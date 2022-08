Mezitím v Absurdistánu 219. S hořákem na politikovo přirození

2. 8. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 16 minut



Nebojte se, toto je stále web Britských listů. To, na co se díváte, je starosta Jarocina pálící tryskovým hořákem genitálie Jana Szyszka. Pokud jste věrnými čtenáři tohoto seriálu, možná vám jméno Szyszko něco říká - byl to ministr životního prostředí známý svým velmi svérázným přístupem k životnímu prostředí: popíral globální oteplování, usiloval o vykácení všech stromů v zemi a byl vášnivým lovcem. Znám v Polsku mnoho lidí, kteří si myslí, že spálení něčích genitálií acetylenovým hořákem by bylo spravedlivým trestem i za některé z těchto zločinů proti polské přírodě, ale věci nejsou takové, jaké jsou. Nebojte se, toto je stále web. To, na co se díváte, je starosta Jarocina pálící tryskovým hořákem genitálie Jana Szyszka. Pokud jste věrnými čtenáři tohoto seriálu, možná vám jméno Szyszko něco říká - byl to ministr životního prostředí známý svým velmi svérázným přístupem k životnímu prostředí: popíral globální oteplování, usiloval o vykácení všech stromů v zemi a byl vášnivým lovcem. Znám v Polsku mnoho lidí, kteří si myslí, že spálení něčích genitálií acetylenovým hořákem by bylo spravedlivým trestem i za některé z těchto zločinů proti polské přírodě, ale věci nejsou takové, jaké jsou.





Za prvé, Jan Szyszko zemřel už před několika lety přirozenou smrtí, byl jedním z nejopovrhovanějších politiků. A co strana PiS dělá ráda? Ráda plive lidem do tváře. A tak se rozhodli, že mu postaví pomník, a to také učinili, v Jarocinu. Místní lidé si to nenechali líbit a někdo na něj hodil kýbl s barvou a jediný způsob, jak se té barvy zbavit, bylo ji spálit. Sám starosta se rozhodl, že to udělá, aby mohl tvrdit, že bojuje proti barbarskému chování opozice.



Nejsem si jistý, jestli si PiS skutečně uvědomuje, jak směšně vypadá, ale asi má moc práce s pliváním lidem do obličeje. Národní banka právě vydala novou bankovku v hodnotě 20 zlotých na památku "obrany polské východní hranice" a "mimořádně humánního a důrazného zacházení s migranty" ze strany armádních pohraničních jednotek. Jak nestydatí musíte být, abyste oslavovali lidi, kteří posílali lidi na smrt a porušovali všechna možná lidská práva a mezinárodní úmluvy (více zde) natolik, že jim zvláštní vyslanec OSN musel přijet do Polska říct, aby toho nechali?



Dalším projevem tohoto trendu je dosazování zjevných idiotů na nejdůležitější pracovní místa v zemi. Nebo spíš bych měl říct dříve nejdůležitější, protože dnes být šéfem Ústavního tribunálu znamená být jen Kaczyńského loutkou. Přesto, když píšu tato slova, vidím, jak šéfka tribunálu mluví ve vládní propagandistické televizi o Varšavském povstání. "Varšavské povstání bylo velkým vítězstvím dobra nad zlem," říká Przyłębska. Prosím, sdělte jí někdo, kdo zvítězil. Možná bude překvapená, až zjistí, že navzdory statečnosti Armady krajowej to byli nacisté...



Zdá se, že Adam Glapiński, šéf Národní banky, také není zrovna nejchytřejší. A to ani nemluvím o všech těch bankovkách a o tom, že o ekonomice nemá Glapiński absolutně žádné ponětí, a když se na něj obrátí náhodní lidé, vysmívá se jim nebo jim dává bezcenné rady, jako když se ho jedna žena zeptala, jak má přežít, když už pracuje ve dvou zaměstnáních a řídí firmu a hypotéka jí stoupla o 100 %. Řekl jí, že má volit Tuska, když se jí to nelíbí, a že pokud si vzala hypotéku, když byly úvěry levné, je to jen její chyba. Jeho žena mu sekundovala a poradila té paní, aby vyhrála v loterii a promluvila si s Putinem. Když padla zmínka o NATO, vysmála se té paní a řekla, že spoléhat na NATO nebo EU je hloupost.



