Občané ČR prosí vládu svého státu o milostivý podzim a milostivou zimu

5. 8. 2022 / Pavel Veleman

"Byli jste utahaní, chtěli jste s tím seknout, a pak jste se unavili ještě víc a zapomněli, že jste se na to chtěli vykašlat, minuty vůbec neubíhaly, jedna minuta se táhla celou věčnost, bez naděje, bez možnosti z toho vypadnout, lapeni, příliš vygumovaní, abyste se na to vyflákli." (Charles Bukowski) "Tak nám zase zavřeli další potravinovou banku v Praze, pane Velemane," hlásí mi hned po ránu důchodkyně paní Nováková. "Víte, pane Pavle, tam uznávali Vaše potvrzení, který jste mi vystavil na potravinovou pomoc, znáte moji životní situaci dlouhodobě" a tam, kam chodím teď, si potvrzení vezmou a na každé další návštěvě chtějí nový formulář. "Tak mi prosím napište do té skoro už jediné potravinové banky, co zbyla a kam chodím stát mnohahodinovou frontu více těch lejster, oni vyžadují výhradně originál s novým datem."

Já píši lidem, se kterými spolupracuji mnohdy léta, potvrzení na dobu neurčitou, jelikož invalidní nebo starobní důchod ve výši životního minima nemůže stačit ani na to nejzákladnější v této době. Přísnost vládne i v potravinových bankách. A tak vezmu kalendář a než bych tahal v tomto strašném vedru paní Novákovou neustále na úřad, přesně podle týdenních dat, napíši pět stejných potvrzení. Tuším, že již brzy mohu sám tuto službu potřebovat, jelikož když se Vám podprůměrný plat sociálního pracovníka v Praze zkrátí meziročně skoro již o 20 procent, nevíte sám, kdy zamíříte do této fronty a tak tam raději ani nevolám, neboť tuším. jak by to dopadlo.

Politici občanům v médiích neustále radí: Sprchovat se jen pět minut, topit minimálně, šetřit a dělat si úspory. Přeložím Vám tyto rady do myšleni důchodkyně paní Novákové: Takřka nejíst, kupovat prošlé potraviny, které ji ještě více zničí žaludek, nenechávat si předepisovat léky s doplatkem, ještě více omezit již tak ne příliš dobrou sebehygienu, nesplachovat záchod, toto jsou výsledky těchto rad pro klienty v mé kanceláři. Co paní Novákové ještě, milí politici, poradíte?

Já pochopitelně vím, že za tu ekonomickou hrůzu může hlavně vrah Putin, ale právě proto musíte přeci pomoci lidem vlastního státu (jako to dělá celá Evropa). Vždyť Putinovi vlastně touto devastující, ekonomickou politikou na svých občanech - vytváříte spojence.

A v situaci, kdy kráčíme do nejhorších ekonomických časů novodobé historie této země, máme v sociálně zdravotní oblasti tyto dlouholeté problémy, které vše těmto klientům ještě ztíží: Chybí zdravotní gerontologická lůžka, pobytová lůžka v DS nebo DZR, naprosto nedostupní jsou dětští psychiatři, tolik potřební v době zavřených škol, ona se psychiatrická reforma vlastně zastavila, nejsou dostupní zubaři, pediatři, praktičtí lékaři, chybí denní stacionáře, situace na úřadech práce se nelepší, terénní sociální služby jsou drahé, příspěvek na péči, který je k určen k platbě právě těchto služeb, je časově nedostupný. Třeba v Praze je čekací doba skoro rok, nejsou finančně dostupné byty pro seniory, nejsou finančně dostupné odlehčovací pobyty v situaci, kdy se musí platit ještě nájemné, chráněných bytů je pár desítek, raději nepokračovat…

Zbývají pouze a jedině předražené soukromé Domovy seniorů a Domovy se zvláštním režimem, kam oligarchie odkládá své rodiče…Ty rostou jak houby po dešti, většinou jsou vlastněné bývalými politiky.

