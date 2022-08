I Human Rights Watch kritizuje ukrajinskou armádu, že ohrožuje civilisty

8. 8. 2022

čas čtení 28 minut



Ruské a ukrajinské základny ohrožují civilisty

Přečtěte si nejnovější investigaci organizace Human Rights Watch o tom, jak ruské a ukrajinské jednotky zbytečně ohrožují civilisty tím, že umisťují své jednotky v obydlených oblastech, aniž by předem odstranili civilisty do bezpečnějších oblastí. Vede to k zabíjení, k zraněním a k ničení domovů.



Read @hrw's latest investigation showing how Russian & Ukrainian forces have put civilians in #Ukraine at unnecessary risk by basing their forces in populated areas w/o removing residents to safer areas, leading to deaths, injuries & destruction of homes: https://t.co/MeJKr3U9i0 pic.twitter.com/I577FFbTSw — Wenzel Michalski (@WenzelMichalski) July 21, 2022

Umístění sil v obydlených oblastech vytváří zbytečné riziko



(Kyjev, 21. července 2022) - Ruské a ukrajinské síly vystavují civilisty na Ukrajině zbytečnému riziku, protože mají základny v obydlených oblastech, aniž by obyvatele odsunuly do bezpečnějších oblastí, uvedla dnes organizace Human Rights Watch. Mezinárodní humanitární právo - válečné právo - zavazuje strany konfliktu přijmout veškerá možná opatření na ochranu civilistů a civilních objektů pod jejich kontrolou před účinky útoků. (Kyjev, 21. července 2022) - Ruské a ukrajinské síly vystavují civilisty na Ukrajině zbytečnému riziku, protože mají základny v obydlených oblastech, aniž by obyvatele odsunuly do bezpečnějších oblastí, uvedla dnes organizace Human Rights Watch. Mezinárodní humanitární právo - válečné právo - zavazuje strany konfliktu přijmout veškerá možná opatření na ochranu civilistů a civilních objektů pod jejich kontrolou před účinky útoků.







Ve čtyřech případech, které Human Rights Watch vyšetřovala, ruské síly zřídily vojenské základny v obydlených oblastech, čímž zbytečně ohrozily civilisty. Ve třech případech ukrajinské síly umístily své jednotky mezi domy, kde žili lidé, ale nepodnikly žádné zjevné kroky k přesunu obyvatel do bezpečnějších oblastí. Při následných útocích na tyto základny byli civilisté zabiti a zraněni.







Mezinárodní výbor Červeného kříže zaznamenal několik prostředků ochrany civilistů před útoky, mj: "budování krytů, kopání zákopů, šíření informací a varování, stažení civilního obyvatelstva na bezpečná místa, usměrňování dopravy, střežení civilního majetku a mobilizaci organizací civilní obrany".

V tomto období ruské síly využívaly školu jako vojenskou základnu a zřejmě se snažily ukrýt vojenská vozidla v okolí školy v zemljankách a jámách, které tam byly i v době návštěvy Human Rights Watch. Žena, která byla v suterénu se svým osmiletým synem, uvedla, že ve škole viděla mnoho vojáků a četná obrněná vozidla. Přítomnost ruských sil ve škole, ať už v její blízkosti střílely munici, či nikoliv, činila ze školy legitimní vojenský cíl a vystavovala civilisty ve sklepě vážnému riziku.





Aljona, obyvatelka Jakovlivky, uvedla, že když začaly výbuchy, spěchala do společného sklepa s dalšími asi 50 lidmi. Ze sklepa odešla druhý den v šest hodin ráno, když dostala zprávu od svého synovce, že byl zasažen dům její sestry Oksany Bovsunovské, 49 let. Oksanu a jejího manžela Viktora, 53 let, našla mrtvé. Od neteře a jejího snoubence se prý dozvěděla, že Oksana a Viktor šli ze své letní kuchyně v samostatné budově směrem k domu, když na dvůr dopadla munice, která oba zabila a zničila jejich dům.