Na přímý dotaz do očí manželé Glapińští popřeli, že by byli proti Evropské unii. Ale nejjsou? Glapiński poskytl rozhovor provládnímu (politici PiS samozřejmě s nezávislými médii nemluví) týdeníku. Polská národní banka z něj byla zjevně nadšená, protože ho inzerovala na sociálních sítích banky: "Šéf Polské národní banky prozradil, jak chce Evropská unie svrhnout polskou vládu a odstranit polský zlotý. "Děje se to tady a teď. Svrhnout vládu, přivést Polsko do eurozóny, podřídit se myšlence panevropského národa. To je jejich plán" - to je jediný citát z celého rozhovoru, který považovali za nejdůležitější šířit pomocí tiskového oddělení banky.



Jak se mezitím daří polské ekonomice? Skvěle. Alespoň pokud věříme provládním novinám. Stačí se podívat na tuto stránku listu Gazeta Polska:









"Ceny benzinu klesají a budou klesat i nadále!"

"Polsko postupuje ve světovém žebříčku bohatství"

"Vývoz našich potravinářských výrobků se zvyšuje"

"Cukr nebude chybět!"

"Zakázek je tolik, že uhlí bude dostatek" (ano, to poslední nedává smysl ani v polštině).



Tyto titulky by klidně mohly být převzaty z komunistického deníku Trybuna Ludu z roku 1950 nebo - kdyby byly v češtině - z Rudého práva z doby nejméně před půl stoletím...









Jarosław Kaczyński o tym dlaczego młodzi wyborcy nie popierają PiS: „Młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smarfonu”. Zapowiada też wielkie kontrakcje!? Zabierze sfarfony!? 😱 pic.twitter.com/j5oCrNLhVp — Michael Wolf 🐺 (@MikeWolf9999) July 24, 2022

W ciągu miesiąca trzy razy zmieniliście program. Wyjeżdżam na wakacje, wasza partia jest liberałami, wracam - są socjaliści.

Marianna Schreiber: Tak nie może być, dlatego daliśmy na mszę w intencji naszego programu wyborczego i poglądów, żeby się uszczegółowiły



