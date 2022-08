USA sledují čínská vojenská cvičení "velmi pozorně"

5. 8. 2022

čas čtení 16 minut





- Spojené státy sledují čínská vojenská cvičení v blízkosti Japonska "velmi pozorně", uvedl John Kirby, koordinátor Rady národní bezpečnosti USA pro strategickou komunikaci.



V rozhovoru pro televizi MSNBC Kirby ve čtvrtek řekl: "Sledujeme to velmi, velmi pozorně. Je to znepokojující. Netýká se to jen nás, ale samozřejmě i obyvatel Tchaj-wanu. Týká se to i našich spojenců v regionu, zejména Japonska."



V posledních dnech Čína provádí v blízkosti Tchaj-wanu své dosud největší vojenské cvičení, které následovalo po kontroverzní návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na tomto samosprávném území.



Na otázku, zda cesta Pelosiové vyvolala čínská vojenská cvičení, Kirby odpověděl: "Provokatérem je zde Peking. Nemuseli takto reagovat na zcela normální cestu členů Kongresu na Tchaj-wan... To Číňané to eskalují."



Varoval také před rizikem chyby při tomto cvičení: "Jednou z věcí, která je na podobných cvičeních nebo podobných odpalech raket znepokojivá, je riziko chyby, která by skutečně mohla vést k nějakému konfliktu."

V rozhovoru pro televizi MSNBC Kirby ve čtvrtek řekl: "Sledujeme to velmi, velmi pozorně. Je to znepokojující. Netýká se to jen nás, ale samozřejmě i obyvatel Tchaj-wanu. Týká se to i našich spojenců v regionu, zejména Japonska."V posledních dnech Čína provádí v blízkosti Tchaj-wanu své dosud největší vojenské cvičení, které následovalo po kontroverzní návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na tomto samosprávném území.Na otázku, zda cesta Pelosiové vyvolala čínská vojenská cvičení, Kirby odpověděl: "Provokatérem je zde Peking. Nemuseli takto reagovat na zcela normální cestu členů Kongresu na Tchaj-wan... To Číňané to eskalují."Varoval také před rizikem chyby při tomto cvičení: "Jednou z věcí, která je na podobných cvičeních nebo podobných odpalech raket znepokojivá, je riziko chyby, která by skutečně mohla vést k nějakému konfliktu."



- Čínská média informují o nejnovějším cvičení s raketami na Tchaj-wanu



Máme trochu podrobnější informace o čínských raketách, které údajně přeletěly nad Tchaj-wanem během nejnovějšího vojenského cvičení Pekingu v pátek.



Meng Xiangqing, profesor na Čínské národní univerzitě obrany, která je spojena s armádou, hovořil se státní televizí CCTV a pochválil přesnost schopností Pekingu.



Naše cvičení tentokrát zahrnovala zkoušky ostré střelby a bylo to poprvé, kdy překročila hranice ostrova Tchaj-wan."



Dodal, že projížděly vzdušným prostorem, kde jsou hustě rozmístěny rakety Patriot - vysoce mobilní raketový systém země-vzduch, který by byl klíčovou obranou proti čínským bojovým letounům.



Poslední cvičení také představovalo historicky nejbližší cvičení PLA k ostrovu, první obklíčení a první zřízení střelnice východně od Tchaj-wanu, uvedl Meng.



Čínská oficiální tisková agentura Xinhua uvedla, že armáda během cvičení "přeletěla více než 100 bojových letounů včetně stíhaček a bombardérů" a také "přes 10 torpédoborců a fregat".



Podle agentury Xinhua se čínských cvičení účastní vojáci námořnictva, letectva, raketových sil, sil strategické podpory a sil logistické podpory.



Střední linie je neoficiální, ale kdysi do značné míry dodržovaná hranice, která vede středem Tchajwanského průlivu, jenž odděluje Tchaj-wan a Čínu.



- Blinken: "žádné možné ospravedlnění" pro jednání Číny



Americký ministr zahraničí Antony Blinken znovu varoval, že "provokativní" akce Číny hrozí vážnou eskalací a mohly by destabilizovat region.



V projevu na tiskové konferenci na okraj zasedání regionálního fóra ASEAN Blinken sdělil médiím, že USA Číně opakovaně sdělily, že o krizi neusilují. Blinken uvedl, že návštěva Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu byla mírová a že "neexistuje žádné možné ospravedlnění pro to, co v reakci na ni udělali".



Ministr zahraničí uvedl, že USA budou stát při svých spojencích v regionu.



Uvedl také, že USA se nenechají vyprovokovat akcemi Číny a že americké síly budou létat, plout a operovat všude tam, kde to mezinárodní právo umožňuje. Přislíbil, že USA budou i nadále provádět námořní přechody přes Tchajwanský průliv, a rovněž uvedl, že letadlová loď USS Ronald Reagan zůstane v oblasti.