Pelevin poskytl dvě fotografie, které pořídil z kráteru vedle svého domu. Na jedné fotografii byl vidět velký úlomek těla letecky svržené bomby, který obsahoval označení "TGAF-5M", což je označení výbušné nálože použité v munici. Výbušnina TGAF-5M se nejčastěji používá v 500kilogramových leteckých pumách pro všeobecné použití řady FAB.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

239

"Jak válka na Ukrajině zuří, civilisté se zbytečně ocitli v bojích," uvedla Belkis Willeová, vedoucí výzkumná pracovnice pro krize a konflikty organizace Human Rights Watch. "Ruské i ukrajinské síly se musí vyhnout tomu, aby své jednotky zakládaly mezi civilisty, a udělat vše pro to, aby civilisty z okolí odstranily."Mezi 17. dubnem a 31. květnem 2022 provedla organizace Human Rights Watch rozhovory s 54 civilisty z měst a vesnic Mychajlo-Kotsiubynske a Jahidne v severní Černihovské oblasti; z Malaja Rohan, Pokotylivka, Selekstiine a Jakovlivka ve východní Charkovské oblasti; a z Polohy v jižní Záporožské oblasti. Výzkumníci navštívili všechny tyto lokality s výjimkou Polohy kvůli probíhajícím bojům, ale vedli rozhovory s obyvateli, kteří z vesnice uprchli.V Jahidně ruské síly měsíc nezákonně zadržovaly téměř 350 civilistů ve sklepě školní budovy poblíž frontové linie, kterou Rusové používali jako vojenskou základnu. Ukrajinské útoky v těchto oblastech poškodily domy a další stavby.V Malé Rohani si ruské síly zřídily základnu na farmě, kde zaparkovaly desítky vojenských vozidel. Vojáci nezákonně bránili civilistům v odchodu z oblasti. Dne 26. března došlo při výměně dělostřelecké palby k poškození nedaleké farmy a úhynu 140 kusů hospodářských zvířat.V Pokotylivce zřídily ukrajinské síly teritoriální obrany základnu v centru pro kontrolu nemocí v obytné čtvrti, aniž by podnikly kroky k odsunu civilistů z oblasti. Když ruské síly 28. dubna na centrum zaútočily, bylo zraněno nejméně šest civilistů a poškozeny desítky okolních domů a místní škola.Asi 300 ukrajinských vojáků začalo na začátku března využívat kulturní centrum v obci Selekstiine jako kasárna, aniž by z oblasti přemístili civilisty. Asi o 10 dní později zasáhla centrum velká munice, která jej zcela zničila a poškodila mnoho okolních budov.Koncem února v obci Jakovlivka začaly ukrajinské ozbrojené síly využívat budovy místní školy a zastupitelstva jako vojenskou základnu a kasárna, zatímco v oblasti zůstali civilisté. Dne 2. března zasáhlo vesnici několik střel, které zabily 4 civilisty, nejméně 10 dalších zranily a zničily a poškodily desítky domů.Organizace Human Rights Watch se 6. května písemně obrátila na ruské a ukrajinské ministerstvo obrany se žádostí o informace o krocích, které jejich ozbrojené síly podnikají, aby minimalizovaly civilní oběti, odstranily civilisty z blízkosti bojů a vyhnuly se rozmístění sil v hustě obydlených oblastech. Žádná ze stran neodpověděla.Válečné právo platné během mezinárodního ozbrojeného konfliktu na Ukrajině lze nalézt v Ženevských úmluvách z roku 1949, Prvním dodatkovém protokolu k Ženevským úmluvám (Protokol I) a v mezinárodním zvykovém právu. Článek 58 Protokolu I o "opatřeních proti účinkům útoků" vyžaduje, aby strany konfliktu "v maximální možné míře" přijaly nezbytná opatření na ochranu civilistů a civilních objektů pod jejich kontrolou před nebezpečím vyplývajícím z vojenských operací; vyhýbaly se umísťování vojenských cílů v hustě osídlených oblastech nebo v jejich blízkosti a snažily se odstranit civilisty a civilní objekty pod jejich kontrolou z blízkosti vojenských cílů. Odsun civilistů musí být v souladu se zákazy válečného