Podle nové studie by jaderná válka způsobila celosvětový hladomor, při kterém by zahynulo více než pět miliard lidí

16. 8. 2022

Podle generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese je lidstvo "jen jedno nedorozumění, jeden chybný výpočet od jaderného zničení".





Podle nové studie by v případě plnohodnotné jaderné války mezi USA a Ruskem zemřelo hlady více než pět miliard lidí.



Důsledky takového konfliktu by byly katastrofální pro produkci potravin, zjistili klimatologové z Rutgersovy univerzity v recenzované studii zveřejněné v souvislosti s válkou na Ukrajině.



"Údaje nám sdělují jediné: musíme zabránit tomu, aby k jaderné válce vůbec došlo," uvedl jeden z autorů, profesor Alan Roebuck.

Podle generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese přichází toto varování v době, kdy "lidstvo dělí od jaderného zničení jen jedno nedorozumění, jeden chybný výpočet".





Ukrajinská obranná zpravodajská služba varovala před novými ruskými "provokacemi" v okupované jaderné elektrárně Záporoží na jihu Ukrajiny, zatímco starosta města uvedl, že město, kde elektrárna sídlí, se dostalo pod nové ostřelování.



Rafael Grossi, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), označil nedávné ostřelování největší evropské jaderné elektrárny za "nekontrolovatelné" a "mimořádně závažné".



Nová studie zveřejněná v časopise Nature Food vypočítala, kolik sazí blokujících slunce by se dostalo do atmosféry v důsledku ohňových bouří vzniklých odpálením jaderných zbraní.



Zvažovali šest scénářů zahrnujících jaderné arzenály různých velikostí, pět založených na menších konfliktech mezi Indií a Pákistánem a jeden založený na válce mezi USA a Ruskem.



I ten nejmenší scénář způsobil hladomor, kdy se celosvětová průměrná produkce kalorií snížila o 7 % během pěti let po konfliktu.



V největším scénáři, tedy v případě plného jaderného konfliktu, klesla celosvětová průměrná produkce kalorií mezi třemi a čtyřmi lety po ukončení bojů přibližně o 90 %.



Obrovský pokles výnosů plodin by způsobil, že by do dvou let zemřely hlady miliardy lidí, tedy 75 % světové populace.



Podle vědců by narušení světových trhů s potravinami i při nejmenším scénáři - poklesu o 7 % - bylo větší než největší anomálie, která kdy byla zaznamenána.



Ačkoli se studie zaměřila pouze na to, kolik kalorií se celosvětově vyprodukuje, lidé ke svému přežití potřebují také bílkoviny a mikroživiny, a ty by byly pravděpodobně také výrazně ovlivněny.



Podle Lili Ziaové, docentky na Rutgersově univerzitě, by jaderná válka měla ještě větší dopad na změnu klimatu.



"Ozonová vrstva by byla zničena ohřevem stratosféry, což by vedlo k většímu množství ultrafialového záření na povrchu Země, a my musíme pochopit tento dopad na zásobování potravinami," řekla.



Studie využívá "nejmodernější modely klimatu, plodin a rybolovu" k "výpočtu, jak by se mohla změnit dostupnost potravin ve světě při různých scénářích jaderné války".



Měří, jak by dostupnost potravin mohla být ovlivněna omezeními vývozu i skutečnými sníženými výnosy plodin, a dokonce počítá s tím, že by země přepracovávaly krmivo pro hospodářská zvířata, aby je mohly použít k výživě lidí.



Upozorňuje: "Dokonce i v případě regionální jaderné války mohou velké části světa trpět hladomorem."



Zajímavé je, že ve scénáři, který výzkumníci analyzovali, by se v případě plné jaderné války produkce kalorií v jedné zemi buď zvýšila, nebo by došlo jen k malému snížení: v Austrálii.



Studie nezohledňuje další aspekty globálního zásobování potravinami, které by jaderná válka ovlivnila, včetně dostupnosti paliva a hnojiv.



Taková válka by také pravděpodobně ovlivnila infrastrukturu pro výrobu potravin, mohla by zvýšit ultrafialové záření, které by mohlo ovlivnit produkci potravin, a také vést k radioaktivní kontaminaci.





Spojené království "by se mělo připravit na jadernou válku"



Hamish de Bretton-Gordon, bývalý velitel chemického, biologického, radioaktivního a jaderného pluku britské armády, řekl Sky News, že tato analýza je aktuální.



Upozornil však, že analýza "popisuje nejhorší možný výsledek, v podstatě armageddon, kdy dojde k odpálení všech jaderných zbraní - podle mého názoru velmi nepravděpodobný".



"Nebezpečí číslo jedna, které v současné době vidíme na Ukrajině, je nehoda v Záporoží nebo použití taktické jaderné zbraně zlotřilým ruským velitelem," dodal a upozornil na komentář, který zveřejnil v deníku Daily Telegraph a v němž vyzval Británii, aby byla více připravena na jadernou válku.



"První scénář by samozřejmě mohl rozšířit značné množství radioaktivního zamoření po celém Rusku a Evropě, ale nezpůsobil by extrémní klimatické změny a neúrodu, které jsou podrobně popsány v této zprávě."



Uvedl, že očekává, že západní zpravodajské služby rychle zachytí pohyb taktických jaderných zbraní, protože je třeba je přepravovat na odpalovacích zařízeních na velkých nákladních automobilech.



"Rusko ví, že rakety NATO dlouhého doletu by mohly tato odpalovací zařízení zlikvidovat dlouho předtím, než by stihla odpálit své rakety," dodal.





"Od konce studené války je cítit jistá míra jaderného sebeuspokojení a tato zpráva a proměna jaderných elektráren na Ukrajině ve zbraň je jasnou připomínkou, že jaderné zbraně a nehody mohou změnit náš způsob života."



