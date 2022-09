Bylo Rusko koloniálním impériem?

7. 9. 2022

čas čtení 1 minuta

Kdekterá země se v té či oné době snažila rozšířit svá území, ale pokud se nesnažila převzít kontrolu nad oddělenými a nesousedícími zeměmi, nelze je označit za impéria, píše Sergej Leskov. Kdekterá země se v té či oné době snažila rozšířit svá území, ale pokud se nesnažila převzít kontrolu nad oddělenými a nesousedícími zeměmi, nelze je označit za impéria,

To znamená, že Rusko nebylo impériem stejným způsobem, jakým byly Francie nebo Anglie, kdy expandovalo do sousedících zemí a neobsazovalo nesousedící země, které bz se pak staly koloniemi. Místo toho se postavilo proti takové imperiální kolonizaci a činí tak dodnes.

Ruské nároky jsou v tomto ohledu poněkud kompromitovány odporem některých nerusů vůči ruské expanzi a skutečností, že ruský historik Vasilij Ključevskij popsal začlenění Sibiře jako akt kolonizace a že Rusko dnes oslavuje svůj původ v Ruském impériu minulosti.

Ale odpor byl nesourodý, citovat Ključevského je stejně nevhodné jako citovat Ptolemaiův názor, že Slunce obíhá Zemi a význam impéria v dřívějších staletích byl velmi odlišný od toho, čím je nyní.

Na jedné straně v klasickém příkladu whataboutismu všichni ostatní dělali to, co udělalo Rusko, a odmítají se za to nazývat impériem, a proto by Rusko nemělo být vyčleňováno. A na druhé straně Rusko svým údajným koloniím, což je příklad impéria obráceného naruby, tvrdí Leskov.

Zdroj v ruštině: ZDE

0