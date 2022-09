Případ Trump: Mezi materiály FBI zabavenými v Trumpově domě Mar-a-Lago bylo 90 prázdných složek

2. 9. 2022

Odhalení zvyšuje možnost, že některé z nejcitlivějších vládních dokumentů mohou být stále nezvěstné





Mezi věcmi, které FBI tento měsíc získala z rezortu Mar-a-Lago Donalda Trumpa, bylo 90 prázdných složek označených jako tajné nebo určené k vrácení tajemníkovi Bílého domu nebo vojenskému poradci. To vyplývá z podrobného soupisu věcí zveřejněného v pátek.



Soupis - odtajněný federálním soudcem, který dohlíží na žádost bývalého prezidenta, aby se rozhodlo zda takzvaný zvláštní mistr má určit, jaké materiály může ministerstvo spravedlnosti použít při vyšetřování - poskytl dosud nejúplnější obraz o tom, co si Trump odnesl do svého domu.

Při rozepisování obsahu krabic se zabavenými materiály ze soupisu, který sestavilo ministerstvo spravedlnosti, vyplývá, že FBI získala 71 prázdných složek z Trumpovy kanceláře a 19 prázdných složek ze skladu, když agenti začátkem tohoto měsíce provedli prohlídku v Mar-a-Lago.



Prázdné složky nesly podle soupisu jedno ze dvou označení: některé složky měly nápisy "Tajné", zatímco jiné složky byly označeny slovy "Vrátit personálnímu tajemníkovi/vojenskému asistentovi", což zřejmě naznačuje, že přísně tajné dokumenty Trump nevrátil, jak měl.



Tento překvapivý objev poprvé okamžitě vyvolal dojem, že některá z nejpřísněji střežených tajemství americké vlády byla ztracena, a to i poté, co FBI prošla Mar-a-Lago a získala z objektu obrovské množství materiálů.



Úřad ředitele národních zpravodajských služeb však provádí hodnocení rizik - nikoliv hodnocení škod - Trumpova neoprávněného uchovávání tajných dokumentů, což signalizuje, že alespoň prozatím doufají, že materiály nebyly ohroženy.



Federální agenti rovněž zabavili tisíce vládních dokumentů - některé s označením stupně utajení od "Důvěrné" po "Přísně tajné" a jiné, které vypadají jako prezidentské záznamy - a stovky výstřižků z novin a časopisů z let 2008 až 2020, dary a oblečení, ukázal soupis.



Ve zprávě o stavu případu týmu, který vede trestní vyšetřování dokumentů z Mar-a-Lago a který soupis doprovázel, ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že ačkoli dokončilo počáteční přezkum materiálů, proces jejich úplného přezkoumání stále probíhá.



"Zabavené materiály budou nadále využívány k dalšímu vládnímu vyšetřování a vyšetřovací tým bude zabavené materiály nadále vyhodnocovat při dalších vyšetřovacích krocích, například prostřednictvím dalších výslechů svědků a postupů velké poroty," uvádí se ve zprávě.



Ministerstvo spravedlnosti ve zprávě o stavu věci dodalo, že hodlá využít všechny důkazy o dokumentech, včetně jejich povahy a umístění, k informování o trestním vyšetřování, které zkoumá možné maření zákonných ustanovaní a potenciální porušení zákona o špionáži.



Trump v pátek o zveřejnění soupisu pomlčel, ačkoli jeho mluvčí prohlásil, že to dokazuje, že FBI překročila veškeré meze: "Nový 'podrobný' seznam inventáře jen dále dokazuje, že tato bezprecedentní a zbytečná razie v domě prezidenta Trumpa ... byla jen rozkradením jeho věcí."



Podrobný seznam 33 krabic zabavených v Mar-a-Lago, který následoval po zveřejnění původního potvrzení o převzetí majetku vyplněného FBI v době prohlídky, navíc poskytl více informací o tom, jak byly citlivé dokumenty promíchány s obecnějšími předměty, které si Trump potenciálně ponechal jako suvenýry.



Položka číslo 26 - ministerstvem spravedlnosti popsaná jako "krabice/kontejner ze skladu" - obsahovala například osm výstřižků z tisku z let 2017-2020, tři dokumenty označené jako "Přísně tajné", kus oblečení, knihu a 1841 vládních dokumentů nebo fotografií bez označení stupně utajení.



Chaotický a obrovský obsah krabic odrážel předchozí zprávy o tom, že Západní křídlo a rezidence Bílého domu byly v posledních dnech a hodinách Trumpova prezidentství baleny ve spěchu a chaoticky.



Podle bývalých asistentů Trump hromadil materiály, jež považovala za své, a také částečně jako důsledek jeho odmítání smířit se s tím, že prohrál volby v roce 2020, bylo mnoho věcí z Bílého domu shromážděno do krabic, které byly převezeny do Mar-a-Lago.



Předměty uvedené v soupisu již byly prověřeny z hlediska možného zachování advokátní mlčenlivosti, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Očekává se, že soudkyně Aileen Cannonová brzy rozhodne, zda vyhoví Trumpově žádosti, aby hodnocení zabavných dokumentů místo ministerstva spravedlnosti provedl "zvláštní mistr".

Od ledna bylo v Mar-a-Lago nalezeno nejméně 320 utajovaných dokumentů. Více než 100 z nich bylo zabaveno při srpnové prohlídce. Ministerstvo spravedlnosti rovněž zveřejnilo fotografii složek s označením "Tajné" a "Přísně tajné" rozesetých po koberci v Mar-a-Lago. Některé byly opatřeny razítkem "NOFORN", což znamená, že by je bez povolení neměl vidět žádný neamerický občan.



Trump vyšetřování odsoudil jako politicky motivovaný útok na svou osobu a téměř všichni vrcholní republikáni se kolem něj semkli na jeho obranu. Jeho právníci se snažili argumentovat, že případ by měl být posuzován podobně jako nevrácení opožděné knihy v knihovně - nikoli jako skutečná hrozba nebo spiknutí.



Trump nikdy nevysvětlil svůj motiv, proč si dokumenty ponechal, a vrcholní demokraté prohlásili, že jeho odpor k jejich vrácení ministerstvu spravedlnosti - i po předvolání - je důkazem maření vyšetřování, které by mělo ministerstvo spravedlnosti stíhat.



Demokraté rovněž uvedli, že dokumenty odhalují zásadní nezákonnost v Trumpově chování, které se vyznačuje beztrestným jednáním a nerespektováním amerických norem a tradic, jimiž se obvykle řídí bývalí prezidenti.



Skandál zároveň pravděpodobně poškodil Trumpovy časté náznaky, že se chce v roce 2024 znovu ucházet o Bílý dům. Joe Biden využil pátrání FBI jako součást obecného varování před extremistickou povahou Donalda Trumpa a jeho stoupenců, které ve čtvrtečním projevu v hlavním vysílacím čase označil za rostoucí hrozbu pro americkou demokracii a potenciální příčinu politického násilí.



Od razie FBI četní představitelé orgánů činných v trestním řízení varovali, že federální budovy a vládní pracovníci jsou vystaveni riziku útoku, zejména proto, že se je pravicoví politici a mediální odborníci snažili obvinit ze snahy zastavit jakýkoli Trumpův politický návrat.



