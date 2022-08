Proč Kreml likviduje akademický sektor

3. 8. 2022

čas čtení 2 minuty

Vladimir Putin si uvědomuje, že přežití jeho režimu nezávisí na řídnoucích řadách důchodců, ale na nastupující generaci, a snaží se zničit poslední zbytky akademické svobody, aby nepodporovala protesty. Podobá se to tomu, co dělaly carské úřady před rokem 1905, než revoluce zvrátila jejich úsilí, upozorňuje Boris Grozovskij.

Ruští političtí vůdci postupně stárnou, zatímco míra podpory režimu mezi věkovou kohortou 18 - 25 let klesá. Aby si Kreml udržel kontrolu, kontroval tím, že pracuje na přeměně univerzit z šiřitelů svobodného myšlení na kontrolované "rozpočtové instituce".

Tento proces vyvrcholil ve chvíli, kdy Putin zahájil svou válku na Ukrajině. Univerzitní administrativy jsou plně integrovány do státní byrokracie, fakulty jsou pod stále většími restrikcemi, které jim brání spolupracovat s ostatními nebo se vyjadřovat, a jejich politická solidarita a autonomie z dřívějších let zmizela.

Nejen, že jsou nyní rektoři spíše jmenováni než voleni, ale jsou nyní také placeni dvacetkrát více než většina profesorů, což je vede k tomu, že se identifikují spíše se svými vládními chlebodárci než s fakultami, na které dohlížejí. A v této situaci ve většině případů spěchali splnit příkaz Kremlu, aby fakulty a studenti zůstali v klidu a v souladu.

Moskvě se podařilo zavést takové kontroly na regionální univerzity téměř před deseti lety, takže jen hrstka vysokoškolských institucí ve dvou hlavních městech, Moskvě a Petrohradu, zůstala se zbytkem akademické svobody. Nyní, v případech, které vzbudily širokou pozornost, na ně Kreml uvaluje podobná omezení.

Prvními cíli jsou fakulty a studenti humanitních a sociálních věd; ale omezení mezinárodních kontaktů a jakéhokoli vyjádření nesouhlasu ovlivňují i ​​tvrdé vědy. Není divu, že vyučující a studenti odcházejí žít a pracovat do zahraničí.

To, co Putin dělá, připomíná to, co před 120 lety udělali carové, kteří potlačili akademickou svobodu, aby umlčeli politický disent. Pouze radikalizace politické situace před rokem 1905 donutila úřady vrátit univerzitám část autonomie. Autoritářské státy nemohou mít bezplatné univerzity, které pro ně vždy zůstanou hrozbou.

Zdroj v ruštině: ZDE

