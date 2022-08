Pozor na fake news a ideologickou zaujatost, která hází fakta pod stůl

11. 8. 2022 / Jan Čulík

Myslím, že si musíme dávat dobrý pozor na politickou manipulaci, šířící se na sociálních sítích. Níže máme v Britských listech názor Petra Jana Vinše, který obviňuje Donatellu Roveru, hlavní autorku zprávy organizace Amnesty International ohledně ukrajinského porušování mezinárodního práva i svých vlastních vojenských předpisů, že je "agentkou Ruska" jen proto, že v soukromém tweetu kritizovala Estonsko, že koupí rozsáhlého množství zbraní pro Ukrajinu podporuje západní zbrojovky. To ovšem není důkaz, že je Donatella Rovera "agentkou Ruska".



Petr Jan Vinš šíří také nesmysly, že prý kritizovaná zpráva Amnesty International byla "založena na rozhovorech s ukrajinskými zajatci v ruských táborech". Není to pravda.



Petr Jan Vinš ideologicky zuří proti něčemu, co se mu nelíbí, i když zásadní informací by pro něho mělo být, zda válčící strana dodržuje mezinárodní vojenské právo, anebo zda ho porušuje, a v důsledku toho umírají nevinní civilisté. Tutéž skutečnost zdokumentovala i lidskoprávní organizace Human Rights Watch a totéž, co zaznamenala zpráva Amnesty International, potvrdil z vlastního svědectví i reportér deníku Guardian, což přinášíme v dnešním vydání.



Pozoruhodné je, že Petr Jan Vinš sice cituje kriticky tweet Donatelly Rovery o Estonsku, ale už se neobtěžoval - anebo záměrně potlačil? - další informace na twitterovém účtu Donatelly Rovery.



Pinned tweet - tedy permanentně umístěný tweet v záhlaví jejího účtu je toto (zjevně to plně dokazuje, že Donatella Rovera je ruský agent):



Donatella Rovera: Strávila jsem několik posledních týdnů vyšetřováním bombardování obytných budov a páchání mimosoudních poprav ruskými jednotkami severně od Kyjeva na Ukrajině. Jsou to přímé důkazy o válečných zločinech:





I spent the past few weeks investigating bombardments of residential buildings & extrajudicial executions by #Russia’s forces north of #Kyiv in #Ukraine. Prima facile evidence of #WarCrimes . pic.twitter.com/TShu6t5pWE — Donatella Rovera (@DRovera) May 6, 2022

For the record, & to respond to those who have genuine questions/concerns, I’ll try to address some of them in this thread: I am the principal researcher & author of these @amnesty’s report on #Russia’s #WarCrimes in #Ukraine : https://t.co/XCfAdErVAr

& https://t.co/Q5Qk2nVFbo — Donatella Rovera (@DRovera) August 7, 2022

Hned pod tím je tweet inzerující zprávu Amnesty International o ruských válečných zločinech na Ukrajině:Je velmi deprimující, propadají-li lidé na základě své ideologické zaujatosti nesmyslným fake news na internetu a pomíjejí-li naše varování, že "skutečnost je vždy složitější".V této souvislosti upozorňujeme na důležité články Karla Dolejšího , že hysterická reakce ukrajinské vlády a armády na důvodnou kritiku jejich nedodržování mezinárodního i jejich domácího vojenského práva, kterou zdokumentovala nejen Amnesty International, ale i Human Rights Watch a například i Guardian, diskredituje jak ukrajinskou vládu a armádu, tak její nekritické stoupence.Ukrajinská vláda a armáda se měly omluvit a změnit svou praxi - tak, jak to udělaly po ruské invazi v roce 2014, kdy byly také kritizovány za dělostřeleckou palbu do civilistů.