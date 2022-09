Éra sbližování s Ruskem a Čínou skončila

9. 9. 2022

Letos na jaře Bidenova administrativa uznala, že musí přepsat svou Národní bezpečnostní strategii, která řídí celkovou bezpečnostní strategii země - bezpochyby s vědomím, že velká strategie USA musí být zásadně revidována, upozorňuje James Van der Velde. Letos na jaře Bidenova administrativa uznala, že musí přepsat svou Národní bezpečnostní strategii, která řídí celkovou bezpečnostní strategii země - bezpochyby s vědomím, že velká strategie USA musí být zásadně revidována,

Revize je nezbytná vzhledem k invazi Ruska na Ukrajinu a neúspěšnému tří desetiletí trvajícímu pokusu nalákat Čínu, aby se stala liberální demokracií. Toto ticho, které dnes stále slyšíte, je novou velkou strategií Spojených států po neúspěchu strategie "zapojení a rozšiřování" vůči Rusku a Číně po skončení studené války.

Vůbec první národní obranné strategii Bidenovy administrativy (bez ohledu na utajované detaily), zaslané Kongresu koncem března 2022, pravděpodobně scházela reforma i velké myšlenky. Podle neutajovaného shrnutí (zatím nebyla zveřejněna žádná neutajovaná verze) je záměrně nezávazná a opět označuje Čínu za "nadcházející hrozbu" a Rusko za "akutní" a "krátkodobou" hrozbu. Obojí se zdá být podhodnocené. Očekávejte proto malou změnu aktualizované, údajně promyšlenější a direktivnější Národní bezpečnostní strategie – až se objeví.

NDS, která řídí americkou obrannou politiku, existuje v rámci větší (a stále aktuální) americké velké strategie "angažovanosti" po studené válce. Tato politika byla vědomě a explicitně prosazována Clintonovou, Bushovou a Obamovou administrativou (a poněkud nejednoznačně Trumpovou administrativou). Nová strategie národní bezpečnosti – nebo lépe, nová velká strategie – nyní musí stanovit explicitnější celou vládní strategii, poučenou naším neúspěšným osmadvacetiletým pokusem o umírnění a liberalizaci nyní totalitních států Ruska a Číny.

Strategie "zapojení a rozšiřování" byla vytvořena a prosazována Clintonovou administrativou ve strategii národní bezpečnosti z roku 1994. Ta obhajovala silnou obranu; kolektivní bezpečnost; otevřené zahraniční trhy a globální růst; a podporu demokracie v zahraničí za účelem zvýšení bezpečnosti. Zapojila hlavní mocnosti (zejména Čínu) do sítě obchodních, akademických, sociálních a politických vztahů a institucí, aby je odradila od páchání agrese nebo změny stávajícího mezinárodního řádu. Angažovanost byla strategií ignorování zřízení těchto států ve víře, že taková angažovanost tyto státy povzbudí k posunu směrem k liberální demokracii.

Přesto si dnes nikdo nemyslí, že současné režimy v Rusku nebo Číně budou vedeny dalším ekonomickým rozvojem k tomu, aby se staly reprezentativními liberálními demokraciemi s brzdami a protiváhami, konkurenčními politickými stranami, svobodou projevu a omezenou vládou.

Povolením některých forem kapitalismu ve svých státech rostoucí životní úroveň přispěla k tomu, že režimům Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga poskytla patinu důvěryhodnosti a legitimity a umožnila jim zvýšit vnitřní informační kontrolu a utlačovat jakýkoli politický disent. A co hůř, obchodní zájmy USA se snažily vytěsnit a umlčet kritiku těchto totalitních režimů, a to navzdory nyní dvacetileté trajektorii jejich států směřující ke stále většímu nepřátelství vůči Spojeným státům.

Invaze Ruska na Ukrajinu vážně a trvale podkopala nepsanou velkou strategii sbližování po studené válce – nejen s Ruskem, ale také s Čínou. Málokdo například věří, že Čína se v současnosti vyvíjí v liberální demokracii. Ruský hluboký stát – siloviki (bývalí členové bezpečnostních a vojenských služeb, kteří dominují vyššímu vedení hlavních vládních agentur) – izoluje Putinův režim od jakékoli představy o liberalizaci, stejně jako loajalisté komunistické strany ovládají všechny čínské byrokracie, média, policii a národní univerzity.

Tento historický bod zlomu by měl signalizovat, že éra ignorování politické ideologie skončila. Invaze na Ukrajinu (opět) prokázala, že totalitní režimy se politicky nevyvíjejí směrem k větší svobodě; nesměřují k liberální demokracii; nestarají se o udržování nebo ochranu západních institucí. Ve skutečnosti chtějí totalitní režimy všechny tyto pokroky rozvrátit. Víme to, protože nám to Putin a Si Ťin-pching říkají a jednají podle svých slov. Chtějí, aby Spojené státy upadly, klopýtly, vnitřně se rozbily a selhaly. Chtějí nahradit Spojené státy regionálně (v případě Ruska) a globálně (v případě Číny).

Stručně řečeno, Putin a Si Ťin-pching chtějí, aby Spojené státy postihl vnitřní konflikt a aby upadaly. Americká politika už téměř tři desetiletí naopak chce, aby Rusko a Čína vzkvétaly a vyvinuly se v liberální demokracie. Jejich velké strategie fungovaly (s naší pomocí). Naše strategie angažovanosti s cílem ovlivnit politickou reformu se vypařila. Dodnes ji však nic nenahradilo.

