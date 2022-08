Maďarsko schválilo výstavbu dvou jaderných reaktorů - budou je stavět Rusové

27. 8. 2022

Maďarsko oznámilo, že výstavba dvou jaderných reaktorů ruskou společností Rosatom v hodnotě 12,5 miliardy eur bude zahájena v nadcházejících týdnech



Válka na Ukrajině neodradila zájem Maďarska o tento projekt, který má doplnit čtyři reaktory, jež jsou již v provozu v elektrárně Paks u Budapešti.



Skutečnost, že projekt začímá být realizován, je dalším důkazem těsných vazeb mezi maďarským nacionalistickým premiérem Viktorem Orbánem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Válka na Ukrajině neodradila zájem Maďarska o tento projekt, který má doplnit čtyři reaktory, jež jsou již v provozu v elektrárně Paks u Budapešti.Skutečnost, že projekt začímá být realizován, je dalším důkazem těsných vazeb mezi maďarským nacionalistickým premiérem Viktorem Orbánem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.







"Je to velký krok, důležitý milník," uvedl na Facebooku maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó poté, co národní regulační úřad ve čtvrtek po mnoha odkladech vydal povolení.



"Nyní můžeme přejít z fáze plánování do fáze výstavby. To uvidíte v příštích týdnech na staveništi v Paksi," uvedl Szijjártó.



Dodal, že je "reálné", že by reaktory mohly být uvedeny do provozu do roku 2030.



Dohoda z roku 2014 o výstavbě dvou reaktorů o výkonu 1 200 MW v Paksi, 100 km jižně od Budapešti, více než zdvojnásobí kapacitu elektrárny.



Elektrárna, která byla postavena pomocí technologie ze sovětské éry v 80. letech 20. století během komunistického období v Maďarsku, je jediným jaderným zařízením v zemi a zajišťuje přibližně 40 % její potřeby elektřiny.



"Tímto způsobem zajistíme energetickou bezpečnost Maďarska v dlouhodobém horizontu a ochráníme Maďary před divokými výkyvy cen energií," řekl Szijjártó.



Rusko financuje většinu projektu půjčkou 10 miliard eur Maďarsku, které zaplatí zbývající 2,5 miliardy eur.



Finsko, člen EU, v květnu zrušilo podobný projekt ruské jaderné elektrárny kvůli ruské invazi na Ukrajinu.





Maďarsko se postavilo proti snahám EU izolovat Rusko a uvalit na něj sankce. Zatímco jeho partneři v EU se snaží rychle odpojit od ruské ropy a plynu, Maďarsko získalo výjimky a vyjednalo dodatečné dodávky zemního plynu.







