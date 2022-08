Ruská porážka na Ukrajině může nějakou dobu trvat, ale přijde a dříve, než si myslíte

5. 8. 2022

čas čtení 13 minut

Dynamika v průběhu času je klíčem k analýze téměř čehokoli a v neúspěšné dobyvačné válce Ruska jednoznačně upřednostňuje Ukrajinu, napsal Brian E. Frydenborg. Dynamika v průběhu času je klíčem k analýze téměř čehokoli a v neúspěšné dobyvačné válce Ruska jednoznačně upřednostňuje Ukrajinu,

Mohu respektovat skutečnost, že mnoho novinářů není příliš prosáklých vojenskou historií, strategií nebo taktikou, ale to, co Rusko v jeho žalostném válečném selhání skutečně předvádí, je zřejmé. A i když projekce přílišného optimismu může v některých ohledech znamenat riziko ztráty potřebného pocitu naléhavosti, podpora Ukrajině byla nejenom deklarována jako jasný a dlouhodobý závazek na celém Západě, ale byla v průběhu více než pěti měsíců rázně naplňována, jen roste a další a další podpora je jistě na cestě. Analýza, která se míjí s ukrajinským úspěchem – nejen minulým nebo taktickým, ale i ve vytváření, řízení a dominující dynamice, která Ukrajinu přivedla na cestu k překvapivému vítězství a Rusko na cestu k potupné porážce – neposkytuje přesný obrázek.

Jak jsem poznamenal jinde, jednoduchý pohled na několik map vytvořených Institutem pro studium války ve spojení s Kritickými hrozbami odhaluje, že od konce března je Ukrajina více v ofenzivě než Rusko a od té doby zabírá mnohem více území než Rusko. To nikdy není dobré znamení pro žádného vetřelce.

Rusko v podstatě ztratilo schopnost dramaticky změnit dynamiku války. Poté, co bylo koncem března a začátkem dubna poraženo na Kyjevské, Černigovské a Sumské frontě, byla údajně mocná ruská armáda již několik měsíců – více než tři – schopna dělat na východě. útočit na bezbranné civilisty (nebo dokonce pšeničná pole), blokovat ukrajinské přístavy a z extrémní vzdálenosti posílá řízené střely.

Taktická realita diktuje zhoršující se strategický výhled Ruska

V tuto chvíli jsou největší devizou Rusů na bojišti jejich hromadné dělostřelecké přepady (Rusko překvapivě nikdy nedokázalo dosáhnout vzdušné převahy a ukrajinská protivzdušná obrana se s pomocí Západu pouze zlepšuje). A přesto ukrajinská taktika a nové západní vybavení (houfnice M777, raketomety M142 HIMARS a M270 MLRS – vybavení doslova navržené tak, aby čelilo tomu vybavení, které Rusové používají – byly v podkopání této hlavní ruské síly efektivní. Rozptýlenější a hbitější Ukrajinci si dávají pozor na soustředění mnoha vojáků ve zranitelných oblastech, zatímco Rusové neustále nabízejí přeplněná velitelství s klíčovými důstojníky a muniční sklady jako snadné cíle, což je obojí zásadní pro efektivní využití ruského dělostřelectva (a téměř všeho ostatního, co Rusko má).

A skutečně, nové západní přesné systémy a munice, které jsou poskytovány (a ve stále větší míře jsou dodávány Ukrajině), v kombinaci s inovativním a brilantním ukrajinským přístupem k zaměřování (aplikace nazvaná GIS Art for Artillery), již překonávají a překonávají ruské nepřesné dělostřelectvo se "zamířením v obecné oblasti", způsobují mnohem více vojenských obětí na zbraň a výstřel než Rusové, včetně zničení mnohem více ruských děl spolu s municí potřebnou k jejich zásobování a ruskými systémy protivzdušné obrany S-300 nebo S- 400, které se zdají neschopné čelit západním zbraním. Nové systémy také dále narušují již tak vážně narušené ruské zásobovací linie. V posledních týdnech, kdy Ukrajina stále více zavádí nové západní zbraně, kromě vysokých ruských ztrát došlo také k výmluvnému exponenciálnímu poklesu vypálených ruských dělostřeleckých granátů. Ukrajina zesílila svou palbu, což je výsledek týdnů přesného a efektivního zaměřování – a nárůstu počtu – těchto zbraňových systémů dodaných ze Západu, přičemž více těchto systémů je na cestě.

