Anglické pravicové listy v úterý jásají nad Lis Trussovou. Skotský bulvár ne...

6. 9. 2022

Jen 50 (z 357) konzervativních poslanců pro vás hlasovalo na začátku této soutěže o nového šéfa toryů. Nakonec vás podpořila méně než polovina členů vaší strany, ale z nějakého důvodu jsme s vámi skončili ve funkci premiéra. Dokonce i klaun jako Boris Johnson měl mandát od britské veřejnosti, vy ho ale vůbec nemáte. Je načase, aby lid měl možnost se vyjádřit k této konzervativní frašce...



USPOŘÁEJTE VŠEOBECNÉ VOLBY!

Tuesday's Daily Record front page as Liz Truss wins the Tory leadership contest and prepares to become the next UK Prime Minister. #TomorrowsPapersToday #scotpapers pic.twitter.com/ocIX46m0uZ