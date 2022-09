O nizozemském terminálu a Západu, který je na západě

9. 9. 2022 / Boris Cvek

Číst o tom, že třetinu naší roční spotřeby plynu může pokrýt nyní nově otevřený terminál na zkapalněný plyn v Nizozemí, mi dělá upřímnou radost. Trochu skřípe to „může“, což je ve zmatku dnešních dní těžko čitelné (možné je totiž v zásadě všechno).

Kdybych to měl měřit výší záloh na plyn, asi se neděje nic převratného. Politici by si ale měli uvědomit, že skutečnou účinnost jejich „řešení“ bude občan měřit nikoli slovy, ale stavem svých peněženek, o reálném provozu vlaků či nemocnic nemluvě.

Na zprávě o nizozemském terminálu mne potěšilo, že se Česko drží realismu a hledá pomoc na západě Unie. Jak se píše v článku na Seznamu, naše napojení na západ přes Německo nám umožňuje právě takto rychle zmírňovat plynovou závislost na Rusku. Náš ČEZ má pronajatý terminál v Nizozemí na příštích 5 let a sdílí ho se západními firmami Shell a Engie. Navíc prý také pokračují jednání v Německu o přístupu České republiky k dalším terminálům. Bylo by to vynikající.

Integrace s Německem, Francií a Beneluxem je rozhodně to nejlepší, co ve svém vlastním zájmu můžeme jako Česká republika udělat. Na jihu máme Rakousko, které patří k Západu, na severu jsou šílení vládci Polska, u nichž člověk neví, co bude za půl roku nebo za rok, na východě zase hrozící koalice Fica a Kotleby s Orbánem.

Doufejme, že vláda udělá všechno pro to, aby se lidé u nás pod tíhou sociální katastrofy nevydali masově stejným směrem jako Orbán nebo Kotleba. Jsou-li vládní strany prozápadní, tak Západ je vskutku na západě. A jsou-li příčetné, musí čelit hrozící sociální katastrofě.

