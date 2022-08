Rusko: Režim zabíjí vše živé kolem sebe, klesá porodnost

15. 8. 2022

Počet ruských obyvatel v současnosti snižují tři faktory: Emigrace a rostoucí úmrtnost, ale kromě toho také rozhodnutí Rusů. kvůli podmínkám v zemi nemít děti - a ta může být nakonec nejdůležitější, píše blogger El Murid.

Emigrace je samozřejmě přirozenou reakcí na vojenské násilí a represe, které Putinův režim v zemi způsobil. A rostoucí úmrtnost odráží nejen stárnutí populace, ale i útok režimu na již tak chatrný ruský zdravotní systém.

Rozhodnutí potenciálních rodičů nemít děti nyní nebo možná nikdy je výsledkem podobných faktorů. Když je lékařská péče nejistá a represe narůstají, takoví lidé ve skutečnosti nevědí, co přinese zítřek, a tak odkládají nebo ruší plány na tak dlouhodobou investici, jako je mít dítě.

Všechny tyto tři faktory jsou výsledkem učebnicového chování Putinova režimu. Sám umírá, otravuje prostor, který ho obklopuje, svým vlastním rozkladem, zabíjí veškerý život kolem sebe, protože samotný režim je již chodící mrtvola.

Každý, kdo zná filmy o zombiích, ví, že taková stvoření neumírají snadno, ale snaží se k sobě strhnout co nejvíce lidí, živých a ještě nenarozených a těch, kteří se nikdy nenarodí - přesně to, co zombie režim v Kremlu nyní dělá.