- Zdroj z Tchaj-wanu poskytl agentuře Reuters anonymní informaci, podle níž "v pátek ráno překročilo střední linii a zůstalo v oblasti asi 10 lodí čínského námořnictva a krátce přeletělo střední linii asi 20 čínských vojenských letadel".



Tchajwanské ministerstvo obrany zatím počet vniknutí oficiálně nepotvrdilo.





- Japonský premiér Fumio Kišida vyzval k "okamžitému zrušení" čínských vojenských cvičení zaměřených na Tchajwanský průliv.



V projevu pro média po setkání s americkou političkou Nancy Pelosiovou v Tokiu Kišida uvedl, že jí sdělil, že "jsme vyzvali k okamžitému zrušení vojenských cvičení", která označil za "vážný problém, který má dopad na naši národní bezpečnost a bezpečnost našich občanů".



Na tiskové konferenci po setkání s Kišidou Pelosiová novinářům řekla:



Od začátku jsme říkali, že naše zastoupení zde není o změně statu quo na Tchaj-wanu nebo v regionu. Čínskou vládu netěší, že naše přátelství s Tchaj-wanem je silné. Ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu je dvoustranné, převážně podporuje mír a status quo na Tchaj-wanu



- Tchajwanská prezidentka vydala ujišťující prohlášení, v němž tvrdí, že ostrovní armáda je "připravena reagovat v případě potřeby".



Tsai Ing-wen učinila toto prohlášení prostřednictvím své oficiální stránky na Twitteru krátce po 13. hodině.



Naše vláda a armáda pozorně sledují čínská vojenská cvičení a operace informační války a jsou připraveny v případě potřeby reagovat.



Vyzývám mezinárodní společenství, aby podpořilo demokratický Tchaj-wan a zastavilo jakoukoli eskalaci bezpečnostní situace v regionu."



- Čína uvedla, že si předvolala evropské diplomaty v zemi, aby protestovala proti prohlášením skupiny sedmi zemí a Evropské unie, které kritizují hrozící čínská vojenská cvičení v okolí Tchaj-wanu.



Ministerstvo zahraničí v pátek uvedlo, že náměstek ministra Deng Li učinil "slavnostní prohlášení" kvůli tomu, co označil za "bezohledné vměšování do vnitřních záležitostí Číny".



- Tchaj-wan vysílá letadla a lodě v reakci na čínské vojenské vpády



Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho armáda vyslala letadla a lodě a rozmístila pozemní raketové systémy, aby monitorovaly situaci, protože Čína provádí rozsáhlá vojenská cvičení v zónách obklopujících Tchaj-wan.



Několik čínských plavidel a letadel překročilo v pátek ráno střední linii Tchajwanského průlivu, uvedlo ministerstvo obrany, které označilo čínské vojenské aktivity za "vysoce provokativní".



- Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová uvedla, že Čína "nebude izolovat" Tchaj-wan tím, že bude bránit americkým představitelům v cestách na Tchaj-wan.



Pelosiová, která v současné době vede delegaci Kongresu do indo-pacifického regionu, přičemž její poslední zastávkou je Tokio, uvedla, že její návštěva "nemá za cíl změnit status quo", ale uznala, že Čína "provedla své údery pravděpodobně s využitím naší návštěvy jako záminky".



Pelosiová uvedla, že se Číňané snažili izolovat Tchaj-wan, a dodala, že "nedělají náš cestovní plán".



- Čína si předvolala japonského velvyslance v Pekingu, aby mu podala ostré vyjádření kvůli jeho účasti na "chybném" prohlášení skupiny sedmi zemí (G7) o Tchaj-wanu, uvedlo v pátek ministerstvo zahraničí, jak informovala tisková agentura Reuters.



Náměstek čínského ministra zahraničí Deng Li podal ve čtvrtek diplomatickou stížnost japonskému velvyslanci v Číně, uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí.



Již dříve ministerstvo uvedlo, že podobnou stížnost v této věci vydalo některým evropským zemím a vyslancům EU v Číně.



- Den poté, co se nejvyšší představitel společnosti setkal v Tchaj-peji s předsedkyní Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiovou, byly zásilky do čínské továrny společnosti Pegatron Corp na montáž iPhonů zadrženy ke kontrole čínskými celními úředníky, informoval v pátek deník Nikkei.



Podle zprávy, která se odvolává na několik zdrojů obeznámených se záležitostí, byly zásilky do závodu Pegatron v Su-čou ve čtvrtek kontrolovány, aby se zjistilo, zda neporušují pravidlo zakazující označovat kartony slovy "Tchaj-wan" nebo "Čínská republika".