Mám lidi tedy začít posílat za Vámi na ministerstva, pane Jurečko, Fialo, Bartoši, Síkelo nebo Válku? Pane Velemane, kdy už dostaneme těch 16 tisíc? Říkal to nedávno nějaký ministr v televizi – můžete mi o to zažádat?" "Nepřišel mi příspěvek na bydlení, můžete to zaurgovat? Na Úřád práce se nejde dovolat, nemohu zaplatit nájem, poproste prosím majitele o posečkání."

Ale paní Vomáčková, Vy to musíte zaplatit v tomto měsíci, jinak nedostanete příspěvek na bydlení, tentokrát podle velmi tvrdého zákona."

A tak volám, píši, prosím, přemlouvám arogantního majitele: "Prosím, nešel by ten nájem zaplacený třetího napsat na jednatřicátého, protože potom může devadesátiletá klientka dostat příspěvek na bydlení?" "To jsem neslyšel, pane Velemane," zmrazí mne pan "spravedlivý", "Vy mne nabádáte k podvodům, budu si na Vás stěžovat." A pokračuje: "Prostě bába nezaplatí a půjde k Vám do kanceláře, vždyť jste přeci takový lidumil, že?

A já zavěsím a přemýšlím, zda si mne nahrál do telefonu, protože to jsem již zažil a další "průser" již neobhájím. Ten strašně hodný majitel celého bloků domů dnes a denně odkloňuje (pardon, optimalizuje) své příjmy v daňových rájích, ale napsat o tři dny dříve složenku skoro 90 leté paní, kterou nazývá bábou kvůli platbě, to je úřední zločin. Tak to tady chodí a tam někde podle mých zkušeností začíná náš dnešní marasmus. Trestat za maličkosti a zavírat oči před opravdovými zločiny.

Vážené političky a politici, přeci nezastupujete jen drobné akcionáře firmy ČEZ, kuponovou oligarchii a uhlobarony, zástupce bank, exekutory, „patnácti procentní “podnikatele" … Vaší prací není přeci jen „výtlak“ peněz nejen od Dopravního podniku Prahy, a po není to jen otevírání těch správných dveří zájmových lobistů třeba u předražených zbrojařských firem.

Paní Nováková a paní Vomáčková jsou také občané Vaší země, nejsou to jen Vaše hračky v cirkusu zvaném volby, oni Vás přeci nechávají svoji občanskou pasivitou (stejně jako my ostatní), již skoro 70 let dělat, co chcete. Nedemonstrují, skloní hlavy a ani o nich nevíte. A od Vás za odměnu své servility a poslušnosti (stejně jako za normalizace) čekají, že je necháte ekonomicky přežít!

A věřte, že nemají rádi Putina, raději vypínají televizi při válce na Ukrajině, paní Nováková a paní Vomáčková opravdu není pátá kolona Ruska. Ta kolona má sídlo jinde, jenže tam se neodvážíte. A tak stejně jako ctnostný majitel bytu, který mne bude vyhrožovat udáním a dusit obcházením zákonů, Vy úplně stejně šikanujete ty, na které si dovolíte.

Lidé se kterými pracuji, chtějí například srozumitelně vysvětlit toto: Kolik dostanou peněz od státu a kolik zhruba bude nákladovost na jejich život v konci roku 2022. Naznačit jim jeden den, že dostanou 16 tisíc Kč ,a za měsíc to změnit na 2 tisíce Kč, je sociální zločin a pan Síkela může mít IQ 150, ale jeho sociální inteligence, ta je s dovolením velká nula. A premiér raději plave v Chorvatsku. Nejdříve chaotický cholerik Babiš a teď autista Fiala.

Už nepotřebujeme jen milostivé léto II (to je stejně předem ztracené, pakliže je poplatek pro exekutory kolem 2 000,-Kč a nejde na to uplatnit mimořádná okamžitá pomoc). Oni moji klienti mají hlavně těch exekucí více (a už vůbec ne jen u veřejnoprávního subjektu). Ti lidé nemají ani korunu, chápete? Pro ně je těžší sehnat dva tisíce než pro Vás dva miliony!

Všichni chtějí jen přežít…Je to tak moc?

