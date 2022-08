Britové nejsou schopni platit účty za energie už teď, hloupá čelná kandidátka na premiérskou funkci nikomu žádnou finanční pomoc "poskytovat nebude"

10. 8. 2022

čas čtení 7 minut

V Británii se zintenzivňuje veřejná diskuse ohledně hrozící katastrofální chudoby v důsledku horentního nárůstu cen energií. Liz Truss, favoritka na nového šéfa Konzervativní strany, a tím bohužel i na britského premiéra, která je neuvěřitelně hloupá, znovu zdůraznila, že nikomu žádnou finanční pomoc její vláda poskytovat nebude, a obvinila média, že "formulují své otázky levicově".



Vážným problémem pro britskou demokracii je skutečnost, že po odvolání či rezignaci premiéra ve funkci nového předsedu vládnoucí strany (nyní konzervativců), a tedy i premiéra, nevolí všichni občané, ale jen hrstka členů Konzervativní strany, což jsou důchodci, běloši, žijící v jižní Anglii, většinou zaměření ultrapravicově. Proto kandidáti na nového šéfa Konzervativní strany se svými šílenými výroky ve volební kampani snaží zavděčit právě těmto ultrapravičákům a ignorují názory a potřeby široké veřejnosti, které jsou někde úplně jinde. Liz Truss je neuvěřitelně ambiciozní a přitom opravdu omezená osoba. Bohužel hrozí nebezpečí, že se stane britskou premiérkou, možná je to ale dobře, protože to bude zřejmě posléze znamenat naprostý volební pád britských konzervativců, kteří od brexitu udělali radikální krok doprava a vyhodil ze své strany všechny rozumné politiky. Průzkumy veřejného mínění opakovaně dokazují, že oba kandidáti na šéfa britských konzervativců jsou zcela mimo. (JČ)





- Dva měsíce před zvýšením účtů za energie o více než 80 % dluží britské domácnosti svým dodavatelům energií už nyní 1,3 miliardy liber.





Celkový dluh na účtech je již nyní třikrát vyšší než před rokem, uvedli dnes odborníci ze společnosti uSwitch, a zdá se, že během zimy zřejmě dále poroste.



Podle zprávy společnosti uSwitch dluží šest milionů domácností ve Velké Británii svému dodavateli energií v průměru 206 liber. V dubnu činil stejný průměrný dluh 188 liber.



Obvykle lidé v tomto ročním období jsou při placení za energie v plusu, což jim pomáhá vyrovnat účty za vytápění během zimních měsíců.



Energetický regulační úřad Ofgem by měl podle nové prognózy od října zvýšit cenový strop pro účty za energie na 3 582 liber ročně pro průměrnou domácnost. Analytici společnosti Cornwall Insight předpovídají další zvýšení, a to na 4 266 liber v lednu a poté na 4 427 liber od začátku dubna.





- Trhy čekají na nejnovější údaje o inflaci v USA za červenec, které budou zveřejněny v poledne. Očekáváme, že inflace se zmírní z 9,1 % na 8,7 %, a to zejména v důsledku nedávného prudkého poklesu cen benzinu a dalších energií.



- V Německu podle konečných údajů inflace v červenci zmírnila na 7,5 % z červnových 7,6 %.



Podle německého statistického úřadu Destatis pokles inflace ovlivnila nabídka neomezeného cestování na železnici za 9 eur a sleva na pohonné hmoty, stejně jako červencové zrušení příplatku za obnovitelné zdroje EEG.



- V Číně roste inflace spotřebitelských cen nejrychleji od července 2020, minulý měsíc meziročním tempem 2,7 %, tlačená nahoru vyššími cenami vepřového masa. Ceny potravin vzrostly o 6,3 % oproti červnovému růstu o 2,9 %. Ceny vepřového masa vyskočily o 20,2 % a zvrátily tak červnový pokles o 6 % v důsledku zpomalení produkce.