V této souvislosti je zásadní poznamenat, že v tomto bodě je většina nejlepších ruských bojových pěších vojáků mrtvá, zraněná nebo se nachází v jednotkách, které byly "zničeny" do stavu, který není "bojově efektivní". V širším smyslu jsou velkou částí vysvětlení těchto ztrát endemická korupce v Rusku, která velmi infikuje jeho armádu, a podivný ruský branný a smluvní hybridní vojenský systém přispívající k vážnému nedostatku soudržnosti. A celkový počet masivních obětí, které utrpělo Rusko a jeho proxies v Donbasu Luhansk a Doněck, spolu se ztrátami vybavení (včetně katastrofálních ztrát na špatně udržovaných ruských zásobovacích vozech) a směšnými, konzistentními problémy s dodávkami znamenají, že přehnané imperiální ambice Ruska daleko převyšují jeho současné a předvídatelné schopnosti.

I tak se Rusko a tito zmocněnci Donbasu uchylují k odvádění místních obyvatel v regionech, které okupují, zatímco Rusko také tvrdě tlačí na získání vojáků ze vzdálených částí Ruské federace obydlených odmítavými etnickými menšinami a odmítajícími veterány, jejichž smlouvy vypršely nebo se již vrátili domů z boje (získávání nových rekrutů v Rusko není tak jednoduché ani rychlé, jak si někdo může myslet), a i to zabere čas a ve většině případů to povede k neochotným, špatně vycvičeným a vyzbrojeným jednotkám s nízkou morálkou nebo k lidem, kteří se prostě vzdají nebo přinejhorším přeběhnou.

V některých případech jsou jednotky vybaveny výstrojí a výzbrojí z dob 2. světové války nebo dokonce z konce 19. století, nebo obsluhují zastaralé tanky ze sovětské éry, které byly nedávno vyvezeny ze skladu, zejména T-62M z roku 1983, modernizované T-62 z roku 1961, postavený na tanku T-55 z roku 1958 (tento poslední bod silně naznačuje, že Rusko ztratilo většinu svých nejlepších nasaditelných tanků, neboť proč by jinak vytahovalo ze skladu mnohem starší sovětské tanky?). Je zřejmé, že žádný z těchto nových vojáků nebo jednotek se nebude blížit kvalitě těch nejlepších vojáků a jednotek, které již byly v bojích zdecimovány nebo zničeny: Tyto elitní jednotky jsou v podstatě nenahraditelné.

Žádný z těchto kroků Ruska neodráží vítězství.

V současnosti tedy jednoduše neexistují žádné dobré a rychlé možnosti, jak nahradit narůstající ruské ztráty a Rusku v podstatě docházejí nejen kvalitní vojáci, ale vojáci obecně. Na ruské frontě není 50 000 – ale ani 20 000 – čerstvých ruských elitních bojových sil, které by v dohledné době dorazily dobře vybavené a vybavené vysoce morálním a kvalitním vedením, a současná ruská kultura velení není schopna trpělivě a metodicky trénovat velké počty vysoce kvalitních vojáků, zejména v současném selhávajícím režimu. I kdyby se ruští vůdci soustředili na tvorbu dobře vycvičených jednotek, trvalo by dlouho, než by mohly být nasazeny, možná dokonce příliš pozdě na to, aby zabránily úplné ztrátě všech ruských zisků na Ukrajině od roku 2014, natož od roku 2022. Je důležité si uvědomit, že ruská vojenská mašinérie již nemůže být řádně udržována ani vybavována bez klíčových komponentů vyrobených mimo Rusko a blokovaných západními sankcemi. I kdyby ruský prezident Vladimir Putin zmáčkl tlačítko a zahájil všeobecnou mobilizaci (pro něj politicky riskantní), ani to nemůže v dohledné době přinést vážné výsledky.

A jak poznamenává známá ruská expertka Fiona Hillová, čas není na straně Ruska: Jak se snižuje kvalita, schopnosti, vybavení a morálka ruských jednotek, opak se děje s ukrajinskou armádou, která ještě před touto současnou fází bojů byla kvalitativně lepší (vysvětlil jsem již dříve, že Ukrajina má ve skutečnosti více vojáků než Rusko, že tyto jednotky jsou lépe vybavené a zásobené, mají vyšší morálku, lepší a jednodušší logistiku, výhodu domácího bojiště a velkou mezinárodní podporu a pomoc, kterou Rusko postrádá). Ukrajina nyní pouze nasazuje stále více vojáků s vysokou morálkou a výcvikem západního stylu (nebo dokonce skutečným západním) s nejlepším dostupným západním vybavením, které snadno převyšuje odpovídající ruské jednotky a technologie. Tento trend začal před lety západními výcvikovými misemi, financováním a vybavením pro ukrajinskou armádu, což je úsilí, které během současné krize jen dramaticky zesílilo. A k tomuto zrychlení dochází, když Rusko stále více spěchá špatně se vycvičenými rekruty s horším vybavením proti jim nadřazeným ukrajinským silám s předvídatelnými výsledky. Ukrajina může mít těchto nových technologií méně než Rusko svých podřadných technologií, ale i tato nerovnováha se s každou další dodávkou západní vojenské pomoci zmírňuje.

