První vizualizace: Parkoviště ve Vltavě

23. 8. 2022

Na otázku, co by se stalo, kdyby v ČR vyschly řeky, primátor Českých Budějovic vysvětlil, že by to nebyl žádný problém, město by tam udělalo parkoviště pro auta.