xDDDDDDDDDD pic.twitter.com/VBP8aM6nzW — gromota (@gromotapl) July 11, 2022

1. Za komunistů lhali, ale nebyli hloupí. Loď, o které PiS tvrdí, že přivezla do Polska 700 000 tun uhlí, má kapacitu 60 830 tun... 2. Za komunistů nikdo netvrdil, že máme dost vlastních pomerančů, aby nám vystačily na 200 let...Každopádně společnosti vyvážející uhlí mohou stále vydělávat. Problém je v tom, že obyčejní lidé si možná tuto zimu nebudou moci dovolit topit. Vláda musela vymyslet řešení, protože zřejmě návrh některých ministrů, že "lidé by mohli jíst levněji a méně" , se nesetkal s velkým nadšením. Nejprve vláda přišla s nápadem, že by lidé mohli kupovat uhlí levněji a obchodníci by později dostali nějaké peníze za své ztráty. Obchodníkům s uhlím se však nějak moc nechtělo půjčovat peníze vládě na několik měsíců a stále nedostávat plnou náhradu. Dalším nápadem byla zvláštní uhelná dávka: každý dům s kamny na uhlí by dostal 3000 zl. (18 000 Kč).T a nebude testována na majetek a bude možné ji utratit podle libosti, což lidi ještě více rozzlobilo. Protože to znamená, že pan Kowalski, který si ve svém domě nainstaloval plynové topení, ale pro jistotu si ponechal stará kamna na uhlí, dostane 3000 zł a bude je moci utratit i za jiný druh koksu, protože to NIKDO nebude kontrolovat. Zatímco pan Nowak ze sousedství, který je chudší a bydlí v menším domě, takže musel odstranit kamna na uhlí, aby měl místo pro plynový kotel, nedostane nic.Pro případ, že by lidé potřebovali ujistit, že vláda má nějaký plán ohledně složité situace na energetickém trhu, byl bez zjevného důvodu vyhozen Piotr Naimski, státní tajemník pro strategickou energetickou infrastrukturu - a jeden z mála mužů ve vládě, o němž se zdálo, že ví, co dělá -, i když neoficiálně se říká, že byl vyhozen za tvrzení, že kroky vlády jsou sebevražedné a hloupé. A pokud pochybujete o tom, že vláda je hloupá, dovolte mi jen připomenout, že Polsko prohrálo další spor u Evropského soudu pro lidská práva - tentokrát za to, že bez rozdílu odebralo důchody a dávky všem, kdo před rokem 1989 byť jen krátce pracovali na ministerstvu vnitra, což byl jeden z Kaczyńského oblíbených projektů. Nakoupili také státní vlajky za 5 milionů, což je směšné, protože kdyby je místo velkoobchodní objednávky nakoupili jen v maloobchodě, zaplatili by jen 3,5 milionu. Že by společnost, která podezřele snadno vyhrála výběrové řízení, vlastnili lidé, kteří vlastní značku "vlasteneckého" oblečení Red is Bad , která prodává převážně trička s pravicovými obrázky a motivy o nichž je známo, že je často nosí prezident Duda? Tato firma na svých webových stránkách hrdě inzeruje, že je proti EU a nikdy nečerpá evropské fondy - samozřejmě, kdo potřebuje evropské fondy, když má takové kamarády?Podezřelý obchodník se zbraněmi, který vládě prodal předražené dýchací přístroje v době vrcholící pandemie covidu -19, jistě také nedostává žádné finanční prostředky z EU. Ale asi je nepotřebuje. Vzal peníze, dodal pár zbytečných přístrojů a zmizel i s penězi. Nyní se objevily zprávy, že zemřel v Albánii, kde žil. Jeho tělo nikdo neviděl, zřejmě bylo zpopelněno. Určitě je horké léto, protože v Albánii není jediné krematorium... T o je příběh na dobrý špionážní film. Ale spíš po vzoru Austina Powerse nebo Johnyho Englishe než Jamese Bonda, protože jde o kompromitaci polské rozvědky, která toho chlapa DOPORUČILA vládě.Hádám, že o žádném úspěšném vyšetřování v této věci v dohledné době neuslyšíme. Zvlášť když ministerstvo spravedlnosti je zhruba stejně profesionální. Poté, co byl otec europoslance Patryka Jakiho, předsedy opolské vodárenské a kanalizační společnosti, obviněn z mobbingu, se novináři snažili tuto kauzu vyšetřit. Jednu novinářku poté, co se pokusila zastihnout Ireneusze Jakiho, zavolal zpět jeho syn, který ji pozval do budovy ministerstva spravedlnosti - kde už nepracuje, ale tento resort ovládá jeho stranický šéf Zbigniew Ziobro. TSyn pak novinářce pohrozil žalobou, pokud "nenapíše pravdu" - tedy že jeho otec je nevinný a obvinění jsou jen pomstou za něco jiného... Novinářka nebyla jediná, kdo byl pozván na nečekaná místa. V posledních týdnech se objevily dva nové sexuální skandály s kněžími. Jeden z nic h se snažil sbalit muže na Grindru , aniž by věděl, že tento muž je bývalý duchovní a že ho poznal. Muž to nahlásil