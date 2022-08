Rusko a Čína: Nebezpečí autokracie

5. 8. 2022

čas čtení 14 minut

Začátkem února se Vladimir Putin vydal na pouť do Pekingu, aby se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Příležitostí byl začátek zimních olympijských her, události, po které téměř okamžitě následovala ruská invaze na Ukrajinu, stejně jako po zimních olympijských hrách pořádaných Putinem v Soči o osm let dříve téměř okamžitě následovala anexe Krymu, napsal Lawrence Freedman. Začátkem února se Vladimir Putin vydal na pouť do Pekingu, aby se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Příležitostí byl začátek zimních olympijských her, události, po které téměř okamžitě následovala ruská invaze na Ukrajinu, stejně jako po zimních olympijských hrách pořádaných Putinem v Soči o osm let dříve téměř okamžitě následovala anexe Krymu,

Ať už Putin Si Ťin-pchingovi o svých plánech řekl nebo ne, bylo důležitou součástí jeho strategie pro nadcházející krok proti Ukrajině, aby byla Čína na straně. Hodilo se mu také setkat se, jako by byl rovnocenný se Si Ťin-pchingem, což potvrdilo velmocenské postavení Ruska, jednu z jeho hlavních starostí. V praxi si samozřejmě oba zdaleka nebyli rovni. Zatímco dříve byla Čína mladším partnerem Sovětského svazu v komunistické internacionále, nyní je Rusko slabším partnerem. Zatímco Čína soupeří o první místo v mezinárodním ekonomickém žebříčku se Spojenými státy, Rusko se již nedostalo ani do první desítky.

Přátelství "Bez omezení"

Oba muži slíbili, že jejich přátelství nebude mít "žádné limity". Podepsali dlouhé komuniké, ve kterém popsali své země jako země, které dodržují základní principy Organizace spojených národů, dodržují mezinárodní právo, potvrzují lidská práva, jsou autenticky demokratické, připravené snížit roli jaderných zbraní ve své bezpečnostní politice a sdílejí odhodlání zpochybnit americké nároky na globální převahu. Komuniké nezmínilo Ukrajinu, odkazovalo pouze na návrhy Ruské federace "vytvořit dlouhodobé právně závazné bezpečnostní záruky v Evropě", které čínská strana podpořila. Ruská strana opětovně potvrdila "svou podporu principu jedné Číny" a postavila se proti "jakýmkoli formám nezávislosti Tchaj-wanu".

Není divu, že tito dva muži, kterým je nyní oběma 69, na sobě navzájem nacházejí mnoho, co mohou obdivovat. Oba našli způsoby, jak upevnit svou autokratickou vládu tím, že obešli ústavy, které zajistily rotující vedení omezením prezidentů na dvě funkční období. Oba potlačili nezávislá média, potlačili disidentské myšlenky a odvrátili nespokojenost. Oba používají ultranacionalismus spolu s pravidelnými odkazy na 2. světovou válku jako prostředek k mobilizaci veřejné podpory. (Komuniké důrazně odsoudilo 'akce zaměřené na popření odpovědnosti za zvěrstva nacistických agresorů, militaristických útočníků a jejich kompliců, která špiní čest vítězných zemí.') Oba jsou v procesu předvádění toho, že autokracie poskytují nejvyššímu vůdci příležitosti jednat rozhodně a směle. To je však také může vést k tomu, že budou následovat katastrofálně špatnou politiku, kterou je pak těžké opustit.