práva, které zakazují nucené přesuny s výjimkou legitimních bezpečnostních důvodů.V předpisech Ruské federace o uplatňování mezinárodního humanitárního práva z roku 2001 se uvádí: "V maximální možné míře ... musí být přijata opatření na ochranu civilního obyvatelstva, jednotlivých civilistů a civilních objektů před účinky bojových operací." Stálý zástupce Ruska v Radě bezpečnosti OSN v roce 2008 uvedl, že "ochrana civilního obyvatelstva musí být pro vlády zapojené do konfliktů nejvyšší prioritou. Zdůrazňujeme, že všechny strany ozbrojeného konfliktu nesou odpovědnost za zajištění bezpečnosti civilistů."Civilní osoby a civilní objekty musí být z míst vojenských cílů odstraněny. Za tímto účelem velitelé ... přijmou veškerá opatření k součinnosti s místními orgány. Odsun civilních osob z oblastí nacházejících se v blízkosti vojenských cílů se provádí do jim známých bezpečných oblastí. Pokud to okolnosti dovolují, musí být předem provedeno účinné varování před obrannými opatřeními, která se týkají civilního obyvatelstva (např. pro evakuaci osob z určitých budov nebo oblastí).Ačkoli útočícím silám není bráněno v provádění útoků na vojenské cíle, pokud bránící se síly nepřijmou veškerá proveditelná opatření, jsou i nadále povinny přijmout vhodná opatření k minimalizaci civilních škod, včetně neprovádění nerozlišujících útoků nebo útoků, které by mohly způsobit nepřiměřené ztráty na životech nebo majetku civilního obyvatelstva."Ruské a ukrajinské síly musí udělat vše, co je v jejich silách, aby pomohly civilistům ve svém okolí dostat se na bezpečnější místa nebo jinak minimalizovat riziko, že jim bude ublíženo," řekl Wille. "Nestačí nedělat nic a doufat, že civilisté nebudou poškozeni."Podrobnosti o sedmi situacích vyšetřovaných organizací Human Rights Watch naleznete níže.Ruské síly převzaly 27. února kontrolu nad vesnicí Malaja Rohan, pět kilometrů východně od Charkova. Výzkumníci Human Rights Watch navštívili vesnici 24. května a vedli rozhovory s osmi obyvateli.Čtyřiašedesátiletý Vasyl Osmačko uvedl, že ruské síly brzy po svém příchodu zřídily v blízkosti jeho domu kontrolní stanoviště a že po jeho ulici pravidelně projížděly tanky. On a jeho sousedé uvedli, že ruské síly nikdy nepodnikly žádné kroky k evakuaci civilního obyvatelstva, když Rusové ve vesnici zřídili svou vojenskou přítomnost, a nepropouštěly civilisty přes kontrolní stanoviště, čímž jim bránily opustit vesnici nebo jít do jiných čtvrtí.Osmačko uvedl, že 17. března kolem 19. hodiny zasáhl ukrajinský útok tank projíždějící kolem jeho domu, což způsobilo, že tank odbočil na krajnici. Útok vážně poškodil jeho garáž, která sousedí s jeho domem, a auto zaparkované uvnitř. "Slyšel jsem hlasitou ránu, jak se moje tělo zvedlo z pohovky," řekl Osmačko. "Snažil jsem se vyběhnout ven, abych se podíval, co se stalo, ale dveře byly zvenku zablokované, takže jsem zůstal přes noc uvnitř a druhý den ráno jsem vylezl ven pomocí okna."Ljubov Zlobina, která vlastní farmu na okraji Malého Rohanu, uvedla, že když ruské jednotky poprvé dorazily do vesnice, snažily se zmocnit její farmy a použít ji jako základnu. Řekla jim, že to nemohou udělat vzhledem k velkému počtu hospodářských zvířat na farmě a proto, že tam žije 12 lidí.Vojáci si místo toho zřídili základnu na jiné farmě vzdálené asi 200 metrů a zůstali tam měsíc, řekla, přičemž tam najednou parkovaly až tři desítky vojenských vozidel. Zřídili kontrolní stanoviště, mimo jiné v blízkosti její farmy, uvedla, a nedovolili žádnému obyvateli opustit vesnici autem, i když někteří utekli v noci pěšky.Dne 26. března, den předtím, než se