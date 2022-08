Putinova agrese na Ukrajině samozřejmě JE genocida

19. 8. 2022 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Foto: Mariupol po ruském zásahu







Putinova agrese na Ukrajině samozřejmě JE genocidou ukrajinského národa. Považuji za neuvěřitelné, že je to nutno Danielu Veselému vysvětlovat.

Dobře známé jsou Putinovy názory, podrobně "vysvětlené" v jeho nedávné eseji, že žádný ukrajinský národ neexistuje, neexistuje ani ukrajinská historie ani ukrajinská kultura. V okupovaných oblastech je likvidována ukrajinská televize. Jsou ničeny ukrajinské školní učebnice a nahrazovány ruskými. Cílem Putinovy - naštěstí vojensky velmi neúspěšné - invaze bylo zlikvidovat ukrajinský národ a nahradit ho "ruskostí" ve všech ohledech. Důkazy jsou rozsáhlé. Že se to Putinovi a ruské armádě tak úplně nedaří, to je jiná věc, ale úmysl to je. A pozor: pokud by se Putinovi podařilo v této válce vyhrát, v důsledku zrady Ukrajiny Západem (už to začíná, četné evropské země odmítají Ukrajině vojensky pomáhat), na řadě bude Polsko, Slovensko a Česká republika.







Andrew Stroehlein z organizace Human Rights Watch nám sděluje, že nemůže dělat nic jiného, než to, co dělá, protože je zahlcen obrovským množstvím důkazů o ruských válečných zločinech, které HRW zpracovává.

Jednak dochází k plošné likvidaci ukrajinských měst ruskou armádou, která zcela ničí nejen veškeré budovy, ale i celou infrastrukturu, takže ve zničených městech nejde elektřina, neteče voda, není k dispozici jídlo. Ukrajinci jsou nuceni z takovýchto oblastí utíkat, protože se tam nedá přežít, a po jejich útěku zůstává prázdná, zničená krajina.Existuje velké množství svědectví, že kdokoliv, kdo v přítomnosti ruských vojáků promluví ukrajinsky, je "fašista" a je zavražděn. Stejně tak jsou vražděni lidé, kteří mají na těle vytetován jakýkoliv ukrajinský symbol.Nechápu, jak může někdo tvrdit, že na Ukrajině nejde o genocidu ukrajinského národa. Důkazů je obrovské množství.