Od chvíle, kdy se tito dva setkali, se Putinovi nepodařilo podrobit Ukrajinu, zatímco Si Ťin-pching nedokázal pokořit COVID. Pokud jde o úmrtí na obyvatele – máme-li věřit oficiálním statistikám – Čína si vede lépe než většina ostatních. Ale Si slíbil nulový COVID a to je neuskutečnitelné. Kvůli přetrvávání nemoci a omezené kvalitě čínských vakcín se nemoc neustále objevuje. Úřady se obávají, že by se COVID mohl vymknout kontrole, a tak by Si vypadal hloupě. Aby se tomu zabránilo, jakmile se v určité lokalitě objeví i asymptomatické případy, dochází k drakonickým uzávěrám. Pokaždé, když k tomu dojde, roste nespokojenost lidí a ekonomika zpomaluje. To zhoršuje již tak žalostnou ekonomickou situaci, odrážející globální problémy (zhoršené ruskými škrty v dodávkách energie) a domácí potíže, do značné míry spojené s kolapsem realitního sektoru s masivními dluhy. Protože legitimita komunistické strany závisí na pravidelném poskytování vysokého růstu, poskytuje toto ekonomické zpomalení nevítané pozadí 20. sjezdu strany, který je naplánován na konec tohoto roku. Zde se Si bude snažit přesvědčit své soudruhy, aby ho pomazali doživotním prezidentem. Nejpravděpodobnějším předpokladem bylo a pravděpodobně stále je, že to bude schváleno, jednoduše kvůli Siovu pevnému sevření pák moci, ale možná to nyní nebude tak hladká jízda, jak předpokládal.

Přátelství s limity

Ani čínsko-ruské partnerství nesplnilo očekávání. Přestože je veřejně prezentovaná linie hluboká a neprolomitelná, prospěla Rusku mnohem méně, než předpokládala opojná únorová rétorika. Čína rozehrála sdílený antiamerikanismus a odsoudila uchýlení se Západu k represivním ekonomickým sankcím, ale ustoupila od plné podpory Ruska. Zdržela se hlasování v OSN a nepodpořila agresi proti Ukrajině. Neposkytla Rusku žádné zbraně, aby nahradila ty, které byly ve válce ztraceny, a zejména se jí nepodařilo najít slibné oblasti, kde by bylo možné investovat do ruské ekonomiky. Nevyužila ani svých spojení s Moskvou a Kyjevem k tomu, aby hrála zprostředkovatelskou roli. To bylo diskutováno na začátku konfliktu a přinejmenším by to poskytlo příležitost ukázat, jak velkým hráčem nyní Čína může být.

Pokud by Putin jel na hřebenu vlny po úspěšné okupaci Ukrajiny, pak by Si uvítal jakékoli následné západní ponížení. Stále by mohl získat jistou útěchu z toho, že Washington byl tak roztěkaný, že nevložil do své indicko-pacifické politiky tolik energie jako dříve, ačkoli to nezastavilo návštěvu předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu. Putinovo selhání však vyvolalo pro Čínu nepříjemné otázky.

Za prvé, ukázalo se, jak se malé státy mohou bránit, když jsou napadeny velkými státy, a to pomocí "strategie dikobraza", jejímž cílem je učinit území co nejméně stravitelné pro invazní síly. Zadruhé se ukázalo, že ruské zbraně – z nichž některé Čína koupila – se svým západním protějškům nevyrovnají. To podtrhuje kvalitativní výhody, kterým by se USA mohly těšit v jakékoli budoucí válce s Čínou. Za třetí, západní země prokázaly neočekávanou míru solidarity a jednoty, i když jsou nepříznivě ovlivněny jejich ekonomické zájmy.

Z těchto důvodů by ruská zpackaná invaze na Ukrajinu mohla povzbudit Čínu k větší opatrnosti při zvažování jakékoli vojenské ofenzívy proti Tchaj-wanu. Výhody Číny co do velikosti a vojenské síly ve vztahu k Tchaj-wanu jsou mnohem větší než ruské ve vztahu k Ukrajině. Rusko však muselo pouze překročit hranici s Ukrajinou, zatímco Čína musí překonat otevřené moře široké 200 km, než se dostane na Tchaj-wan.