ruské síly z oblasti stáhly, došlo k silnému ostřelování základny a ruské síly ze základny střílely směrem k blížícím se ukrajinským silám. Zlobina uvedla, že útoky způsobily, že seno na střeše její větší stodoly vzplálo a střecha a část stodoly shořely. Uvedla, že ten den přišla při požáru o 140 kusů dobytka - telata, krávy, berany a prasata - a výzkumníci viděli škody i na dalších stodolách.Obyvatelé města Mykhailo-Kotsiubynske, které leží 12 km západně od Černihova, uvedli, že 28. února do města vstoupily ruské jednotky, které zde vytvořily silnou vojenskou přítomnost a jako velitelství využily administrativní budovu. Nina Vorochová, vedoucí místní správy, uvedla, že z města slyšela ruské jednotky střílet. "Hluk byl nepřetržitý," řekla. "Když létají dělostřelecké granáty, cítíte to a je to děsivé."Vorokhová uvedla, že asi 130 civilistů hledalo úkryt ve sklepě místní školy. Ruské síly rozmístily vedle školy obrněná vozidla, uvedla ona a další obyvatelka. Síly nevyzývaly civilisty k odchodu ani neusnadňovaly evakuaci. Obyvatelé zůstali ve sklepě až do 4. března, kdy byla škola zasažena. Úder poškodil budovu a zabil jednu ženu, která ve škole pracovala.Ruské síly převzaly kontrolu nad vesnicí Polohy nedaleko města Polohy mezi 3. a 7. březnem, uvedlo několik obyvatel. Jeden z mužů uvedl, že v průběhu března a první poloviny dubna se k některým domům ve vesnici přiblížily skupiny ruských vojáků, řekly obyvatelům, aby odešli, a dva až tři dny žily v jejich domech, než se přestěhovaly do jiného domu. V březnu podle něj ruští vojáci po tři dny využívali dům jeho souseda jako svou ubikaci. Jedna z obyvatelek uvedla, že ruské síly si zřídily vojenské velitelství v restauraci Karona uprostřed vesnice.Muž uvedl, že po většinu března ruské síly rozmístily čtyři obrněná vozidla a vedle jeho domu rozmístily raketomety Grad. Ukrajinská munice zasáhla jeho dům během této doby dvakrát, 12. a 26. března, a těžce poškodila střechu a zdi. On a jeho rodina z oblasti uprchli v polovině dubna. Ruské síly podle něj civilistům neřekly, aby oblast opustili, ani jim neusnadnily evakuaci.Kolem 28. února dorazily ruské síly do vesnice Jahidne, 15 km jižně od města Černihiv. Zůstaly zde, dokud ukrajinské síly 1. března vesnici nakrátko nedobyly zpět, než byly 3. března opět vytlačeny. Dne 4. března ruské síly sdělily obyvatelům, že se musí "pro svou vlastní bezpečnost" ukrýt v místní škole, uvedla desítka vesničanů. Někteří vesničané odmítli a bylo jim dovoleno zůstat ve svých domovech, protože byli nemocní nebo se o někoho nemocného starali. Více než 350 lidí se však ukrývalo ve sklepě školy ve stísněných a nehygienických podmínkách, dokud ruské jednotky 31. března oblast neopustily.Ruští vojáci výrazně omezili možnost lidí opustit sklep, a to i na krátkou dobu, a svévolně je zbavili svobody. Podle vesničanů tam zemřelo deset starších lidí, zřejmě v důsledku nemoci nebo špatných podmínek. Válečné zákony zakazují zadržování civilistů s výjimkou naléhavých bezpečnostních důvodů. Osobám zbaveným svobody musí být poskytnuta přiměřená strava, voda, oblečení, přístřeší a lékařská péče.Optický komerční satelitní snímek s velmi vysokým rozlišením pořízený 10. března 2022 ukazuje desítky obrněných a podpůrných vojenských vozidel na dvoře školy Jahidne a vedle ní, případně další na stromech kolem školy, a velké stopy vozidel v celé vesnici s vyšší koncentrací u budovy školy. Ve vesnici jsou také patrné zjevné krátery po dopadech ukrajinských útoků, nejbližší 60 metrů severovýchodně od budovy školy, kde ruské síly měsíc zadržovaly přes 350 vesničanů, zatímco