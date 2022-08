Výborný, Foldyna a další chtějí měnit Ústavu podle vzoru Putina a proti vůli lidu

3. 8. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Když už pánové Marek Výborný a Hayato Okamura spolu s panem Jaroslavem Foldynou a dalšími spojenci z SPD, ODS, KDU-ČSL, TOP09 a Ano chtějí měnit Ústavu tak, aby v ní bylo manželství definováno jako svazek muže a ženy – po vzoru pana Putina – , bylo by fér kdyby se obrátili na veřejnost, aby ona o tom rozhodla.

Referendum o manželství pro všechny by bylo v současné situaci asi jedinou férovou cestou, jak osvobodit lidi, jako je pan Výborný, ze zakletí mentálního blíženectví s panem Putinem a panem Foldynou. V katolickém Irsku v roce 2015 proběhlo referendum na téma manželství pro lidi stejného pohlaví a výsledek byl jasný: 62% voličů bylo pro. V Irsku proto od té doby mají manželství pro všechny (stejně jako ve většině vyspělých států západní Evropy, stejně jako v USA nebo Kanadě – v Massachusetts bylo manželství pro všechny zavedeno dokonce už v roce 2004, ve Španělsku v roce 2005).

Myslím, že nikdo nepochybuje o tom, jak by takové referendum dopadlo u nás. Naprostá většina lidí v Česku je pro manželství pro všechny. Musí to vědět i pan Výborný a jeho druzi v putinské zbroji. O to ohavnější je, že chtějí měnit Ústavu proti většinovému názoru, jehož podpora bude do budoucna jen růst. Vidíme to v USA. Děti bigotních evangelikálů na jihu USA jsou už většinově na straně manželství pro všechny, což by jejich dědové a otcové nikdy nechápali.

Až se pana Výborného budou mladí lidé za dvacet let ptát na to, oč mu vlastně šlo tím zvráceným pokusem o změnu Ústavy, bude ta otázka mít podobné vyznění jako dnes otázka na to, jak mohlo vůbec někdy někomu vadit, že ženy studují na univerzitách. A pan Výborný, nota bene když se připomene kontext války na Ukrajině a civilizačního standardu vyspělého Západu z roku 2022, se propadne hanbou do země.

Existuje jediný způsob, jak zastavit civilizační změnu, která probíhá už mnoho let na Západě a přechází k nám: pozvat sem Putinovu armádu a jeho státní systém. Putin se ostatně sám definuje jako bojovník proti moderním právům homosexuálů a sám se zasadil o změnu ruské konstituce přesně ve smyslu, jak to chtějí pan Výborný, Foldyna a spol. udělat s Ústavou našeho státu.







Tady je seznam lidí, kteří chtějí měnit Ústavu proti vůli lidu a po vzoru pan Putina, mezi nimi tito poslanci: Marek Výborný, Marek Benda, Jaroslav Foldyna, Alena Schillerová, Hayato Josef Okamura, Ondřej Benešík, Jaroslav Faltýnek, Pavel Žáček, Jan Skopeček, Marian Jurečka.

Ústavní manželství jen pro muže a ženu poškodí lesby a gaye. Žádný rozvod nezastaví - Aktuálně.cz (aktualne.cz)

