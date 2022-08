Éra kulturních válek vyvolaných Facebookem skončila a CNN reaguje návratem k zaměření na skutečné zprávy

5. 8. 2022 / Fabiano Golgo

Foto: Fabiano Golgo jako meteorolog v televizi CNN



Nový algoritmus, který Facebook používá od minulého čtvrtka a který se inspiroval TikTokem, nabízí na vaší časové ose stále více příspěvků, které nejsou od vašich přátel. Zpočátku se objeví asi 20 % materiálu, jehož cílem je nás pobavit, místo aby vyvolával angažovanost (komunikace mezi uživateli byla tím, co zamýšlelo předchozí nastavení). Do konce letošního roku Facebook tento tok videí, odkazů a příspěvků - od neznámých profilů z celé planety - zvětší na 40 % a v průběhu roku 2023 dosáhne 80 %, čímž se tato sociální síť promění v místo, kde uvidíte zábavný a poutavý materiál z internetu, a už to nebude centrum pro komunikaci s lidmi, které jste si vybrali. Tato změna znamená nejen revoluci v tom, jak sociální média ovlivňují naše (v dnešní době bojovné) chování, ale také návrat ke skutečnému zpravodajstvi na CNN. Proč?







První den mého studia žurnalistiky v USA se profesor každého ptal, jaké jsou jeho profesní cíle. Většina mých spolužáků vyjádřila skromné a přízemní plány, zatímco já jsem se stal terčem posměchu, když jsem řekl, že chci pracovat pro CNN. Tato televize mi během dospívání po léta vyplňovala dny a já snil o tom, že se stanu její součástí. Nakonec mě během studií vybral jeden profesor na stáž do ústředí tohoto zpravodajského kanálu v Atlantě. Začínala jsem jako produkční za kamerou, pak jako rešeršér pro reportéry, později jako redaktor textů pro teletext a nakonec mě vrhli před kamery, abych zastoupila meteorologa, který onemocněl. V té době se CNN věnovala pouze zpravodajství. Žádné názory. Výjimka byla v 19 hodin, kdy pořad Crossfire propagoval křiklavý souboj mezi konzervativci a progresivisty v čele s ultrakonzervativním Robertem Novakem českého původu.