Za čtvrté, zvýšila globální povědomí o bezpečnostních rozměrech mezinárodního obchodu a financí. Reakcí Ruska na sankce bylo využití pozice hlavního vývozce ropy a plynu. To odhalilo jeho nespolehlivost jako dodavatele, což by nemuselo být tak moudré, když jeho hlavní zákazníci již byli pod tlakem, aby se vzdali fosilních paliv. Západní země, které byly nuceny snížit jednu formu závislosti, nyní také zkoumají další dodavatelské vztahy, aby identifikovaly potenciální zranitelnosti. Kromě dlouhodobých obav o čínskou kontrolu nad životně důležitými surovinami a telekomunikační infrastrukturou pandemie prokázala rychlost, s jakou lze narušit zdánlivě spolehlivé dodavatelské řetězce. Je ironií, že sankce a nedostatek také zdůraznily zásadní roli Tchaj-wanu jako zdroje 90 % nejpokročilejších mikročipů na světě, což je problém, který by se brzy dostal do popředí, pokud by byl ostrov napaden nebo blokován Čínou.

Za páté, ukázala limity čistě donucovacích politik. Snahy Ruska zastrašit ostatní země, aby splnily jeho požadavky, byly obecně kontraproduktivní. Podobný přístup Číny s nekompromisní "diplomacií vlčích válečníků", která je odhodlaná nedat najevo žádnou slabost, vedl k tomu, že její sousedé si začali více dávat pozor na její moc a byli připraveni posílit svou vlastní obranu nebo spojenectví s USA.

Čína a Tchaj-wan

Problémy Číny nejsou zdaleka tak vážné jako ty ruské. I když je obraz bezproblémového a neúprosného vzestupu globální převahy narušen, nejde o zemi, kterou lze snadno ignorovat a odsouvat na okraj, i když se pozice Ruska neustále zmenšuje. V tuto chvíli musí Washington reagovat se svými spojenci na zoufalou ruskou akci na Ukrajině, ale postupem času se jako nejpodstatnější výzva pro americkou zahraniční politiku jeví Čína. Určitá míra spolupráce s Pekingem je nezbytná. Rozsah ekonomické vzájemné závislosti znamená, že nemohou existovat žádné rychlé a čisté přestávky. V otázkách, jako je změna klimatu, je nutná spolupráce. Přesto je to také země, která porušuje lidská práva, zdá se, že rozvíjí znepokojivé formy sociální kontroly, nebude tolerovat kritiku ze strany jiných států a v určitém okamžiku se připravuje na zúčtování s Tchaj-wanem.

V některých ohledech je Tchaj-wan v podobné pozici jako Ukrajina. Nemá žádné formální spojenectví s USA. Ukrajina má pravděpodobně silnější argumenty pro podporu. Jde jednoznačně o samostatný suverénní stát s právem na sebeobranu. Pozice Tchaj-wanu je anomální. Když v roce 1949 komunisté vyhráli občanskou válku v Číně, předchozí vláda vedená Čankajškem z nacionalistické strany Kuomintang uprchla na ostrov Tchaj-wan (tehdejší Formosa), stále si nárokovala moc nad celou Čínou. Takže Tchaj-pej i Peking se vždy shodly na tom, že Čína byla jen jedna. Otázkou bylo, zda by ji měl řídit Kuomintang nebo komunisté.

To byl toxický problém v americké politice, a proto trvalo tak dlouho, než jsme poznali, že na pevnině jsou zjevně u kormidla komunisté. Po hlubokém rozkolu, který se rozvinul během 60. let mezi Sovětským svazem a Čínou, viděla Nixonova administrativa příležitost k vytvoření nového vztahu s Čínou, i když to znamenalo přijmout, že zemi nyní v OSN zastupují komunisté, nikoli nacionalisté. Na oplátku po sobě jdoucí americké administrativy cítily občas povinnost chránit Tchaj-wan. Když byl Joe Biden v květnu dotázán, zda je ‚ochoten zapojit se vojensky do obrany Tchaj-wanu, pokud na to dojde?‘, odpověděl jednoznačně ‚ano‘.