obsadily školu a využívaly ji jako vojenskou základnu.Satelitní snímek z 10. března ukazuje několik desítek obrněných a podpůrných vojenských vozidel na školním dvoře a velké stopy po vozidlech v celé vesnici, s větší koncentrací u budovy školy. V obci jsou také patrné zjevné krátery po nárazu, nejbližší 60 metrů severovýchodně od školy. Když výzkumníci navštívili školu, viděli zákopy a zákopy, kolová a pásová obrněná vojenská vozidla, která zde byla zanechána, a nejméně 21 přepravních beden s neřízenými 152mm dělostřeleckými projektily a jednu přepravní bednu pro protitankovou řízenou střelu 9M113 Konkurs.Na satelitním snímku z 21. března již nejsou vojenská vozidla u školy a přilehlých oblastí vidět, ale destrukce ve vesnici výrazně vzrostla, včetně budov ve vzdálenosti 50 až 100 metrů od školy. Na snímku z 21. března jsou vidět škody na střeše a severovýchodní fasádě školy, které odpovídají škodám, jež výzkumníci zaznamenali při návštěvě školy. Další poškození budov a další krátery, pravděpodobně způsobené ukrajinskými útoky, jsou vidět na satelitním snímku z 23. března.Pětašedesátiletá žena uvedla, že ona, její manžel a další pár žijící v jejich dvoubytovém domě odmítli jít do suterénu školy kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu. V polovině března ruské síly rozmístily vedle jejich domu, na dvoře sousedního domu, obrněné vozidlo. Dne 21. března zasáhla munice zahradu ženy v blízkosti obrněného vozidla. Výbuch zapálil její stodolu, poškodil dům a zapálil sousedovo auto. Podle jejích slov nebyl při zásahu nikdo zraněn.Ukrajinské síly územní obrany použily jako vojenskou základnu veřejné zdravotní středisko pro kontrolu nemocí v obytné čtvrti na charkovském předměstí Pokotylivka. Deset místních obyvatel, s nimiž byl 24. května veden rozhovor, uvedlo, že od doby, kdy ukrajinské síly koncem března centrum obsadily, nepodporovaly evakuaci civilistů do bezpečnějších oblastí ani jim v ní nepomáhaly.Útok z 28. dubna na vládní středisko zdravotnických služeb na charkovském předměstí Pokotylivka, které bylo využíváno jako základna sil teritoriální obrany, při němž byly poškozeny desítky budov, 24. května 2022.Dne 28. dubna kolem deváté hodiny ranní provedlo Rusko v oblasti jediný útok od února, při kterém munice zasáhla veřejné zdravotní středisko. Při útoku zahynuli nejméně dva bojovníci teritoriální obrany. Popis útoku svědkyní, ženou jménem Oksana, která stejně jako někteří další nebyla kvůli své bezpečnosti uvedena celým jménem, a značné škody v okolí, které výzkumníci zaznamenali, naznačují, že útok byl proveden řízenou střelou.Oksana uvedla, že stála na balkoně svého bytu ve druhém patře pětipatrového domu nedaleko centra Pokotylivky, když útok začal:Podívala jsem se nahoru a uviděla raketu, která vypadala, že letí na mě. Nevím, jak mám vysvětlit, jak vypadala - no, vypadala jako letící šedá tužka a vydávala šustivý zvuk. Vběhla jsem dovnitř a pak jsem uslyšela výbuch. Bylo to děsivé, propadla jsem panice. Křičela jsem na příbuzné, že se blíží raketa, a jak jsem křičel,a všechno sklo se na mě roztříštilo. Někdo začal na chodbě křičet, že musíme jít ven. V naší budově nemáme sklep, takže jsme museli [sejít dolů a] stát na ulici. Venku byly tuny lidí a spousta paniky.Při útoku byla zraněna 72letá Lydia Adamenková, která stála u okna v kuchyni ve stejném pětipatrovém činžovním domě a připravovala snídani. Řekla, že ji tlaková vlna odhodila ke zdi a sklo z oken ji ošklivě pořezalo na rukou, obličeji a hlavě. Ztratila mnoho krve a potřebovala stehy.Zástupce charkovského hlavního prokurátora Andrij Kravčenko uvedl, že při útoku bylo zraněno také pět dalších civilistů. Místní opravář uvedl, že se svým kolegou opravil asi 30 domů ve čtvrti, které byly při útoku poškozeny, přičemž 3 domy potřebovaly zcela novou střechu a nejméně 20 domů potřebovalo opravit střechy a vyměnit okna. Výzkumníci zaznamenali dva pětipatrové obytné domy a nejméně dva tucty menších domů a dalších budov s poškozenými okny a střechami.