Čínské úřady zopakovaly, že na krabicích, přepravních dokladech, kartonech a formulářích vývozních a dovozních prohlášení nesmí být uvedena slova "Čínská republika", "R.O.C." nebo "Tchaj-wan", uvádí se v oznámeních výrobců, která citují úřady a která viděl Nikkei Asia.



"Pokud se objeví slovo "R.O.C.", zásilka bude zadržena a zkontrolována a nebude moci být odeslána," uvádí se v jednom z oznámení podle tohoto zdroje. "Pečlivě si prosím prohlédněte všechny dokumenty, formuláře a krabice."





- Čína označila USA za "největšího sabotéra míru". Mluvčí jejího ministerstva zahraničí kritizovala USA a předsedkyni Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiovou za její nedávnou návštěvu Tchaj-wanu.



- Jižní Korea v důsledku probíhajících vojenských cvičení Číny dočasně zrušila lety na Tchaj-wan.



Podle místních korejských médií zrušila společnost Korean Air v pátek a v sobotu lety mezi Inčchonem a Tchaj-wanem. Letecká společnost rovněž o hodinu zpozdila letový řád nedělních letů.



Podobně společnost Asiana posunula čtvrteční let o tři hodiny a zrušila páteční let na Tchaj-wan.



Singapurští dopravci se rovněž vyhýbají oblastem, které jsou ovlivněny čínskými vojenskými cvičeními a cvičeními s ostrou střelbou, jak ve čtvrtek uvedl singapurský úřad pro civilní letectví.



Úřad CAAS uvedl, že Čína v úterý vydala oznámení pro letce, v němž zakázala letadlům létat do určitých oblastí, které jsou od čtvrtka do neděle v oblasti cvičení s ostrými střelbami.





- Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek prohlásil, že "pevně doufá, že Peking nebude vyrábět krizi nebo hledat záminku pro zvýšení svých agresivních vojenských akcí".



V projevu na summitu ASEAN-USA Blinkens uvedl, že "mnoho zemí na celém světě se domnívá, že eskalace nikomu neprospěje a mohla by mít nezamýšlené důsledky, které by nesloužily ničímu zájmu, včetně členů ASEAN a včetně Číny".



"V posledních dnech jsme oslovili naše protějšky z ČLR na všech úrovních vlády, abychom jim předali toto poselství... Udržení vzájemné stability je zájmem všech zemí v regionu, včetně všech našich kolegů v rámci ASEAN," uvedl.



Dodal: "USA mají i nadále trvalý zájem na míru a stabilitě v Tchajwanském průlivu. Jsme proti jakýmkoli jednostranným snahám o změnu statu quo, zejména silou."

Biden odložil rutinní testovací odpálení rakety, uvádí zprávy



- Bidenova administrativa odložila rutinní zkušební odpálení mezikontinentální balistické rakety Minuteman III letectva, aby se vyhnula eskalaci napětí s Pekingem v souvislosti s čínskou demonstrací síly poblíž Tchaj-wanu, informoval ve čtvrtek deník Wall Street Journal.



Američtí představitelé neuvedli, jak dlouho by odklad mohl trvat, ale jeden z nich uvedl, že by mohl trvat 10 dní, dodala zpráva.



Letectvo plánovalo provést zkušební start ze základny Vandenberg v Kalifornii.





Test se obvykle provádí několikrát ročně, aby se ověřila spolehlivost ICBM.



"Jedná se o dlouho plánovaný test, který se však nyní odkládá, aby se odstranila jakákoli nedorozumění vzhledem k akcím ČLR kolem Tchaj-wanu," uvedl pro Wall Street Journal jeden z představitelů obrany.



V březnu Pentagon zrušil letový test rakety Minuteman III, aby se vyhnul zvýšení napětí s Ruskem poté, co Moskva napadla Ukrajinu.





Podle tchajpejského ministerstva obrany Čína ve čtvrtek vyslala 22 stíhacích letounů přes "střední linii" probíhající Tchajwanským průlivem.



Ministerstvo národní obrany uvedlo, že ke sledování stíhaček byly nasazeny "raketové systémy protivzdušné obrany" a podle aktualizace na jeho internetových stránkách bylo vysíláno rádiové varování.



Střední linie je neoficiální, ale z velké části dodržovaná hranice, která vede středem Tchajwanského průlivu a odděluje Čínu a Tchaj-wan. Vojenská letadla ji překračují jen zřídka.



V posledních dvou letech Peking zvýšil počet vojenských vpádů do tchajwanské identifikační zóny protivzdušné obrany (ADIZ).



