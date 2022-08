Zavři oči a mysli na Ukrajinu

18. 8. 2022 / David Marenčák

V rámci naprosté bezradnosti při řešení blížícího se nedostatku plynu, kdy půl roku v této věci vláda neudělala nic podstatného a nepodstatného, ani co by se za nehet vešlo, zachovala věrnost své asociální ideologii a dopadlo to jako vždy – z vlády vypadlo restriktivní lejstro, v podobě nové vyhlášky o omezení vytápění, respektive výrazné snížení tepelného standardu, a to včetně sociálních a zdravotnických zařízení. Nepředstavujte si, že nová vyhláška o tepelných standardech se týká jen paneláčníků, co si v bytech topí na 27 a bude jim stačit, že nebudou chodit v bytě v trenkách. Vláda navrhuje snížení teplot i na pracovištích, kde i současná právní úprava není ani v nejmenším zpovykaná. Chtějí snižovat teploty také v pečovatelských a zdravotnických institucích, šetřit na nejzranitelnějších, dokonce i v ordinacích a operačních sálech, kde rozmařilí chirurgové nechtějí mít prochladlé prsty.

„Teploty by se výrazně snížily také ve zdravotnických střediscích, na poliklinikách a v nemocnicích. V ordinacích by průměrná teplota klesla o čtyři stupně, na operačních sálech o pět a v pokojích pro pacienty by se ochladilo o dva stupně.“

Vzhledem k dosavadní půlroční impotenci je vysoce pravděpodobné, že taková nouze nastane a ne malá, protože jakákoli jiná řešení jsou mimo schopnosti a fantazie této vlády ignorantů.

Místo vln nevole, bouření a povyku tu však máme souhlasné mručení a hbité kibicování každého nesouhlasného slova coby kolaborantského; Putinovi fandícímu, Ukrajině nepřejícímu.

Rámovat absenci řešení či zhoršování mnohovrstevnatě velice špatné celkové situace, jak předvádí současná vláda a řada minulých, že je to nutná a vhodná obětina podpoře Ukrajiny, je prašivý alibismus. Mezi breky nad tím, že za inflaci, plyn, nebo velká sucha může Babiš a Putin, svedou jen vypouštět knížecí rady.

Proto je nutné nahlas říci a mnohokrát jinými slovy zopakovat: Nežerte jim to!

Nemůže za to (jen) Babiš a (jen) Putin. Ano, ta válka snad s výjimkou zbrojařů a keťasů nepřináší nikomu nic dobrého a jistě i nám zavařila o něco více. Ukrajině je správné a potřebné pomáhat, ale nenechte si nabulíkovat, že kvůli jejich bídě se musíme zbídačit též. Antibabiš i Antiputin nejsou žádné hospodářské ani energetické politiky.

Krize bydlení, krize rozpadu sociálního státu, krize rozpadu institucí (viz za covidové pandemie na kost obnažená destrukce krajských hygienických stanic), mrzké montovnovské mzdy, „rozpočtově zodpovědné“ ořezávání příjmů státu doprovázené bezduchým šetřením, klimatická a jiné ekologické krize, postcovidová krize dodavatelských řetězců a řada dalších tu byly i před válkou. Neskákejte proto na špek všem tlučhubům a levým i pravým „morálním titánům“, co vás z pozice sytých mistrují, že máte prohlubovat svoji nouzi ve šlechetném sebeobětování se pro dobrou věc. Jen tím říkají, že na vás kašlou jako všichni ostatní. Virtue signalingu neboli mávání ctností se nikdo neohřeje ani nenají.

Nehrajte tu hru na olympiádu útrap, kdy s poukazem na válku tam, ukazují prostředník tady. S takovou argumentací lze totiž odbýt každého, všechno a vždy.

Mnozí fanoušci vlády zleva i z prava nyní tvrdí, že půstem se vyhladovíme k nasycenosti a pomůžeme Ukrajině, nebo se na veškerou pomoc vykašleme a budeme se mít dobře. Je to falešné dilema, žádný takový konflikt není na pořadu dne. Fialová vláda neschopů, ideologů a mafiánů by ráda, aby měla bianco šek pro svoji asociální ničemnost a bezradnost.