Výkupní ceny v továrnách se však navzdory globálním nákladovým tlakům zmírnily na sedmnáctiměsíční minimum, protože pomalejší domácí výstavba zatížila poptávku po surovinách. Podle Národního statistického úřadu se index cen výrobců v Číně meziročně zvýšil o 4,2 %, což je pokles z červnových 6,1 %.



Ceny výrobců se v červenci oproti červnu snížily o 1,3 %, což byl první měsíční pokles od ledna, přičemž nejvíce klesly ceny kovů a petrochemických výrobků.



To dává čínským politikům prostor ke stimulaci skomírající ekonomiky, což je v ostrém kontrastu s centrálními bankami v jiných zemích, které se snaží agresivním zvyšováním úrokových sazeb omezit bující inflaci, i když hrozí recese.



- Britští ministři se ve čtvrtek setkají s energetickými firmami



Ministři se ve čtvrtek setkají s britskými energetickými společnostmi, protože ministerstvo financí zvažuje zpřísnění 25 % odvodu ze zisku provozovatelů ropných a plynárenských společností v Severním moři, které bylo oznámeno v květnu.



Kancléř Nadhim Zahawi a ministr obchodu Kwasi Kwarteng se setkají s šéfy energetických společností, aby s nimi projednali prudce rostoucí účty za energie pro domácnosti v době, kdy ropné a plynárenské společnosti dosahují miliardových zisků.





- Martin Lewis: Vláda musí jednat okamžitě, aby zastavila "národní krizi dosahující rozsahu pandemie".





Známý britský odborník na spotřebitelskou problematiku Martin Lewis, zakladatel portálu moneysavingexpert.com, řekl ve středu ráno v britském rozhlase, že vláda musí lidem bezpodmínečně finančně pomoci:

1

867

"Jednání s energetickými společnostmi je správná věc, ale nakonec je to vláda a pouze vláda, kdo může učinit rozhodnutí, které zastaví strašlivé katastrofické riziko, jemuž miliony lidí v naší zemi čelí tuto zimu, a musí to udělat brzy."Liz Trussová, favoritka na post premiérky, slíbila snížení daní, ale Lewis řekl:"Snížení daní nepomůže milionům nejchudších členů společnosti, kteří se rozhodují mezi topením a jídlem. Tito lidé neplatí daně."Derek Lickorish, předseda dodavatele energií Utilita Energy a bývalý předseda vládního výboru pro energetickou chudobu, vyzývá k zavedení "sociálního tarifu" financovaného ministerstvem financí, který by pomohl nejchudším členům společnosti. V rozhlase řekl:"Situace je naprosto zoufalá a že mě zaráží, že oba političtí uchazeči o post premiéra nevyhlásili v této otázce jednotu a nezačali problém řešit. Musíme udělat něco velmi zásadního a musíme to udělat rychle, protože celou dobu, co tady sedíme, hodiny tikají a cena plynu stále roste. Nastal čas zavést sociální tarif, který by pomohl nejchudším členům společnosti, a pustit se do toho. Kdybychom se do toho pustili hned, mohli bychom ho zavést k 1. lednu a dramaticky potřebujeme pomoc, kterou zákazníci potřebují na letošní zimu, a to vypadá na dalších 800 až 1 000 liber, a pak skutečně vyřešit problém chudých a zranitelných domácností, což vypadá na 10 milionů domácností. Musí to být řádně financovaný sociální tarif ze strany ministerstva financí. To způsobí další půjčky, ale je to nezbytné, pokud chceme zbavit nejchudší obyvatele stresu."Liz Trussová mluví o snížení daní, ale Lickorish řekl, že 4,5 milionu nejchudších domácností, které vydělávají méně než 12 500 liber ročně, neplatí žádné daně, takže by z toho neměly prospěch, stejně jako ti, kteří pobírají dávky.Liz Trussová, kandidátka na post britského premiéra, obvinila ve středu britská média, že "pomlouvají naši zemi" a rovněž obvinila novináře, že formulují otázky "levicovým způsobem".