Jakékoli pokroky, které se Rusku v posledních měsících podařilo dosáhnout, byly pracně pomalé, relativně nepatrné a "nerovnoměrné" – jednoho dne část vesnice nebo dvou, odražení v další, poté nějaká malá ztráta území, následující vesnice – a dokonce i tyto zisky přišly za vysokou cenu. Jakékoli hypotetické velké zisky by znamenaly, že vykrvácené jednotky budou rozprostřeny řídčeji, špatně spravované zásobovací linie se rozšíří na delší vzdálenosti a mnohem více se otevřou ukrajinským útokům: Jinými slovy, jakékoli nové ruské zisky ještě více otevírají Rusko protiútokům.

I tam, kde se Rusko prosadilo, došlo k ničení a masivnímu vylidňování – včetně přesunů obyvatelstva při deportacích Ukrajinců do Ruska, činech, které by mohly být legálně považovány za genocidu – doprovázené rabováním a válečnými zločiny ve velkém měřítku. Přesto Ukrajina již obdržela konkrétní přísliby rekonstrukčních opatření – přičemž jednotlivé regiony jsou dokonce "adoptovány" jednotlivými spojenci – zatímco ruská extrémně sankcionovaná ekonomika a linie vnější podpory jsou slabé, žádní "spojenci" prakticky neexistují.

Důkladně zkoumána, dynamika zjevně favorizuje Ukrajinu

Stručně řečeno, je to to nejlepší, co Rusko dokázalo udělat, a schopnosti jeho válečné mašinérie budou jen dále klesat, zatímco ukrajinská armáda své schopnosti pouze zvyšuje, přičemž výše uvedené faktory jsou z hlediska jejich kombinovaných účinků téměř matematické. Rusko prostě nemůže udržet své současné úsilí rozložené na tak širokých frontách, natož najít čerstvé, motivované a dobře vycvičené rekruty a nové nejmodernější vybavení (ve skutečnosti již ztrácí půdu pod nohama na jihu tváří v tvář nahromadění toho, co by tam mělo být masivní ukrajinskou protiofenzívou, která by mohla vést ke znovudobytí Chersonu a dokonce uvést do hry Krym). Naproti tomu Ukrajina je připravena na nové vlny dobře vycvičených vojáků a nasazení mnohem větších přírůstků k méně vycvičeným, ale stále vysoce motivovaným silám územní obrany, zatímco přichází vlna za vlnou západního vybavení.

Neodborní moderátoři zpráv a novináři by se měli seznámit s touto dynamikou a tím, jak tak hluboce favorizují Ukrajinu. Jistě, Rusko jistě vlastní strašlivé, nepřesné zbraně, které mohou zabít mnoho civilistů, jsou-li nasazeny bez rozdílu proti koncentrovaným městským oblastem, ale to se nerovná růžovějším vyhlídkám na bojišti, koherentní strategii, rozumné alokaci zdrojů, efektivní logistické organizaci, motivaci mužů, aby fungovali dobře jako koordinované týmy, a přicházejícímu množství jak nových motivovaných rekrutů, tak špičkového moderního vybavení, které velmi dobře obstojí proti nepřátelským silám. Ukrajina má všechny tyto věci, Rusko nic z toho.

Jak jsem napsal, je zřejmé, co přichází. Rusko není nějaká magická fantazijní velmoc, která je schopná pomocí čarodějnictví sestavit armády vedené hrůzostrašnými nemrtvými Nazgûlskými prstenovými přízraky s nekonečnou zásobou krvežíznivých orků. Svět, a zejména Ukrajina, viděl, co tento ruský nepřítel může nabídnout, a není to působivé. Naproti tomu Ukrajinci jsou nejpůsobivější a – navzdory svým vlastním nezanedbatelným ztrátám a teroru ruských zločinů proti lidskosti zaměřených na bezbranné civilisty – jsou to oni, kdo bude utvářet způsob, jakým se tato válka v nadcházejících měsících změní v jejich prospěch. Je načase, aby analýza poskytnutá veřejnosti tuto realitu odrážela, zvláště když podpora Západu jasně pokračuje a roste.

Zdroj v angličtině: ZDE

