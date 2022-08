O stavu dnešní Británie: "Jak je to možné, že jim to prochází"?

15. 8. 2022

Takto hovoří k svým posluchačům moderátor londýnského rozhlasu LBC James O'Brien. Na Twitteru ho sleduje milion lidí:



"You can turn what 'ship' around? The ship you've been on for your entire career?!"



James O'Brien is on the verge of swearing during this blistering dissection of James Cleverly's 'crayon written' article on the state of the country.@mrjamesob pic.twitter.com/tH8zqcis2L — LBC (@LBC) August 12, 2022

Tak si dnes nalistujme stranu 9 deníku Daily Express, kde výše zmíněný James Cleverly (současný britský minsitr školství) napsal článek. Mám podezření, že pastelkami.



Protože obsahuje tato slova: S rostoucí inflací, nejvyšším daňovým zatížením za posledních 70 let a prognózami recese se může zdát, že v současné době není moc co slavit.



Dovolte mi, abych si půjčil vaši pastelku, Cleverly, a přidal k tomuto seznamu ještě pár dalších věcí. Máme účty za energie, které sahají až do stratosféry, zatímco firmy, které profitují z privatizace, nadále vykazují takové zisky, které nám ostatním připadají jako telefonní čísla, máme vodárenské společnosti, které pumpují odpadní vody do našich řek jako šílenci.

O tom, že každý den nechávají vodárenské firmy unikat miliardy a miliardy litrů vody z děravého potrubí krátce předtím, než oznámí, že v celé zemi bude platit zákaz používání hadic, protože se blíží sucho.



Zdravotnictví naprosto praská ve švech, než se konzervativci dostali v roce 2010 k moci, průzkum spokojenosti pacientů s NHS vykazoval historicky nejvyšší výsledky, nejvyšší úroveň spokojenosti pacientů v historii. Zdravotnictví naprosto praská ve švech, než se konzervativci dostali v roce 2010 k moci, průzkum spokojenosti pacientů s NHS vykazoval historicky nejvyšší výsledky, nejvyšší úroveň spokojenosti pacientů v historii.





A pak jste se dostali k moci a pokračovali jste v kariérním vzestupu tím, že jste obhajovali a chválili každou věc, kterou udělal každý jednotlivý šéf vaší strany od doby, kdy jste se vy dostal do vlády v



2018, kdy jste se stal místopředsedou Konzervativní strany. A vy píšete článek do novin, který skutečně obsahuje slova. "Můžeme loď obrátit. A tato soutěž o šéfa Konzervativní strany nám k tomu dává šanci."





Je to loď, na které jste vy sám jste a byl jste na ní po celou vaši politickou kariéru, loď, na které jste nejen byl, ale o které jste lidem v Británii říkal, že je to skvělá loď, jejíž posádku tvoří ti nejfantastičtější lidé a kterou vedou ti nejlepší kapitáni, jaké si lze představit.





A vy nám říkáte, že potřebujeme více téhož.





