"Turbína funguje": Scholz v energetickém sporu ukazuje prstem na Rusko

4. 8. 2022



Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že Rusko nemá důvod zdržovat návrat plynové turbíny pro plynovod Nord Stream 1, která prošla opravou v Kanadě, ale od té doby uvízla v Německu v eskalující energetické situaci.

Scholz, který stál vedle turbíny na návštěvě továrny Siemens Energy v Muelheim an der Ruhr, řekl, že je plně funkční a může být kdykoli odeslána zpět do Ruska – za předpokladu, že Moskva bude ochotna ji vzít zpět.

Osud 12 metrů dlouhé turbíny byl bedlivě sledován, když evropské vlády obvinily Rusko z omezování dodávek plynu pod falešnou záminkou, jako pomstu za západní sankce po únorové invazi na Ukrajinu.

Moskva to popírá a jako důvod nižších průtoků plynu přes Nord Stream 1, které byly sníženy na 20 % kapacity, uvedla problémy s turbínou.

Pohyb turbíny byl zahalen tajemstvím a místo jejího pobytu bylo neznámé až do úterního večera, kdy byla oznámena kancléřova návštěva v Siemens Energy.

"Turbína funguje," řekl Scholz a sdělil novinářům, že cílem jeho návštěvy bylo ukázat světu, že turbína funguje a že "není zde nic mystického k pozorování".

"Je to zcela jasné a jednoduché: Turbína je tam a může být dodána, ale někdo musí říct 'Chci ji mít'."

I kdyby Rusko vzalo turbínu zpět, Scholz varoval, že Německo by mohlo čelit dalším poruchám na trati a že smlouvy o dodávkách nemusejí být dodrženy.

Vysoký manažer Kremlem kontrolovaného Gazpromu minulý týden řekl, že dodávka turbíny po provedení servisu nebyla v souladu se smlouvou a že byla odeslána do Německa bez souhlasu Ruska.

Generální ředitel Siemens Energy Christian Bruch, stojící vedle Scholze, potvrdil, že probíhají jednání s Gazpromem, "ale žádná dohoda".

Kolabující dodávky plynu a raketový růst cen vyvolaly varování před recesí pro německou ekonomiku, největší v Evropě, a vyvolaly obavy z nedostatku energie a přídělového systému v zimě.

Poté, co byla Scholzova vláda nucena zachraňovat energetickou společnost Uniper, když se stala obětí plynové krize, bude muset upravit nově zavedené energetické reformy poté, co se dostaly do problémů.

