Itálie: Právo na potrat je ohroženo v regionu, který vede strana možného příštího italského premiéra

22. 8. 2022

Strana Bratři Itálie dále ztížila přístup k potratům v regionu Marche - je to politika, kterou by mohla zavésr na celostátní úrovni, pokud získá moc





Potraty byly v Itálii legalizovány v referendu v roce 1978, čímž byl zrušen úplný zákaz prosazený fašistickým diktátorem Benitem Mussolinim, který je považoval za zločin proti italské rase, ale vysoký počet gynekologů, kteří odmítají přerušit těhotenství z morálních důvodů - podle údajů z roku 2020 jich je 64,6 % - znamená, že ženy v Itálii se stále setkávají s velkými obtížemi při přístupu k bezpečným zákrokům.





Konzervativní vedení v několika italských regionech v posledních letech přístup k potratům ještě více ztížilo, zejména v regionu Marche, bývalé levicové baště, kde od září 2020 vládnou Bratři Itálie - strana s neofašistickými kořeny, která by se po zářijových celostátních volbách mohla stát největší stranou pravicové vládní koalice.



Giorgia Meloniová, šéfka strany, která doufá, že se stane premiérkou, označila potraty za "porážku", ačkoli nedávno uvedla, že zrušení zákona z roku 1978 není v jejím programu.



Marche, označovaná za "laboratoř" politiky Bratrů Itálie, však dává tušit, co by mohlo přijít, pokud se k moci dostane koalice vedená touto stranou, jejíž součástí je i krajně pravicová Liga Mattea Salviniho, která jtaké proti potratům.



Jedním z prvních kroků regionální rady bylo neuplatnění loni zavedeného opatření ministerstva zdravotnictví, které umožňuje poskytovat potratovou pilulku nejen nemocnicím, ale i zdravotním klinikám. Zatímco celostátní politika stanoví, že lékařské potraty lze provádět do devátého týdne těhotenství, v Marche je limit sedm týdnů. Podle zákona musí žena poté, co obdrží lékařské potvrzení povolující interrupci, týden přemýšlet, než je zákrok proveden.



"Někdy žena zjistí, že je těhotná, až v pátém nebo šestém týdnu," uvedla Manuela Bora, regionální politička ze středolevé Demokratické strany. "U nás je téměř nemožné jít na potrat. Ano, nemůžeme popřít, že dříve to bylo obtížné, ale to bylo kvůli morálním odpůrcům; nyní je oslabení práva na potrat politickým tématem."





Rada vedená Italskými bratry navíc navrhla, aby v rodinných poradnách mohli pracovat protipotratoví aktivisté, kteří již nyní pronikají do nemocnic a vyvíjejí nátlak na ženy, aby neukončovaly těhotenství. "Představte si, že žena přijde na kliniku, aby požádala o potrat, a najde tam fanatiky," řekla Bora.



Prioritní politikou italských bratří i Ligy je zvrátit klesající porodnost v Itálii. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je podle nich snížení počtu potratů prostřednictvím finančních pobídek, které by ženy motivovaly k přenášení těhotenství.



"V roce 2020, kdy jsem byl zvolen, bylo v regionu 2 000 potratů," řekl Filippo Saltamartini, radní pro zdravotnictví v regionu Marche. "Dokážete si představit náměstí plné tohoto počtu dětí a jejich matek? Matek, kterým jsme pomohli zajistit těmto dětem domov a finanční podporu v jejich prvních letech života. Takový svět si musíme představit."



Pro některé by takový svět byl v ideálním případě čistokrevně italský. "Italská populace se zmenšuje. Neříkám, že by cizinci neměli mít děti, ale musíme vytvořit podmínky pro rozmnožování Italů," řekl Carlo Ciccioli, vedoucí skupiny Bratři Itálie v radě Marche, který označil potraty za "absolutní boj v týlu" a loni vyvolal polemiku, když hovořil o "etnické záměně" italských dětí ve školách.



V rámci dalších politických změn strana omezila sponzorství regionu Marche gay pride, zatímco předsedkyně komise pro rovné příležitosti v radě navrhla vytvořit podmínky pro práci žen na částečný úvazek, aby se mohly více věnovat práci v kuchyni.



Výrazný signál politického obratu v regionu přišel 28. října 2019, kdy se v Ascoli Piceno konala vzpomínková večeře u příležitosti výročí Mussoliniho "pochodu na Řím". Večeře se zúčastnil Francesco Acquaroli, který je nyní prezidentem regionu Marche, spolu s řadou dalších bratrů starostů Itálie.



"Marche je laboratoří italských bratří," řekl Paolo Berizzi, novinář listu La Repubblica, který se intenzivně věnuje krajní pravici v Itálii. "Je to místo, kde strana provádí generální zkoušky, protože se připravuje na to, co by mohla dělat v celostátním měřítku. Za dva měsíce by Itálii mohla vládnout strana, která nikdy pořádně nepřerušila vazby na svou fašistickou historii."

