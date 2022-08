Zelenskij Ukrajincům: Nepřibližujte se k nepřátelským základnám

19. 8. 2022

čas čtení 6 minut

- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vyzval Ukrajince, aby se nepřibližovali k nepřátelským velitelským stanovištím a logistickým základnám. "Nepřibližujte se k vojenským objektům ruské armády," řekl po zprávách o nočních explozích na Ruskem okupovaném Krymu. Ve středečním projevu Zelenskij uvedl, že Rusové si uvědomili, že Krym "není místo pro ně", a naznačil, že by je mohly čekat další útoky.



Byly hlášeny požáry a výbuchy na vojenských cílech uvnitř Ruska a Ruskem okupovaných částí Ukrajiny, což je poslední z řady zjevných sabotážních misí hluboko na Ruskem ovládaném území.



Dvě ruské vesnice byly evakuovány po požáru v muničním skladu poblíž ukrajinských hranic v Belgorodské provincii. "U vesnice Timonovo", necelých 50 km od hranic, vzplál muniční sklad, uvedl v prohlášení gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov a dodal, že nebyly hlášeny žádné oběti.



Podle deníku Kyiv Independent poradce šéfa ruské okupační vlády na ukrajinském Krymu Oleg Kryuchkov napsal na sociální síti Telegram, že ruská armáda zničila cíl ve městě Kerč, které je spojeno s ruským Krasnodarským krajem strategickým Krymským mostem. Poradce vedoucího prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak 17. srpna uvedl, že Krymský most by měl být zničen.

- Deník Kyiv Independent uvádí, že podle ukrajinského generálního štábu Rusko na Ukrajině ztratilo 44 700 vojáků a také 1 899 tanků, 4 195 bojových obrněných vozidel, 1 016 dělostřeleckých systémů, 266 raketových systémů s vícenásobným odpalováním, 141 systémů protivzdušné obrany, 197 vrtulníků, 234 letadel, 795 bezpilotních letounů a 15 lodí.





- Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se online zúčastní druhého summitu Krymské platformy, mezinárodní platformy pro práci a spolupráci na osvobození Krymu. Summit, který iniciovala Ukrajina, bude možné sledovat v přímém přenosu na internetových stránkách NATO.





- Rusku se nepodařilo získat v kyberprostoru pozice proti Ukrajině, uvedl šéf britské zpravodajské služby GCHQ. "Prezident Putin komplexně prohrál informační válku na Ukrajině a na Západě," uvedl Jeremy Fleming v pátečním článku v časopise The Economist. "Stejně jako v případě pozemní invaze se zdá, že počáteční plány Ruska v oblasti internetu ztroskotaly."

Ze zprávy vyplývá, že ruská propaganda zesílila v souvislosti s tím, jak se kolem Záporožské jaderné elektrárny nadále stupňuje napětí, neboť náčelník ruských sil radiační, chemické a biologické obrany generálporučík Igor Kirillov 18. srpna na brífinku prohlásil, že "ukrajinské síly se připravují na provokaci v Záporožské jaderné elektrárně a že tato provokace se má shodovat s návštěvou generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese na Ukrajině".Podle Těrechova byla poškozena jedna obytná budova a další budova začala hořet. Pokud by se tento útok potvrdil, jednalo by se o třetí útok na město během tří dnů. Charkovský oblastní gubernátor Oleh Synehubov uvedl, že při dvou samostatných nedávných ruských útocích na město bylo zabito nejméně 17 lidí a 42 jich bylo zraněno.Podle britských zpravodajských služeb je Charkov od začátku ruské invaze na Ukrajinu jedním z nejdůsledněji ostřelovaných měst. Charkov, který leží asi 15 km od ruské frontové linie, trpí tím, že zůstává v dosahu většiny typů ruského dělostřelectva, uvádí se v nejnovější zprávě britského ministerstva obrany.Ukrajinská obranná rozvědka uvedla, že se obává, že Rusko plánuje v pátek zinscenovat incident v elektrárně, a má informace, že zaměstnanci ruské jaderné společnosti Rosatom opustili areál.António Guterres prohlásil, že je situací v elektrárně "vážně znepokojen", a dodal, že je třeba ji demilitarizovat: "Musíme to říci tak, jak to je - jakékoli potenciální poškození Záporoží je sebevražda." Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se s Guterresem dohodl na rámci návštěvy dozorčího orgánu Mezinárodní agentury pro atomovou energii, který elektrárnu zkontroluje. "Jsme znepokojeni. Nechceme další Černobyl," dodal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.ale promoskevský představitel uvedl, že nedošlo k žádným škodám. Gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev uvedl, že ruské protiletadlové síly sestřelily ukrajinský dron.uvedly místní úřady. Muniční sklad začal hořet u vesnice Timonovo, necelých 50 km od ukrajinských hranic v Belgorodské oblasti, uvedl v prohlášení regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov., sdělily ve čtvrtek agentuře Reuters tři zdroje obeznámené s touto záležitostí. Prezident Joe Biden by pomoc schválil s využitím svých prezidentských pravomocí pro čerpání, které prezidentovi umožňují povolit přesun přebytečných zbraní z amerických zásob.