Místo útrpného poslouchání znovuobjeveného žánru „ať jedí koláče“ požadujte skutečná řešení drastické inflace, závislosti na fosilních palivech a všeho ostatního.

Nenechte si líbit privilegované mistrování od lidí, kterým nikdy nebylo a nebude ani zima od nohou. Tohle falešné dilema (zda teplo v „důchoďáku“ nebo pomoc Ukrajině) nemá co dělat s Ukrajinou, ale s neschopností a ideologickou slepotou (nejen) současné vlády. Zmenšování závislosti na fosilních palivech bylo důležité i před válkou, ale všechno se to nechávalo ležet, vysmívalo, nebo bojkotovalo. A teď se někdo probudil se zázračným receptem: zase máme utahovat opasky! Přecházet na alternativní zdroje energie bylo a je nutné z dlouhé řady ekologických důvodů, ale jediné, co jsme dosud svedli, byly solární tunely a fraška s biopalivy. Za to Putin opravdu nemůže.

Nevěřte všem těm pokrytcům, kteří ještě vládu obhajují a říkají vám, že musíte trpět a doma klepat kosu, aby se pomohlo Ukrajině, protože mají pocit, že to obživí mrtvé, uzdraví raněné, spraví rozbité a válku vyhraje. Je to jen příhodná záminka, jak vás umlčet, abyste neremcali, a dál nedělat nic z toho, co je akutně potřeba. Silně pochybuji, že bez války by si vystačili s obvyklým antibabišem nebo antikomunismem.

Jestli se někdo pro své dobré svědomí potřebuje cítit mizerně, ať si sám doma na zimu vymlátí okna a začne pít výhradně vodu z radiátorů, aby solidárně trpěl s libovolnou vybombardovanou, nejen ukrajinskou oblastí. Ale ať z tohoto flagelantství nedělá povinný etalon pro všechny, zejména ne ty nejzranitelnější.

Mimochodem, těch tři sta tisíc nových ukrajinských uprchlíků snad důstojné mzdy a teplo nepotřebuje?

Že polovina pracujících nedosáhne ani na důstojnou mzdu je výsledek špatného řízení státu řady vlád, včetně té aktuální, a žádné trapné výmluvy o nízké produktivitě a nutnosti šetřit neobstojí.

Ale zpět k šetření na seniorech a pacientech. Dosavadní praxe dodržování hygienických norem teplot je taková, že příliš mnoho provozovatelů čehokoli škudlí prvně na lidech, takže i když je něco na papíře, kde není (velmi movitý a otrlý) žalobce, není soudce, ergo platná legislativa minimálních a maximálních teplot je jednou z těch, která se masivně nedodržuje, a to jak v minimech, tak v maximech.

V řadě institucí se drkotalo zuby už před válkou. A jak to asi bude vypadat, když dostanou takové pohodlné alibi? Leckde to topení vypnou úplně, to si buďte jisti. Kdo z obyvatelů domovů pro seniory či léčeben dlouhodobě nemocných spustí povyk a bude si stěžovat? A hlavně – kdo by najednou začal poslouchat je nebo protivné sociální pracovníky, které aparát často vnímá jako své nepřátele a ze zásady je ignoruje?

Zdroje jsou, jak pomoci občanům země, tak Ukrajině. Místo ždímání grejcarů šetřením na nejchudších, nebo kupování nepoužitelných, předražených zbraní, je možné zavést sektorové daně, maximální příjem apod. a s takovými penězi už lze mnohé „zařídit“, místo krkolomných ekvilibristik o osobní zodpovědnosti.

A když šetřit a uskromňovat se, tak tam, kde je z čeho, případně kde se nejvíc plýtvá, nikoli největším žroutům „šetřících“ na údržbě modernizaci strojů ještě umetat cestičku. Zdravotní a sociální zařízení by měla být ta poslední, kde se budou honit zlámané grešle.

