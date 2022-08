Tisíce britských hostinců čelí likvidaci bez státní podpory pro jejich účty za energie

30. 8. 2022

Sektor britskou vládu varuje, že bez pomoci je hromadné rušení pracovních míst nevyhnutelné, protože hostince stále bojují s covidem





Šéfové firem, které vlastní téměř polovinu ze 47 000 britských hostinců, uvedli, že nájemci již podávají výpovědi, protože nejsou schopni zvládat účty za energie



Tisíce hostinců hrozí uzavřením, pokud jim vláda neposkytne naléhavou podporu, aby zmírnila dopady rostoucích účtů za energie, uvedl pivní průmysl. Ohrožuje to pracovní místa v odvětví, které se stále vzpamatovává z pandemie covidu.





Šéfové společností, které vlastní téměř polovinu ze 47 000 hostinců ve Velké Británii, uvedli, že nájemci již podávají výpovědi, protože nezvládají platit účty za energie, které se v některých případech zvýší více než pětinásobně.



Na rozdíl od domácností se na podniky nevztahuje horní hranice, kterou si smějí dodavatelé účtovat za plyn a elektřinu, takže bez zásahu státu hrozí mnoha firmám likvidace.



V dopise vládě a kandidátům na předsedu Konzervativní strany Liz Trussové a Rishi Sunakovi Britské sdružení pivovarů a hostinců uvedlo, že bez pomoci odvětví, které zaměstnává 940 000 lidí, je hromadné propouštění nevyhnutelné.



Nick Mackenzie, výkonný ředitel řetězce hostinců Greene King, který má 3 100 zaměstnanců, uvedl, že úder v podobě účtu za energie přišel právě v době, kdy se odvětví vzpamatovává z ničivých následků lockdownů, které pohostinství zasáhly obzvláště tvrdě a zanechaly po sobě mnoho obrovských dluhů.



"Vláda sice zavedla opatření, která mají pomoci domácnostem vyrovnat se s tímto prudkým nárůstem cen, ale podniky se s tím musí vyrovnat samy a na podzim to bude ještě horší," řekl Mackenzie.



"Bez okamžitého zásahu vlády na podporu tohoto odvětví bychom mohli čelit vyhlídce, že hospody nebudou schopny platit své účty, dojde ke ztrátě pracovních míst a milované místní hostince po celé zemi budou nuceni zavřít své dveře, což znamená, že veškerá dobrá práce vykonaná pro udržení hostinců v provozu během pandemie by mohla přijít vniveč."



Jeho kolega z pivovaru St Austell, Kevin Georgel, uvedl, že tisíce hostinců by mohly být nuceny nadobro zrušit své poslední objednávky.



Chris Jowsey, výkonný ředitel Admiral Taverns, řekl, že dopad je děsivý. Řekl: "Jeden z našich koncesionářů neochotně podal výpověď z hostincey poté, co se náklady na elektřinu zvýšily o 450 %, což znemožnilo provoz hostince se ziskem. Nezapomínejme, že pro většinu držitelů licencí je hostinec nejen jejich podnikem, ale také jejich rodinným domovem."



Na rozdíl od domácností hostince a další malé podniky obvykle nakupují energii od dodavatelů na základě dlouhodobých smluv s pevnou cenou, které se v tomto ročním období často prodlužují od října.



Někteří hlásí, že jim jejich dodavatel již není ochoten nabídnout smlouvu s pevnou cenou podnikům v pohostinství, protože se obává, že zákazník zkrachuje. Zůstávají tak na mimosmluvních sazbách, které mohou prudce růst v souladu s velkoobchodními trhy.



Jiné hostince hlásí, že jim dodavatel řekl, aby složily zálohu 10 000 liber, pokud chtějí uzavřít smlouvu, nebo že dostávají nabídky, v nichž je uveden šestinásobný skok nákladů na energie.



Tlak se ještě zhoršil v důsledku nadinflačního růstu dalších nákladů, jako je hliník na výrobu pivních plechovek a oxid uhličitý používaný při stáčení do lahví a konzerv.



Mark Holden provozuje tři hostince v Cornwallu, včetně hostince Norway Inn v Truro. Měl uzavřenou dlouhodobou smlouvu na dodávku plynu do listopadu 2023 s odhadovanými účty ve výši 5 800 liber, dokud jeho dodavatel nezkrachoval a nebyl uzavřen nouzový kontrakt s novým dodavatelem za 24 000 liber.



Do té doby investoval do plynových sporáků, i když by se jinak rozhodl pro indukční varné desky.



"Myslím, že to bude největší výzva, s jakou se toto odvětví potýká, včetně finanční krize v letech 2008-10 a covidu. Tohle bude něco, co jj srazí na kolena," řekl.



