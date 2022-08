Ruská agrese na Ukrajině: časté výbuchy za ruskými liniemi zasahují ruskou logistiku

20. 8. 2022

- Podle britského ministerstva obrany "stále častější" útoky za frontovou linií ovlivňují i letecké základny



Časté výbuchy za ruskou linií zasahují logistiku, sděluje Spojené království.

- V sobotu přicházejí četné zprávy o výbuchu na Krymu, kdy ukrajinský dron zaútočil na ústředí ruské černomořské flotily v Sevastopolu:

Севастополь🍄 pic.twitter.com/cciWjdR8br — IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 20, 2022

Britské ministerstvo obrany ve svém každodenním zpravodajském briefingu uvádí:



V uplynulém týdnu došlo jen k minimálním změnám v územní kontrole podél frontové linie. V Donbasu se ruské síly po malých pokrocích od začátku srpna přiblížily k okraji města Bachmut, ale zatím nepronikly do zastavěné oblasti.



Rusko nevyvinulo žádné větší úsilí o postup v sektorech Záporoží a Charkova.

Na jihozápadě ukrajinské ani ruské síly nepostoupily na chersonskou frontovou linii.



Nicméně dodává, že "stále častější výbuchy za ruskými liniemi pravděpodobně zatěžují ruskou logistiku a letecké základny na jihu".



- Rusko hlásí nové útoky ukrajinských dronů den poté, co v blízkosti vojenských základen v Ruskem ovládaných oblastech Ukrajiny a v Rusku propukly exploze.



K posledním zjevným projevům rostoucí schopnosti Kyjeva likvidovat vojenské prostředky Moskvy daleko od frontových linií došlo v pátek večer, uvedla agentura Reuters, a následovaly po obrovských explozích minulý týden na letecké základně na Ruskem anektovaném Krymu.



V novém hodnocení západní představitel uvedl, že výbuchy vyřadily z provozu polovinu ruského černomořského námořního letectva.

Ruské tiskové agentury RIA a Tass s odvoláním na místního představitele na Krymu uvedly, že se zdá, že ruské protiletadlové síly byly v pátek večer v akci poblíž západokrymského přístavu Jevpatorija. Video zveřejněné na ruských internetových stránkách ukázalo něco, co vypadalo jako střela země-vzduch zasahující cíl.



Agentura Tass citovala místního představitele, podle něhož ruské protiletadlové síly sestřelily šest ukrajinských bezpilotních letounů vyslaných k útoku na město Nová Kachovka východně od města Cherson. Ukrajina tvrdí, že znovudobytí Chersonu je jednou z jejích hlavních priorit.



Jeden z představitelů Krymu uvedl, že tamní obrana sestřelila nad městem Sevastopol blíže nespecifikovaný počet bezpilotních letounů.





- Souhlas Vladimira Putina s cestou nezávislých inspektorů do Záporožské jaderné elektrárny podle Francie přichází v době, kdy rostou obavy z bojů v blízkosti Ruskem okupovaného areálu.



Šéf jaderného dozoru OSN Rafael Grossi "uvítal nedávná prohlášení, která naznačují, že Ukrajina i Rusko podporují záměr [Mezinárodní agentury pro atomovou energii] vyslat do" elektrárny misi, uvedla agentura France-Presse.



Kreml po pátečním telefonickém rozhovoru Putina a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona uvedl, že se oba lídři shodli na tom, že MAAE by měla co nejdříve provést inspekce, aby "posoudila skutečnou situaci na místě".



Rozhoření bojů v okolí Ruskem kontrolované jaderné elektrárny - kdy se obě strany vzájemně obviňují z útoků - vyvolalo strašidlo katastrofy horší než v Černobylu.



Kreml uvedl, že Putin zdůraznil, že ostřelování elektrárny "vytváří nebezpečí rozsáhlé katastrofy".



Varování přišlo den poté, co se generální tajemník OSN Antonio Guterres a turecký vůdce Recep Tayyip Erdogan setkali v západoukrajinském městě Lvov a bili na poplach kvůli bojům kolem elektrárny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval OSN, aby místo zajistila.



Podle kanceláře francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ruský vůdce "přehodnotil požadavek", aby Mezinárodní agentura pro atomovou energii cestovala přes Rusko do této lokality, poté, co sám Putin varoval, že boje na místě by mohly přinést "katastrofu". Úřad uvedl, že Putin upustil od požadavku, aby tým MAAE cestoval na místo přes Rusko, s tím, že by mohl přijet přes Ukrajinu.







Generální tajemník OSN požádal Rusko, aby Záporožskou jadernou elektrárnu nevyřazovalo ze sítě. António Guterres v pátek požádal, aby Ruskem okupované zařízení nebylo odpojeno od ukrajinské elektrické sítě poté, co se na Ukrajině objevily zprávy, že to Moskva plánuje, a uvedl, že elektrárna využívá "ukrajinskou elektřinu".





Západní představitelé tvrdí, že rostou obavy ohledně chlazení vody v Záporožské elektrárně. Její stávající systém chlazení reaktorů je pro bezpečnost lokality kritický a pro zajištění provozu je závislý na zachování dodávek elektřiny, ale úředníci se obávají, že Rusko může dodávky odpojit, pokud se pokusí elektrárnu odpojit od ukrajinské sítě.

