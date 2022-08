Životní prostředí platí za švédský välstånd

3. 8. 2022 / Petr Chadraba

čas čtení 3 minuty





Severský sociální stát se díky ekonomickým a sociálním jistotám a veřejné zdravotní péči postupem času stal, pro většinu obyvatel, zemí blahobytu, švédsky välstånd. Nikoli ve smyslu amerického snu, kde schopný podnikatel nabude neuvěřitelného jmění, ale ve formě stabilního platu, štědré podpory v nemoci, nezaměstnanosti, a systému příspěvků na děti, bydlení i studium.





Jak se zlepšovala finanční situace domácností, zde sehrály velkou roli sociálnědemokratické vlády 60. a 70. let, rostla také chuť utrácet. Těžko najít jinou zemi, kde mají zcestovalí obyvatelé takový přehled o dění desetitisíce kilometrů daleko. Možnost neustále měnit domácí vybavení a oblečení dala vyrůst značkám jako IKEA nebo H&M, a dodnes se ve Švédsku vyhodí neskutečné množství jídla, k bontónu mimo jiné patří nedojídat a na talíři něco nechat.





Situace došla až tam, že dnes stojí život průměrného Švéda za emisemi desetkrát většími, než kolik se považuje za klimaticky udržitelné. Je jasné, že chování domácností se musí změnit. Ukazuje se ale, že na omezení spotřebního chování se hned tak hrát nebude, a proto jsou veleúspěšné především služby zaměřené na cirkulární modely, například Tradera, kde můžete prodat v aukci knížku stejně jako šaty od Diora, nebo Facebook Marketplace, kde se zbavíte i použité matrace, jen nastavit správnou cenu.





Jenže cestovat cirkulárně? V době, kdy nic není nudnějšího, než včerejší instapříběh? Jet ze Švédska vlakem je složité. Při cestě z Göteborgu do Prahy volím vlak většinou na cestě tam, nazpátek už letím, tolik přestupů a hodin v kupé nedávám. O nové rychlodráze, která by spojila velká švédská města, se mluví vždy před parlamentními volbami, a pak se zas vytratí ve sporu o to, zda začít ve Stockholmu nebo v Göteborgu.





Pokus zabránit roky blahobytu opečovávaným Švédům odletět může, jak jsme viděli, stát pár letištních zaměstnanců uniformu. Stranu životního prostředí, Miljöpartiet (MP), to ale může stát místo v parlamentu. Před blížícími se volbami 11. září jsou totiž MP jedinou stranou, která připouští, že omezit se musí každý z nás, a nákupy v New Yorku nebo Londýně už nebudou na pořadu dne. Odplatou za to je lídryni Märtě Stenevi veřejná hrozba upálením, pro stranu pak odhady zhruba jedno procento pod minimem pro udržení se v parlamentu.