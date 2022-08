Letos v létě zemřelo v Británii dvakrát více lidí na covid než v roce 2021

24. 8. 2022

čas čtení 3 minuty



Vyšší počet je způsoben subvariantami omikronu a kontrastuje s nižším celkovým počtem za celý rok doposud





Podle analýzy nových údajů došlo letos v létě v Británii ke dvojnásobnému počtu úmrtí na covid v porovnání s loňským létem - ačkoli v posledních týdnech počet úmrtí klesl.



Přestože celkový počet úmrtí osob na covid v roce 2022 zůstává hluboko pod loňským rokem, letní měsíce tento trend zvrátily. Od 8. června, kdy začaly dominovat dvě subvarianty omikron, bylo zaznamenáno více než 5 700 úmrtí na covid. To je o 95 % více než ve stejném období loňského roku, kdy bylo v celé Velké Británii zaznamenáno 2 936 úmrtí na covid. Přestože celkový počet úmrtí osob na covid v roce 2022 zůstává hluboko pod loňským rokem, letní měsíce tento trend zvrátily. Od 8. června, kdy začaly dominovat dvě subvarianty omikron, bylo zaznamenáno více než 5 700 úmrtí na covid. To je o 95 % více než ve stejném období loňského roku, kdy bylo v celé Velké Británii zaznamenáno 2 936 úmrtí na covid.





Nejnovější údaje britského Úřadu pro národní statistiku (ONS) však také naznačují, že počet úmrtí způsobených poslední vlnou covidu - poháněnou dvěma nakažlivějšími subvariantami omikronu, BA.4 a BA.5, které se staly dominantními na začátku června - je na ústupu.



V týdnu do 12. srpna bylo ve Spojeném království zaznamenáno celkem 674 úmrtí na covid, což je méně než 802 úmrtí o týden dříve a 924 úmrtí o čtrnáct dní předtím.



V období od 1. ledna do 12. srpna 2021 bylo registrováno více než dvakrát více úmrtí na covid než ve stejném období letošního roku: Do 12. srpna 2021 bylo zaznamenáno 65 000 úmrtí - v důsledku prudkého nárůstu počtu úmrtí způsobených variantou alfa - oproti 28 303 úmrtím ve stejném období letošního roku.



Paul Hunter, profesor medicíny na University of East Anglia, uvedl, že za nárůstem počtu úmrtí v letošním létě ve srovnání s loňským rokem stojí "prudký nárůst infekcí spojených s vlnou BA.5".





"Letos v srpnu však zaznamenáme méně úmrtí než loni," dodal.



Covid byl v červenci v Anglii a Walesu na šestém místě mezi hlavními příčinami úmrtí, vyplývá z nejnovější měsíční analýzy ONS o věkově standardizované úmrtnosti. V červenci loňského roku byl covid devátou nejčastější příčinou úmrtí v Anglii a ve Walesu se umístil na 22. místě.









0

174

Skutečnost, že letos v létě umírá více lidí než loni, se nejvýrazněji projevila ve starších věkových skupinách, což je trend, který je konzistentní po celou dobu pandemie. Téměř polovina úmrtí zaznamenaných letos v létě v Anglii a Walesu připadá na osoby ve věku 85 let a starší ve srovnání s 27 % úmrtí v roce 2021.Úmrtí na covid bylo po celou dobu pandemie nejvíce mezi starými lidmi, ale u osob starších 85 let byl zaznamenán nejvyšší nárůst úmrtnosti, která je letos v létě o 180 % vyšší než v létě 2021.Počet úmrtí mezi osobami ve věku 75 až 84 let rovněž vzrostl: v této věkové skupině bylo letos v létě o 77 % více úmrtí než loni. Mezi osobami mladšími 65 let však došlo k menšímu počtu úmrtí na covid, přičemž v létě 2022 se počet úmrtí snížil přibližně o 58 %.Zdroj v angličtině ZDE