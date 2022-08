Poblijón dona Pabla

3. 8. 2022 / Karel Dolejší

V době, kdy Fialova vláda těžce zápasí o svou legitimitu - po skandálech koaličního STANu , euroskeptickém žvatlání vondrovského křídla během předsednictví EU a selhání pomoci sociálně slabým při raketovém růstu cen energií - přichází další "terno" zakořeněné v temné minulosti ODS. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek požaduje změny na státním zastupitelství , které vyšetřuje i jeho samotného.

Blažek je samozřejmě v dané věci v jasném střetu zájmů a nemá co požadovat. Naopak, veřejnost má logicky požadovat ministrův odchod z funkce, nejpozději ihned. Bez ohledu na to, co k věci vymyslí za komentář a jak situaci opentlí.



Blažek spojený s oposmluvní tradicí ODS a zajišťující spojení na Hrad je pro Fialovu vládu od samého počátku naprostou PR katastrofou. Vláda měla podporu veřejnosti na prvním místě proto, že se jasně vymezovala proti cynické a bezhodnotové praxi Babišova kabinetu, zahrnující kromě jiného plíživý posun na východ.

Takový imidž ovšem těžko sloučíte s působením někoho, komu se v kuloárech říká don Pablo a kdo je nejlepší kamarád se Zemanovým Hradem.

Fialova vláda měla během Zemanova pobytu v nemocnici tu nejlepší příležitost se skrznaskrz zkompromitovaného proruského a pročínského zaprodance, který za nemalý plat "ve prospěch České republiky" leží na kanapi, definitivně zbavit a otevřít cestu k prezidentským volbám. Raději ovšem vyslyšela volání stranické mafie ODS, která slibovala, že to se Zemanem "zařídí" a že prý není důvod s ním zase jednou nespolupracovat, když se to už v minulosti tolik osvědčilo.

Výsledky vidíme. Ředitel BIS Koudelka stále nedostal generálskou hodnost, Hrad se angažuje v putinistické kampani za "ochranu tradiční rodiny", podporuje zkorumpované proruské "bojovníky za svobodu". A Fiala mlčí.

Buď se tedy svých stranických kmotrů z nějakého důvodu zbavit nechce, nebo ani nemůže. V každém případě mu akutně hrozí, že ztráta podpory veřejnosti, legitimity a prestiže jeho vládu předčasně položí.

Ale co my víme. Možná že pěstovat si všemožné "víajpí esoubí" je pro premiéra nakonec důležitější než reálně vládnout. A poblijón dona Pabla považuje za tu nejchutnější krmi.

V tom případě přejeme fujtajbl vespolek.

