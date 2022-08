Papírový drak. Jak se rusko-čínské spojenectví ukázalo být iluzí

5. 8. 2022

Mnoho západních analytiků a někteří západní vládní představitelé vyjádřili obavy, že podporou Ukrajiny jejich země tlačí Rusko do úzkého spojenectví s Čínou. Ale to se nestalo. Místo toho reakce Pekingu zdůrazňuje "úplný bankrot" této aliance a s ní spojených očekávání, tvrdí Vladislav Inozemcev.

Navzdory rozchodu mezi Ruskem a Západem Čína nepřišla Moskvě na pomoc. Raději jedná jako obvykle, namísto poskytnutí jakékoli vojenské, ekonomické nebo technologické pomoci svému údajnému partnerovi a spojenci.

Čína poskytla Rusku určitou rétorickou podporu, ale její slova byla méně než upřímná a neodrážela žádnou vážnou změnu v jednání Pekingu. A to znamená, jak říká Fareed Zakaria, že "dosáhnout vítězství nad Ruskem se zdá být nejlepší strategií pro Západ, pokud jde o jeho vztahy s Čínou".

Od začátku Putinovy ​​invaze na Ukrajinu Rusko zvýšilo svou závislost na Číně, ale Čína nereagovala ničím podobným. Co je překvapivé nebo dokonce šokující vzhledem k tomu, co Moskva a Peking dříve řekly, je to, že svým jednáním to očividně nedokázaly.

Moskva navýšila zásobu jüanů, Čína nakoupila více ropy a plynu, ale za snížené ceny, a Čína prodala Rusku více high-tech položek, aby nahradila stažení západních dodávek. Čína však nepodporovala Putinovu "zvláštní operaci", neuznala "suverenitu LDNR" a soustavně vyzývala k zastavení války a zahájení rozhovorů.

Navíc čínské banky odmítly financovat obchody s ruskými ropnými společnostmi, dodávat Rusku náhradní díly pro letadla Airbus a nabízet Rusům platební karty ve svém systému. Místo toho omezily investice v Rusku, přesunuly od něj preference obchodních cest a sdělily Moskvě, že nemůže přistávat s pronajatými letadly na čínském území.

Tato čínská politika je založena na dominanci mezi čínskými elitami, které hodnotí ruskou válku na Ukrajině jako strategickou chybu, a víře mnohých v Pekingu, že Rusko v tomto konfliktu nakonec prohraje, zatímco Západ bude alespoň na čas posílen.

Peking je také nepochybně potěšen, že NATO nyní prohlásilo Rusko a ne Čínu za hlavní současnou hrozbu pro mezinárodní systém, což je rozhodnutí dát Číně šanci těžit z určitých výhod, pokud se nebude příliš sbližovat s Ruskem.

Očekávání opaku jsou tedy zjevně nesprávná.

Zdroj v ruštině: ZDE