ADIZ není totožná s tchajwanským teritoriálním vzdušným prostorem, ale zahrnuje mnohem větší oblast, která se překrývá s částí vlastní čínské identifikační zóny protivzdušné obrany a dokonce zahrnuje i část pevniny.



Převážná většina čínských letů v ADIZ se uskutečňuje u jihozápadního okraje Tchaj-wanu. V posledních dnech však došlo k výraznému nárůstu počtu narušení střední linie poté, co Peking oznámil masivní vojenské cvičení na protest proti návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na ostrovním území tento týden.





- Předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová a předseda jihokorejského Národního shromáždění Kim Jin-pyo ve čtvrtek přislíbili, že podpoří odstrašení Severní Koreje a dosáhnou její denuklearizace.



"Obě strany vyjádřily znepokojení nad neutěšenou situací rostoucí hrozby ze strany Severní Koreje," uvedli ve společném prohlášení po setkání v Soulu.



"Dohodli jsme se, že podpoříme úsilí obou vlád o dosažení praktické denuklearizace a míru prostřednictvím mezinárodní spolupráce a diplomatického dialogu na základě silného a rozšířeného odstrašení vůči Severu."



Pelosiová dodala, že s Kimem hovořili o způsobech, jak posílit spolupráci v oblasti regionální bezpečnosti a v ekonomických a klimatických otázkách.



Pelosiová přijela do Jižní Koreje ve středu večer po své zastávce na samosprávném Tchaj-wanu, která rozzuřila Čínu.



Jihokorejský prezident Yoon Suk-yeol se s Pelosiovou nesetkal kvůli své plánované dovolené v tomto týdnu. Přesto s ní vedl čtyřicetiminutový telefonický rozhovor, v němž slíbil úzkou spolupráci s americkým Kongresem, uvedl zástupce poradce pro národní bezpečnost Kim Tae-hyo.



Jihokorejská média spekulovala, že se Yoon možná vyhýbá osobnímu setkání s Pelosiovou, aby si neznepřátelil Čínu poté, co její návštěva Tchaj-wanu pobouřila Peking, který si tento samosprávný ostrov nárokuje jako svůj.



- Tchajwanská armáda prohlásila, že se "připravuje na válku, aniž by o ni usilovala" poté, co čínská armáda zahájila bezprecedentní čtyřdenní cvičení s ostrou střelbou v blízkosti tchajwanských břehů v reakci na návštěvu Nancy Pelosi na ostrově.



- Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že Čínská lidová osvobozenecká armáda (PLA) odpálila 11 balistických raket řady Dongfeng do vod severovýchodně a jihozápadně od hlavního tchajwanského ostrova. Tchaj-wan aktivoval svou obranu, jakmile byla ve 13.56 místního času zjištěna první raketa.



- Tchajwanské ministerstvo zahraničí uvedlo, že "důrazně odsuzuje" Peking za to, že "po vzoru Severní Koreje svévolně zkušebně odpaluje rakety do vod poblíž jiných zemí". Tchaj-pej rovněž vyzvala mezinárodní společenství, aby "odsoudilo čínský vojenský nátlak".



- Japonské ministerstvo obrany uvedlo, že pět raket odpálených Čínou během cvičení dopadlo do jeho výlučné ekonomické zóny, která se rozkládá 200 námořních mil - neboli 370 km - od japonského pobřeží. Tokio protestovalo u Pekingu.



- Tchajwanský faktický velvyslanec v USA Hsiao Bi-khim na sociálních sítích uvedl, že "nezodpovědné a nebezpečné chování Číny ohrozilo mír v regionu. Tchaj-wan se bude rozhodně bránit."



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken na návštěvě Kambodže prohlásil, že USA jsou proti jakýmkoli jednostranným snahám o změnu tchajwanského status quo, zejména silou, a jejich politika vůči Tchaj-wanu se nezměnila.



- Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Čína má výsostné právo pořádat v okolí Tchaj-wanu rozsáhlá vojenská cvičení, a obvinil USA z umělého rozdmýchávání napětí v regionu a návštěvu Pelosiové označil za "zbytečnou provokaci".



- Čínský ministr zahraničí Wang I již dříve na zasedání Sdružení národů jihovýchodní Asie (Asean) v Kambodži označil návštěvu předsedkyně americké sněmovny Pelosiové na Tchaj-wanu za "naprostou frašku". "Nezvratný historický trend návratu Tchaj-wanu do vlasti nelze změnit. Ti, kdo Čínu urazí, budou jistě potrestáni," řekl.



- Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že Čína nemá důvod k přehnané reakci po návštěvě Pelosiové: "USA a další spojenci z NATO v průběhu let pravidelně navštěvují Tchaj-wan s vysoce postavenými představiteli, a proto to není důvod, aby Čína přehnaně reagovala."











0