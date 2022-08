Šest scénářů budoucnosti Putinova režimu

31. 8. 2022

čas čtení 3 minuty

Když Putin zahájil rozšířenou invazi na Ukrajinu, mnozí předpovídali, že Kyjiv se buď okamžitě vzdá, nebo bude čelit převratu, který přivede k moci ty, kdo to udělají. Takové předpovědi se ukázaly jako směšné, ale co směšné není je to, že výsledek na Ukrajině bude mít hluboké důsledky pro budoucnost Ruska, říká Abbás Galljamov.

To co se děje na Ukrajině a co se děje v Rusku je nyní neoddělitelně propojeno s nejméně šesti možnými výsledky pro Putinovu vlastní zemi.

První scénář je ten, v němž se válka bude protahovat, ruská ekonomika se bude nadále propadat do recese a protestní postoje zesílí. V důsledku toho mohou naštvaní voliči a někteří z nejodhodlanějších elit vytlačit Putinův režim a vláda nahrazující jeho vůli zahájí mírová jednání s Ukrajinou.

Druhý scénář také zahrnuje dlouhotrvající konflikt s hospodářským úpadkem a stále rozzlobenějším obyvatelstvem. Ve snaze zabránit "revolučnímu převratu" Putin jmenuje nástupce. Tato osoba uzavře příměří s Ukrajinou a zahájí mírová jednání. Ale nový muž úzce spjatý s Putinem nemůže udělat dost ústupků a rozhovory se zhroutí.

Třetí scénář zahrnuje transformaci režimu z personalistického na kolektivní diktaturu, přičemž ostatní členové této skupiny by tlačili na Putina, aby přijal čínský model. Toto nové vedení ("politbyro") odmítá uzavřít mírovou dohodu, je delegitimováno, hroutí se a Moskva konečně zahajuje rozhovory.

Čtvrtý scénář zahrnuje porážku ruské armády Ukrajinou. Putin rezignuje a pokusí se dosadit nástupce prostřednictvím voleb. Ale jeho slabost znamená, že jeho kandidát nevyhraje. To umožní, aby se k moci dostal někdo jiný, pravděpodobně z komunistické strany, a tento nástupce zahájí rozhovory s Ukrajinou.

Pátý scénář je "severokorejská varianta". Ruská armáda prohrává, ale Putinovi se daří vydržet a postupně transformovat Rusko na něco jako Severní Koreu. Po jeho smrti se režim rozpadá a jeho nástupci, ať už to bude kdokoli, začnou jednat s Ukrajinou.

A šestým scénářem je "zvrat". Putin vyhlašuje vítězství a útočí na všechny, kteří naléhají na rozsáhlejší akci, jako na "závrať z úspěchu". Vzhledem k tomu, že Putin zůstává v úřadu, jakákoli jednání mezi Moskvou a Kyjevem jen málo pokročí a "povlečou se roky".

Jsou možné i jiné scénáře, i když většina bude kombinovat některé prvky jednoho nebo více z uvedených.

Pokud jde o to, jak by dohoda mohla vypadat, pravděpodobně odráží představu "vzít lidi, ale opustit zemi", to znamená, že Rusko po určité době souhlasí s stažením z ukrajinského území, zatímco Kyjiv souhlasí s poskytnutím čas přesídlit lidi na východ od Uralu.

A pokud jde o to, jak Západ zareaguje, jedna věc je jasná: Pokud Rusko po Putinově odchodu přistoupí k zavedení demokratického systému, západní země nepřijmou postup, jako tomu bylo v 90. letech, ale spíše podniknou aktivní kroky s cílem zajistit, aby se žádná ruská demokracie nezvrhla v autoritářství a nepřivedla k moci dalšího Putina.

Zdroj v ruštině: ZDE