biskupovi, ale bylo mu řečeno, že kněz je nevinný a všechno jsou to lži. Muž předložil deníkuscreen z jejich opravdu pikantní otevřeně sexuální konverzace.Mezitím druhý skandál se týká ženy, která na Facebooku dostávala nevyžádané zprávy sexuálního charakteru od jiného kněz e, i v tomto případě je v tom jistý homosexuální aspekt. "Biskupův tajemník mě dnes pozval do sauny, ale odmítl jsem. Šetřím si sperma," napsal jí kněz při jedné příležitosti. Později napsal: "Budeš první[důraz můj (TO)], která kdy souložila v kanceláři biskupa z Białystoku ...".Mezitím se Kaczyńského turné po Polsku ukázalo jako totální katastrofa. Zatímco jeho věrní věřící mu pod záminkou kladení otázek lezli kamsi (k jedné takové výměně názorů jsem zde pořídil anglické titulky), mimo místa konání byla atmosféra hustá. Někteří lidé se zlobili, že je na ty akce nepouštějí (vpuštěni byli jen ti nejvěrnější, prověření místními kancelářemi PiS), někteří tam prostě protestovali a poslali ho do háje. V Gniezně jeden muž hodil na kavalkádu Kaczyńského limuzín vejce a PiS toho okamžitě využila k rozšíření zprávy , že opozice je na cestě k politickým vraždám. Odvážné tvrzení, pokud si vzpomeneme, že politickou vraždu už jsme tu měli a obětí byl starosta Gdaňsku, kterého zabil protiopoziční fanatik vyburcovaný vládní propagandou (viz zde ). Osobně nechápu, v čem je problém: to přece nebyla vejce, to byli nenarození ptáci, proč by měl být někdo činěn odpovědným za létající ptáky, vždyť je to ta nejpřirozenější věc na světě?Kaczyński mezitím vidí problém jinde. "Mladí lidé jsou pod silným vlivem chytrých telefonů" - řekl - "s tím moc nenaděláme, ale budeme tomu čelit":Každopádně po několika týdnech cestování, kdy Kaczyński vypouštěl z úst naprosté nesmysly, aby ukázal, jak je odtržený od reality, a kdy na něj davy skandovaly "půjdeš do vězení" a házely po něm vajíčka, přerušil svou kampaň, aby údajně odjel na dlouho plánovanou dovolenou.Alespoň si můžeme být jisti, že tam bude v bezpečí. Protože policie je tu od toho, aby chránila a sloužila. Když u jednoho jezera málem zemřel člověk, jiný muž byl téměř okamžitě zatčen . Příběh je však složitější.Przemysław Zachajka si užíval s rodinou na místní pláži, když si všiml, že jiní lidé vytáhli z jezera topícího se muže. Přiběhl na pomoc a zahájil záchrannou akci. Po deseti minutách jeho úsilí začal muž opět sám dýchat. Přivolaná policejní hlídka mezitím zůstala stát a nic nepodnikla. Zachajka jim pod pochopitelným stresem zavolal: "Proboha, udělejte něco, abyste pomohli! Proč tady stojíte jako dva blbci?". - křičel na ně. Neudělali nic, dokud nebyl tonoucí v bezpečných rukou posádky sanitky, a pak zachránce shodili na zem, zbili ho a zatkli za "urážku policisty ve službě". Druhý den ho propustili - tak, jak ho zatkli na pláži: bosého a jen v plavkách.Policie mezitím tvrdí, že zachraňovala život tonoucího a Zachajka byl jen agresivní přihlížející. Cítíte se bezpečně, když přemýšlíte o cestě na dovolenou do Polska? Já ne.Takže straně PiS se zjevně nedaří. Ale někteří lidé mají dost iopozičních stran a rádi by měli možnost dát hlas něčemu jinému. Marianna Schreiberová, manželka jednoho z poslanců ze strany PiS, vytvořila nové politické hnutí. Někteří říkají, že má vlády strany svého manžela skutečně plné zuby. Jiní mají podezření, že jde jen o záchranný člun pro aktivisty PiS, kteří si již uvědomili, že na vítězství asi nedosáhnou.A na čem tatio strana podle Schreiberové stojí? Těžko říct. Dříve byla Schreiberová silně homofóbní, nyní se zúčastnila pochodu hrdosti. A její prohlášení se pohybují od radikálně pravicových po socialistická a neustále se mění. Tohoto si povšiml jeden z novinářů při nedávných rozhovorech:"Během posledního měsíce jste třikrát změnila svůj manifest" - podotkl a ona to potvrdila. - "Je to trochu zvláštní" - pokračoval a ona opět souhlasila - " Byla jste liberální, pak jste se rozhodla, že vás zajímá socialismus, a pak se z vás stala křesťanská demokratka. Kdybych odjel na dovolenou a neměl přístup k internetu a pak se vrátil a volil vás, mohlo by se stát, že bych volil něco úplně jiného, než jsem chtěl?""Tak to přece nejde" - souhlasila Schreiberová - "proto jsme dali na mši, aby se náš manifest a naše názory vyjasnily, a ony se vyjasnily".To zní jako ta nejabsurdistánštější strana vůbec!