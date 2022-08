Vědci oživili orgány mrtvých prasat a zpochybnili definici smrti

5. 8. 2022 / Fabiano Golgo

Vědci z Yale University obnovili buňky v některých orgánech právě uhynulých prasat a vrátili jim tak funkčnost ( Vědci z Yale University obnovili buňky v některých orgánech právě uhynulých prasat a vrátili jim tak funkčnost ( https://www.nature.com/articles/d41586-019-01216-4 ). Tato zjištění vyvolávají hluboké etické otázky ohledně toho, jak definujeme smrt. Studie ukazuje, že naše společenské konvence týkající se smrti jako absolutního černobílého konce již nejsou vědecky platné. Nedávný neurovědecký výzkum také naznačil, že vědomí může pokračovat, i když elektrickou aktivitu v mozku nelze měřit.





Při tomto experimentu vědci uspali 100 prasat a pak jim zastavili srdeční tep. Poté, co byla zvířata hodinu mrtvá, byla napojena na tzv. systém OrganEx a byl jim podán "zotavovací koktejl" léků. Po šesti hodinách se ukázalo, že funkce různých orgánů, jako jsou srdce, ledviny a játra, byla částečně obnovena. V určitém okamžiku se prasečí hlavy a krky dokonce začaly spontánně pohybovat, což by mohlo znamenat, že se jim vrací motorické schopnosti.



Tento postup neobnovuje funkci mozku zvířat ani nevytáhne prasata z mrtvých, ale zajišťuje, že některé buněčné funkce v životně důležitých orgánech zvířat fungují dál.



Pokud by se tato technologie dala použít u lidí, mohlo by to vést k tomu, že by bylo k dispozici více orgánů pro transplantace - což by mohlo zachránit mnohem více životů. Jen ve Spojeném království zemřelo v loňském roce při čekání na transplantaci orgánu přibližně 429 lidí. V České republice čeká na transplantaci orgánu přibližně 800 lidí.



To by mohlo otevřít cestu k tomu, aby se lidské orgány staly životaschopnějšími pro transplantace tím, že vydrží déle po smrti dárce. Mohlo by to také pomoci vědcům vyvinout metody léčby mrtvice a infarktu u lidí, protože by to umožnilo zjistit, jak buňky reagují poté, co jsou zbaveny kyslíku.



Výzkum vyvolává důležité etické otázky týkající se hranic života a smrti. Vědci by jednoho dne mohli být schopni oživit něčí orgány dlouho poté, co dotyčná osoba skutečně zemřela. Některé typy příčin smrti, jako je například smrt mozku, by mohly být nakonec navráceny zpět. To by mohlo být způsobem, jak výrazně prodloužit život mnoha lidí.

