(1), neumřu a zítra to přejde. Jen na pohotovosti zabírám místo těm, kteří ho opravdu potřebují.

Přicházejí výsledky z laboratoře (nic vážného, akutního, mi není), dostávám injekci eunalgitu, abych se dokázal alespoň odplazit pryč a jednu důležitou, mimoděk zjištěnou, informaci, kvůli které mne Bůh tímhle vším určitě protáhl, protože bych se to jinak ještě dlouho, dlouho nedozvěděl (k feelčaruům já nechodím…):

"a mimochodem, glykemie přes 16 a to nejste po jídle, to je opravdu dost, máte cukrovku !!! "

No, moje maminka ji měla, byla k tomu tlustá a to víc než já, přežírat se nepřestala, až ji uřízli nohu (kvůli té cukrovce).

Den 0 šíleně samoléčby:

Varování autora: nejsem odborník ve zdravotní oblasti, nikomu ní nic neradím, jen, a to čistě pro pobavení čtenářů, popisuji co se sebou dělám a co se pak děje se mnou. Proboha nikdo mne nenapodobujte! A pokud při tom zhebnu, napíše sem pak o tom krátkou zprávu někdo z mých šťastných dědiců!

Pátek, podvečerní hodiny, ta strašná bolest břicha je sice pryč, ale kvůli té diagnóze se mi nechce žít… Píchání jehličkama, injekce inzulínu do břicha, uříznutí nohy… Zažil jsem to s matkou, nechci toto nedůstojné existování zažít na sobě, nechce se mi žít…

Měl jsem krásný život, prohřešil jsem se k tlaku 179/132, pulsu 101, BMI 38 (189 cm/135kg), glykemii 16 ve dvě v noci nalačno, tak co…

A dělám, co snad děláme občas všichni, otevírám Wikipedii a čtu si o své diagnóze. Kdy že mi to taky uříznou tu nohu???

A dělám velkou chybu, čtu, tedy spíš přelétám, článek v angličtině s tím, že tam bude víc informací, než v článku českém. A nic. Píchání jehlickama, injekce inzulínu do břicha, uříznutí nohy…

Jdu si do ledničky pro jídlo a pití, možná zhebnu bez nohy, ale aspoň nezhebnu hladový.

A jak se tak cpu, tak jen pro jistotu, a díky Bohu, přelétnu i článek český…

A, abych to zkratill, najdu tam něco, z čeho se pak proklikáním přes dva odkazy dostávám na tenhle článek v Britských listech.

A, abych to ještě zkrátil, po jeho přečtení (včetně zdroje) jsem přesvědčen, že:

Cukrovku typu 2 si skoro každý může vyléčit tak, že se přestane přežírat, tedy skoro úplně přestane jíst a to je všechno!

Napíšu to ještě jednou:



Cukrovku typu 2 si skoro každý může vyléčit tak, že se přestane přežírat, tedy skoro úplně přestane jíst a to je všechno!

A napíšu to potřetí:







Cukrovku typu 2 si skoro každý může vyléčit tak, že se přestane přežírat, tedy skoro úplně přestane jíst a to je všechno!



A tohle se ví už 11 let!

!!! 11 LET !!!

Je tady vážná nemoc, kvůli které se řežou nohy, protože úplná léčba vlastně není, i když, ale, vlastně, už 11 let, je???

A to probudilo mou obrovskou publicistickou zvídavost. A přehlušilo, kvůli uříznutí nohy, nechtění žít… Budu žít i s nohou, alespoň tedy chvilku, abych to zjistil.

Protože, tady něco zjevně nesedí, buď:

A - jde o hoax a cukrovka se musí, ne sice léčit, ale alespoň "přiléčovat", pícháním inzulínu do břicha a řezáním nohou, aby se pomohlo výrobcům pilek na končetiny a zvířecím strávníkům masokostní moučky z kafilérii, kde zpracovávají uřízlé nohy.

nebo

B - zbláznil jsem se.

nebo

C - zbláznily se Britské listy.

nebo

D - cukrovkáři celého světa neumí číst nebo alespoň ne číst Britské listy.

nebo

E - číst umí, ale jde o tajnou sektu masochistických úchylů, kterým jde o to nechat si uřezat nohy a nakrmit přes kafilerku masokostní moučkou hladovějící zvířátka celého světa.

Tedy, jdu do toho léčení hladem a nebudu k tomu zbaběle vyhledávat felčarské odborníky, já a internet vše víme líp!

Zopakuji tedy ten pokus sám na sobě a to pouze v domácích podmínkách (NEDĚLEJTE TO !!!), jeho metodiku si ale, protože já, samozřejmě, musím být vždychky ten nejchytřejší na světě, ještě vylepším a, pokud to přežiju, napíšu o tom sérii minireportáží pro Britské listy. Bude to trvat jen dva až tři měsíce a pokud to pžežiju, třeba tím inspiruji další cukrovkáře, aby VYHLEDALI LÉKAŘSKOU POMOC A PORADILI SE S ODBORNÍKY, CO SE SVOU NEMOCÍ DĚLAT !!!

Vyrážím nakupovat bylinky, váhy, glukometry, reakční proužky, nízkokalorickou a bezškrobovou zeleninu, kondomy, lehký bičík a vůbec všechno, čím rychle, snadno a bezbolestně nadobro vyléčím svou cukrovku a ponechám si svou nohu!

A pokud Vás to bude bavit, dočtete se pravidelně v Britských listech, jak to pokračovalo a nakonec dopadlo!

Uřízlá Noha

urizlanoha@tiscali.cz

(1) A neřeknu, co chytrého jsem udělal, abych se na tu pohotovost dostal (nebyl to ani chlast ani drogy, bylo to něco mnohem horšího...). Chtějte po Britských listech pokračování a já Vám to v některém z nich napíšu!