Útok poškodil také místní školu, lyceum Pokotylivka, které se nachází přímo přes ulici a 40 metrů od veřejného zdravotního střediska. Zástupkyně ředitele školy uvedla, že v té době byla ve škole spolu s nejméně sedmi kolegy, ačkoli od února, kdy začala ruská invaze, v ní nebyli žádní studenti. Útok vyhodil asi třetinu oken školy, která byla všechna vyměněna během rekonstrukce před rokem, a poškodil některé dveře a střechu.Dvaasedmdesátiletý muž, který žil v jednom z poškozených obytných domů, uvedl, že rozmístění sil teritoriální obrany ohrožuje obyvatele vesnice:Mám problémy se sluchem, takže jsem výbuch neslyšel, ale viděl jsem, jak se směrem ke mně tříští okna. Byl jsem v šoku a pak jsem si uvědomil, že mám na obličeji řezné rány... Celá naše obec několikrát žádala síly územní obrany, aby odešly a neohrožovaly nás, ale odmítly to.Kolem 6. března ukrajinská armáda obsadila kulturní centrum v Selekstiine, vesnici s asi 2 000 obyvateli. Ve velké dvoupatrové budově bylo divadelní jeviště a obec ji využívala k různým mimoškolním aktivitám. Vojáci budovu využívali jako kasárna a v její blízkosti zřídili čtyři hlavní kontrolní stanoviště. Několik místních obyvatel uvedlo, že když vojáci přijeli, nikomu neřekli, aby oblast evakuoval, ani mu nepomohli odejít.Dne 17. března kolem půl čtvrté ráno zasáhla kulturní centrum velká munice. Dva lidé žijící poblíž uvedli, že je útok probudil a že vyběhli na své balkony a sledovali, jak se centrum ocitá v plamenech. Zástupce Státní služby pro mimořádné situace v Charkově uvedl, že tým na základě škod dospěl k závěru, že je způsobila řízená střela.Žena, která pomáhala podporovat vojáky v centru, uvedla, že v budově tu noc spalo nejméně 300 vojáků a tři civilisté, kteří jim vařili a uklízeli. Řekla, že když došlo k útoku, spěchala ze svého domova do centra a poskytla první pomoc zraněným vojákům. Uvedla, že viděla, jak armáda odnáší těla 25 vojáků, ačkoli místní obyvatelé později uvedli, že bylo zabito nejméně 27 vojáků.Svědci uvedli, že v kulturním centru několik dní poté hořelo. Pracovníci státní záchranné služby, kteří přijeli po útoku, ženě řekli, že požár trval tak dlouho proto, že v centru byly sklady munice, které stále vybuchovaly.Třiašedesátiletá žena, která bydlí v přízemí bytového domu naproti kulturnímu centru přes park, uvedla, že se po útoku probudila tak vyděšená, že se pro jistotu choulila u stěny vnitřního pokoje 12 hodin, než se odvážila podívat z okna, co se stalo.Výzkumníci navštívili trosky kulturního centra, které bylo zcela zničeno. V okolí bylo poházeno vojenské vybavení. Skupina skladů za centrem měla značné škody. Okna dvou nedalekých bytových domů byla vyhozena do povětří, stejně jako pět oken v místní škole. Obyvatelé hlásili, že nejméně 36 domů má poškozené střechy nebo okna. Po útoku se některé rodiny z vesnice evakuovaly.Kolem 26. února začaly ukrajinské síly využívat budovu místní školy v obci Yakovlivka jako vojenskou základnu a rozmístily vojáky v budovách vesnického zastupitelstva. Místní obyvatelé identifikovali tyto síly jako směs sil teritoriální obrany a pohraniční stráže. Jeden z obyvatel vzpomínal, že když vojáci přijeli poprvé, přijeli asi v 60 civilních