Dokud se Čína a Tchaj-wan držely linie, že jsou součástí stejné země, jen s odlišnými politickými systémy, zdálo se pravděpodobné, že status quo přežije. Mezi oběma se rozvinuly produktivní ekonomické vazby. Vždy ale byla otázka, jak dlouho bude Čína toto oddělení tolerovat. Jakékoli prohlášení, že Tchaj-wan je nezávislou zemí, zcela oddělenou od Číny, chápou všechny strany jako červenou linii, která by podnítila čínskou intervenci. Panují obavy, že Si Ťin-pching ztratil důvěru, že se ti obě země přirozeně sblíží kvůli kulturním vazbám a ekonomické vzájemné závislosti. Zásada "jedna země – dva systémy" utrpěla ránu tím, jak Čína zacházela s Hongkongem. Rychlé budování čínské vojenské síly poskytlo Siovi možnosti, které by jeho předchůdci neměli. Pro své nadcházející období v úřadu učinil návrat Tchaj-wanu vysokou prioritou. To je důvod, proč se už před návštěvou Pelosiové vyskytlo značné množství spekulací typu "určitě nebudou, ale možná budou", srovnatelných s těmi, kterými jsme rok začínali s Ruskem a Ukrajinou.

V tomto kontextu návštěva Pelosiové na Tchaj-wanu rozvířila prach. Šéfka dolní komory Kongresu vždy kritizovala Čínu na základě lidských práv, od represí na náměstí Nebeského klidu v roce 1989 až po současné zacházení s Ujgury. Nyní se vyjadřuje k Tchaj-wanu. Načasování její návštěvy učinilo Bidenovu administrativu nešťastnou ne kvůli nějakým politickým neshodám, natož jejím právu návštěvu uskutečnit, ale proto, že chce udržet vztahy s Čínou v klidu, aby zajistila, že nebude více podporovat Rusko. Biden a Si spolu mluvili minulý týden. Americký prezident byl varován, že si "zahrává s ohněm", pokud bude návštěva pokračovat. To samozřejmě zaručovalo, že USA návštěvu nezastaví.

Když Pelosiová přistála za nadšeného přivítání, Tchaj-wan byl vystaven menším ekonomickým sankcím, kybernetickému útoku DDoS, okázalým přesunům čínských vojenských jednotek, přeletům letadel a tak dále. Ještě vážnější je, že kolem Tchaj-wanu budou probíhat živá palebná cvičení a ukázka toho, jak by čínské námořnictvo provedlo blokádu ostrova (v mnoha ohledech pravděpodobnější budoucí varianta než plnohodnotná invaze).

Z krátkodobého hlediska je problémem Pekingu to, že nic z uvedeného na návštěvě nic nezměnilo. Ukázala svou nelibost, ale i opatrnost. Dělat kolem návštěvy povyk, ale pak ji nezastavit, je trapné. Může alespoň tvrdit, že vytyčí značku, aby odradila další takové návštěvy. V příštích několika dnech hrozí takové incidenty, které by mohly vést k eskalaci, ale skutečné obavy jsou dlouhodobé. Dokud bude Peking považovat faktickou nezávislost Tchaj-wanu za neúnosnou, pak je válka vážnou možností. Tchaj-wan se stane spíše ozbrojeným táborem připraveným přimět Čínu, aby těžce zaplatila, pokud by se pokusila ostrov obsadit, a bude ještě odhodlanější odolávat donucovacím tlakům, včetně blokády. Prestiž USA bude více přiléhat k obraně Tchaj-wanu a bude očekávat, že svou roli budou hrát spojenci, zejména pokud jde o svobodu námořní plavby.

Není zřejmé, že pro Čínu je to dobrý výsledek, pokud příliš tlačí, stejně jako neexistuje dobrý výsledek pro Rusko na Ukrajině. Ruské zkušenosti by měly Si Ťin-pchinga varovat před úskalími doprovázejícími jakoukoli vojenskou akci, i když šance vypadají velmi příznivě, včetně rizika, že ve snaze dobýt území, které tak moc chtěl, by nakonec zpustošil zemi a její obyvatele, nemluvě o možnosti války se Spojenými státy. To je nebezpečí autokracie – přesvědčení, že nejvyšší vůdce, který je doma bez oponentury a velí rozsáhlým ozbrojeným silám, by měl být vždy schopen získat, co chce, a nikdy nemusí dělat kompromisy.

Zdroj v angličtině: ZDE

0