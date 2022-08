Úhel dohledu

19. 8. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 6 minut

Babiš a Fiala české tralala

Fiala s Babišem se škorpí. Fiala vzkazuje Babišovi, že za veškeré problémy Vlády politické změny může Babiš. Babiš se nedá a kontruje, že akcí „Mlejnek, Rakušan, Rédl, Krejčíř“ vláda překrývá vlastní politiku nicnedělání. Oba premiéři, minulý a současný a budoucí, mají pravdu. Politolog Fiala, sám si vědom toho, že má Babiš částečně pravdu, volá, hlasitě jako tisíc láter, že se musí vyšetřit chování policie na "obytňákové", pouti republikou za prezidentstvím. Fiala požaduje nestrannost a profesionalitu bezpečnostních sborů. Jakýsi Mlejnek horlivě přikyvuje, že o nestrannosti toho ví a mohl by vyprávět. Volá tedy premiér Mlejnkovu Rakušanovi, vyzývá Babišova Dragouna a i Vondráček (Milošův čínský miláček) se cítí povolán, aby lumpárňu prošetřili. Ohlásili obvyklé zděšení naprosté, znechucení až na dno a rozhořčení nelítostné nad chováním policie, za kterou jaksi odpovídají. Ovšem vše je v pořádku, dle pravidel a povidel policejní práce, nikdo nemusí být smutný. Babiš také přidává plyn a posílá příteli Petrovi dopis, kde jej ultimativně žádá, aby už z vlády vykopl ministra vnitra Rakušana. chápe někdo vůbec myšlení a jednání Rakušana, STAN a ODS, když ví, co infiltrace bezpečnostních sborů Rédlovým Mlejnkem udělá? Netuší, že nabili Babišovi a Okamurovi nálož do kampaní přinejmenším do Vánoc? Vypadá to tak, že Fialova vláda už má vládnutí plné zuby a že by už zase velmi ráda do opozice, kde se cítí být povolána být.