Sídlo CNN bylo v budově, která byla zároveň nákupním centrem, kde si lidé mohli nakoupit zboží a při tom skleněnými okny sledovat živé vysílání zpráv v otevřených studiích. V té době CNN nepatřila žádné korporaci jako dnes a jejího majitele, okázalého a barvitého Teda Turnera, bylo možné vidět, jak chodí po televizi a komunikuje s každým, někdy se drží za ruku se svou tehdejší manželkou, kultovní herečkou Jane Fondovou.Jeho bratr měl na starosti každodenní rozhodování, zatímco Ted prosazoval svou vizi televize vysílající zpravodajství 24 hodin denně. Jednou jsem do něj náhodou vrazil a on málem upadl. Když jsem nervózně pronesl, jak mě mrzí, že jsem ho málem srazil na zem, jen se nahlas zasmál a se silným americkým jižanským přízvukem (s velmi zakulacenými R a zpěvnými samohláskami) řekl "To se asi hned tak nestane, že by mě takový prcek jako ty srazí na zem", načež na mě mrkl a příliš silně mě štípl do ušního lalůčku.Pak se Fox News Ruperta Murdocha stala protiobamovským kanálem, díky čemuž se dostala na vrchol sledovanosti. To vedlo její přímé konkurenty, televize MSNBC a CNN, k protiútoku. Po zvolení Donalda Trumpa přestali vysílat zprávy a zaměřili se na neustálou propagandu ve prospěch Demokratické strany. Zpravodajství zmizelo, kromě rychlých souhrnných klipů zdůrazňujících hlavní události. Celý den byli američtí diváci CNN (všimněte si, že v Evropě a ve světě vysílá jiná CNN, nazvaná CNN International, která si zachovala své vysoké žurnalistické standardy) vystaveni nesčetným hodinám moderátorů a hostů, kteří bušili do Trumpa a do Republikánské strany.Každý večer se na stanicích MSNBC a CNN ozývala frustrace a obavy více než poloviny Američanů, kteří Trumpovu šarmu nepropadli, ale ve sledovanosti tyto dvě televize vždy prohrávaly proti celé řadě nenávistných moderátorů Fox News, jako jsou Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingrahamová a Greg Gutfeld. Popravdě řečeno, pokud bychom sečetli sledovanost CNN a MSNBC, sledovalo tyto televize více Američanů, ale sledovanost byla rozdělena mezi oba kanály, přičemž Fox měla o něco málo víc než třetinu sledovanosti zpravodajských kanálů. Fox News se ale už léta objevuje na předních místech sledovanosti, což způsobuje ekonomické škody ostatním dvěma, které musely prodávat reklamu za nižší cenu.Loni v květnu musel bývalý prezident CNN Jeff Zucker opustit televizi poté, co vyšlo najevo, že měl léta milostný poměr s jednou zaměstnankyní (a ona měla pracovní výhody vyplývající z tohoto vztahu), a do čela stanice nastoupil nový šéf Chris Licht. Licht pochopil, že ti, kdo konzumovali tyto kulturní války, v jejichž důsledku se USA rozdělily na krajně pravicové konzervativce a ostatní občany (opačnou skupinou nazývané "komunisté"), jsou už z toho hodně otrávení, a rozhodl se proto přesunout pozornost zpět k serióznímu zpravodajství. Najal investigativní reportéry a moderátory, kteří nejsou známí svými názory. Nic z toho by se však nemohlo podařit, nebýt nedávné obrovské změny, kterou provedla společnost Marka Zuckerberga.Meta to sice neudělala proto, že by se nějak kála za škody, které pomohla vytvořit svým algoritmem "řízeným angažovaností" (který ve výchozím nastavení upřednostňoval konflikty, protože lidé jsou náchylnější k reakcím při negativních dopadech než při pozitivních věcech), ale rozhodla se provést tuto zásadní změnu, protože Facebook púřichází přibližně o 2 miliony profilů měsíčně a množství času stráveného na něm se snížilo o více než 70 %.TikTok v podstatě ukradl ostatním sociálním médiím časový rámec pozornosti. Facebook/Meta se tedy rozhodl zjistit, čím je TikTok tak návykový. Je to způsobem, jakým analyzuje vkus uživatelů. Jakmile TikTok shromáždí dostatek údajů o uživateli, je tato aplikace schopna zmapovat preference uživatele ve vztahu k podobným uživatelům a seskupit je do kategorií. Současně také seskupuje videa do kategorií na základě podobných témat.TikTok je spíše moderní inkarnací mediálního vydavatele, jako jsou noviny nebo televizní síť, než sociálního fóra, jako je Facebook nebo Twitter. A stejným se stává i Facebook. Už nechce, abyste se zapojili do komunikace, ale abyste hledali při rolování obrazovky uspokojení.Tato hluboká změna na Facebooku je velkou pomocí pro Lichta a jeho plány přeměnit CNN zpět na skutečný zpravodajský kanál. Až dosud bylo to, jak moc CNN viralizovala videa a jak moc se o ní mluvilo na sociálních sítích, důležitým faktorem pro její postavení u inzerentů a diváků. S koncem éry, kdy se důležitost lidí, médií, politiků, firem, značek, umění a všeho ostatního měřila podle toho, kolik mají sledujících a jak velký engagement generují, se právě začínají zkoušet první kroky (a pády) nového světa, kde vektory úspěchu přestaly být sociální interakce, "lajky" a potenciál virality.CNN tak získává lepší podmínky pro to, aby se mohla vrátit k tomu, co bylo jejím původním posláním - mít co nejvíce zpráv a pokrývat "živě" jakoukoli důležitou událost, dokud trvá. A nejde jen o CNN. Je zřejmé, že jakmile média přestanou být rukojmím digitální popularity, budou moci nabídnout službu, která se nebude muset snažit stát virální nebo být sdílena online.To je pozitivní výsledek těchto velkých změn, které se odehrávají v kuchyni gigantů sociálních médií. Doufejme, že nový styl umožní zpravodajským médiím lépe uspokojovat své zákazníky.