Nedokážu pochopit, jak někdo, a je možná trochu nespravedlivé vyzdvihovat tu Jamese Cleverlyho, ale to on se rozhodl napsat o tom článek doČlánek, ve kterém je zmíněna celá kalamita. Pohromy, kterým naše země čelí, a pak Cleverly říká, důvěřujte premiérovi a můžeme věci napravit.Absolutní neznalost nebo ignorance faktu, že jsou u moci už 12 let, to je mimo mísu. Dnes mě to skutečně zaráží.Ano, naprosto mě to zaráž.Prostě chci vědět, jak je možné, že jim to prochází. Jenom se rychle rozhlédněme. Dobře. Tak zdravotnictvíDvanáctihodinové čekání 30 000 lidí, že?Obrovský nedostatek personálu, z velké části možná v důsledku brexitu, a přesto vám tvrdí, že jeberxit skvělá věc.Ekonomika se opět zmenšuje, inflace opět roste, úrokové sazby stoupají. Na obzoru je recese, podle téměř všech, kteří vědí, o čem mluví. Energetická krize je, je obrovská a bude zabíjet lidi. Situace s našimi zprivatizovanými vodárenskými společnostmi je naprosto katastrofální.Všude, kam se podíváte, rostou životní náklady, potraviny v obchodech, regály v supermarketech, prostě nejsou tak dobře zásobené jako dřív. Z velké části kvůli brexitu. Nedostatek pracovních sil.Všude, kam se podíváte, se zavírají restaurace.Naprosto všude, kam se podíváte, vidíte důsledky 12 let vlády toryů plus brexitu plus pravicové klientské žurnalistiky.To je vše, rozhlédněte se kolem sebe. To je to, co dostáváte. Brexit plus toryové. Plus klientská média rovná se tohle. Tohle všechno A pak máme ty nekontrolovatelné proměnné.Třeba válku na Ukrajině, která samozřejmě všechny tyhle problémy ještě zhoršuje.Ale Liz Trussová vede doslova kampaň, že potřebujeme víc toho samého jako dosud.Podívejte se, podívejte se teď na energetické společnosti.Podívejte se na zisky, podívejte se na vodárenské společnosti. Podívejte se na to vypouštění fekálií do řek. Podívejte se na kanalizaci a představte si na chvíli člověka, který by se postavil a řekl, že potřebujeme méně regulace.O Grenfell Tower (věžák v Londýně, kde uhořelo 70 lidí) ani nemluvě. Představte si člověka, který se dívá na energetiku. A při pohledu na vodu si říkám, že potřebujeme nižší daně, které těmto společnostem umožňují ponechat si ještě více peněz, které vydělají.A potřebujeme méně regulace.Což je dosud jediná překážka čerpání výkalů do vašich řek, která v současné době existuje, a není to moc dobrá překážka. Liz Trussová si však myslí, že potřebujeme méně regulace a nižší daně.To je neuvěřitelné. Jsme na této cestě už dvanáct let.Podívejte se kolem sebe.A James Cleverly.Fandí někomu, kdo chce víc téhož, a zároveň tvrdí, že když pro ni budete hlasovat, tak se tahle loď, kterou posledních šest let nazývá nejlepší lodí v dějinách vesmíru, zázračně obrátí k lepšímuTohle je opravdu, ale opravdu divné.Dnes jsem opravdu naprosto ohromen, a to se rádiem živím. Jsem skutečně ohromen arogancí a ignorancí jediného politika, který dokáže sestavit věty, jejichž cílem je sdělit myšlenku, že musíte volit tohoto člověka, abyste napravili škody napáchané posledními třemi lidmi, které jsem vychvaloval a opěvoval do nebes.Naprosto neuvěřitelné.Jak je možné, že jim to projde?Soustřeďme se jen na tohle.Zvlášť pokud jste voliči toryů.Rád bych si s vámi promluvil, pokud jste volič toryů. Polechtám vás na břiše, pokud jste volič toryů a přemýšlejte o tom, že mi zavoláte a promluvíte si se mnou. Jak velkou odpovědnost nesou vlády, které jste zvolili, za to, co se děje se zemí, které vládnou? Je to tak.Stará otázka, kterou je třeba si klást. Dvanáct let. Dlouhých dvanáct let.Kam se podíváte, všude hoří nějaký kontejner odpadků, nebo klaunské auto, případně kombinace obojího - klaunské auto v kontejneru odpadků , kam se podíváte.Od zdravotnictví po pohostinství, od energie po vodu, kam se podíváte.A vy s tím nejspíš souhlasíte, tak o co jde?Jaký smysl má mít vládu, když není zodpovědná za nic, co se stane v důsledku jejího jednání?Jaký smysl má mít premiéra, když nepořádek, který vytvořili poslední dva premiéři, nemá s posledními dvěma premiéry nic společného?Jaký smysl má mít ministra školství, když si myslí, že všechny věci, které říkal, že jsou brilantní, jsou najednou hrozné?A musíme volit nejnovějšího člověka, jehož podporuje, aby napravil všechny škody, které napáchali poslední dva premiéři. Přemýšlejte o tom, Cleverly, jen o tom přemýšlejte.Přemýšlejte o tom, kolikrát jste Cleverlyho viděli ve studiích, kolikrát jste ho slyšeli na LBC, jak hájí Theresu Mayovou, jak hájí Borise Johnsona, a teď píše článek, že se správným vedením můžeme tuhle loď otočit. Jakou loď? Vaši loď.Jak jim to prochází? Nemůžeme říct, že to je jen klientská žurnalistika, musíte jít trochu dál, podívejte se z okna.Vytáhněte na deset minut hlavu ze zadku a rozhlédněte se. Teď mluvím s voliči toryů.Jak jim to může procházet? Provádějí volby do čela konzervativců, aby vybrali příštího premiéra způsobem, který předstírá, že za stav, v němž se země nachází, je zodpovědný někdo jiný.Dvanáct let vám dávali premiéra, kterého chtěl list Daily Mail, když se tam dostal David Cameron, dali vám premiéra, kterého chtěl Daily Mail.Když se dostala Theresa Mayová a byla to krádež nové Železné lady, dali vám tím premiéra, kterého chtěla Daily Mail.Když se stal premiérem Boris Johnson, byl to premiér, kterého chtěla Daily Mail. a chystají se vám ji dát premiéra, kterého chce Daily Mail když vyhraje Liz Trust.