vozidlech. Výzkumníci Human Rights Watch hovořili 25. května s 11 obyvateli, kteří uvedli, že když ukrajinské síly obsadily oblast, neřekly civilistům, aby odešli, ani jim nepomohly s evakuací.Dne 2. března kolem 22:30 zasáhl vesnici útok několika kusy munice, při kterém byli zabiti 4 civilisté a nejméně 10 dalších bylo zraněno, jak uvedl vedoucí místní komunity a jak vyplývá z vyšetřování Human Rights Watch. Obyvatelé poskytli nepotvrzené informace o tom, že byl zabit nejméně jeden voják a další se chystali2. března kolem půl jedenácté večer zasáhl vesnici útok několika kusy munice, při němž podle vedoucího místní komunity a na základě vyšetřování organizace Human Rights Watch zahynuli čtyři civilisté a nejméně deset dalších bylo zraněno. Obyvatelé poskytli nepotvrzené informace, že byl zabit nejméně jeden voják a další byli zraněni.Ivan Pelevin, místní obyvatel pracující pro státní záchrannou službu, uvedl, že byl asi pět kilometrů od vesnice, když spatřil světla jednoho letadla letícího směrem k vesnici a poté uslyšel hlasitý výbuch. Jiný obyvatel uvedl, že slyšel a viděl světla dvou letadel. Pelevin uvedl, že se okamžitě snažil dovolat své ženě Natálii, která byla doma se dvěma dětmi a jeho rodiči. Jejich dům se nachází asi 100 metrů od budovy školy. Po mnoha pokusech to jeho žena konečně zvedla. "Řekla mi, že nebyla schopná přejet prstem, aby hovor přijala, protože měla telefon celý od krve," řekl.Spěchal domů a s pomocí sousedů vyhrabal z trosek domu své děti, čtyřletou Viktorii a jedenáctiletého Maxima. Oba měli na těle řezné rány. Natalia měla tržné rány a kovové úlomky zaseknuté v paži a řezné rány na obličeji. Otce zasáhla cihla do nohy a od začátku června měl stále problémy s chůzí. Jeho matka, 73letá Kateřina, byla při útoku vážně zraněna a později v nemocnici zemřela.Alla Hutsová, pečovatelka, která bydlela naproti rodině Pelevinových, uvedla, že v době útoku měla 24hodinovou směnu ve zdravotnickém zařízení poblíž Jakovlivky. Domů se vrátila druhý den ráno poté, co jí zavolal přítel, že se stalo něco strašného. "Bomba vybuchla přímo před naším domem," řekla. "Když jsem tam přišla, nic jsem nepoznala. Všechno bylo rozbité: brána, plot, všechno bylo v sutinách na zemi." Všichni byli v šoku. Na dvoře našla ležet tělo svého syna Andrije, jednatřicetiletého stavebního dělníka, v jehož těle uvízl kovový úlomek.Dům rodiny Bovsunovské, který byl poškozen při útoku 2. března na vesnici Jakovlivka, kde byla velká přítomnost ukrajinských sil územní obrany a pohraniční stráže. Při útoku zahynuli nejméně čtyři civilisté a nejméně deset jich bylo zraněno, včetně rodiny Bovsunovské, 25. května 2022.Její neteř a dcera Oksana, třiadvacetiletá Sofie, a její snoubenec, sedmadvacetiletý Maxym Ovčerenko, byli v době útoku v letní kuchyni. Ovčerenko řekl Aljoně, že výbuch odhodil Sofii ke stěně kuchyně. Narazila do dřevěného sloupku a kuchyně se na ni zřítila. Pod Ovčerenkem se také propadla podlaha a on spadl do sklepa pod kuchyní. Podařilo se mu vylézt ven a vyhrabal i Sofii. Oba byli zraněni a Sophia má ztrátu paměti. Alyona řekla, že Sophia si na útok ani na to, co se stalo potom, nepamatuje. Také ji nadále bolí na hrudi a má nepříjemné pocity, když sedí.Vedoucí komunity uvedla, že útok zničil nejméně 15 domů a dalších 125 poškodil. Během své návštěvy výzkumníci pozorovali 3 zničené domy, 10 vážně poškozených a 9 částečně poškozených. Identifikovali nejméně čtyři zřetelné krátery. Pelevin a další obyvatelé uvedli, že po útoku identifikovali ve vesnici pět menších kráterů a jeden větší kráter, ačkoli některé z nich byly mezitím zasypány.