Ruská invaze na Ukrajinu spolu s čínským převzetím Hongkongu a jejím nesmiřitelným nepřátelstvím vůči demokracie na Tchaj-wanu, stejně jako rostoucí vnitřní represe a kontrola, ukázaly, že na politické ideologii záleží. Ve skutečnosti jde především o ideologii. Politická ideologie je osudem.

Neexistuje žádná nevyhnutelná Thukydidova past (sklon k válce, když vznikající mocnost hrozí vytlačit existující velmoc); existuje pouze past George Kennana (směřování totalitních států k větší vnitřní kontrole a konfrontaci s liberálně demokratickými státy). Totalitní režimy jsou neslučitelné s modernitou a nemohou společně koexistovat s liberálně demokratickými státy.

Státy se nezapojují do ozbrojených konfliktů jen proto, že sílí. Norsko, Německo a Japonsko – všechny s většími ekonomikami než Rusko – mohou být ekonomicky konkurenceschopné, ale fyzicky neohrožují své sousedy, navzdory změnám v jejich relativní ekonomické síle. Nikdo nevyrábí jaderné zbraně, nekontroluje informace na domácím trhu, nenazývá své sousedy nacisty, nepřelétává s bojovými letouny slabší státy nebo nevraždí své politické oponenty. Státy soutěží kvůli politické struktuře svých vlád. Totalitní státy se nevyhnutelně střetnou s liberálně demokratickými státy.

Bylo cynické, samoúčelné a klamné tvrdit, že zapojení totalitních států Putinova Ruska a komunistické Číny je nějakým způsobem vyvede z totality, ačkoli to byla strategie většiny demokratických a republikánských politiků od rozpadu Sovětského svazu. Je to skoro, jako by americký byznys cynicky ujišťoval americké politiky, že snadný způsob – podle písně sirény o ruských a čínských trzích – je nejlepším způsobem, jak dosáhnout mírové změny režimu z těchto autokracií.

Žádný totalitní stát v historii se nerozhodl spáchat sebevraždu a vyvinout se v liberální demokracii. Prozápadní autoritářské státy – Tchaj-wan, Korejská republika, Chile, Argentina – se vyvinuly. Ale všechny totalitní státy se staly více a více totalitními, dokud se nezhroutily prostřednictvím určité úrovně politického zmatku nebo násilí. Prozápadní autoritářské státy tvrdily, že jsou v nezbytných a dočasných fázích na cestě k tomu, aby se staly bezpečnými liberálními demokraciemi. Spojené státy formovaly a podporovaly jejich liberalizaci. Tyto režimy prohlásily, že byly ochotny se reformovat v reakci na přemlouvání Spojených států. V ostrém kontrastu Putin, Si, Chameneí a Kim vidí liberální demokracii jako hrozbu pro ně osobně a nemoc pro jejich státy. Nehledají cestu k liberální demokracii.

Velké nebo národní strategie nemusí být nutně sepisovány, i když dnes by takový dokument jistě pomohl. U Američanů již pravděpodobně existuje většinový názor, že strategie zapojení selhala. Co chybí, je jasná vize a politika našich lídrů v oblasti národní bezpečnosti.

Bidenova administrativa, stejně jako její předchůdci, se dosud zdráhala debatovat o politické ideologii a místo toho chce "odstrašit" všechno, co nechce, aby se stalo. Toto odstrašování zatím selhalo na Ukrajině, stejně jako selhalo v Gruzii a na Ukrajině Bushově a Obamově vládě. Současná administrativa téměř nic neřekla o relevanci ideologických rozdílů mezi liberálními demokraciemi a totalitními státy – alespoň v kontextu celkové, vůdčí, velké strategie.

Naše velká strategie však nemůže být pouhým odstrašením. Odstrašování je vojenská strategie pro odrazování od nepříznivých událostí. Odstrašování však musí fungovat v kontextu širší pozitivní vize toho, čeho chtějí Spojené státy ve světě dosáhnout. Odstrašování není pro národní strategii vhodné. Koncepty odstrašování se objevily prominentně poté, co jaderné zbraně učinily tradiční představy o vítězství po jaderné válce těžko pochopitelné. Odrazování od použití jaderných zbraní je vhodné. Samotné odstrašování však neřeší realitu politických rozdílů mezi velmocemi. Velká strategie USA v éře totalitních supervelmocí agitujících a násilně prosazujících politické změny nemůže být jednoduše "odstrašením od postupu" a "akutních" vojenských hrozeb.

Jedinou a jedinou velkou nebo národní strategií nyní musí být pokrok v mírové politické změně prosazováním pluralismu a liberálně demokratických institucí v těchto totalitních státech, podobně jako to Západ dělal se Sovětským svazem. Naši spojenci v NATO a Asii, Evropská unie a všichni partneři by měli přijmout stejnou politiku. Státy, které se pokoušejí o nějakou střední cestu, musejí být zpochybněny – už neexistuje žádná obrana totalitní vlády nebo angažovanosti. Je nevyhnutelné, že současný ruský a čínský režim budou nadále zpochybňovat svobodu; podkopávat mezinárodní instituce; ohrožovat sousedy; klamat svůj lid a páchat násilí. Je pošetilé kupovat například solární panely z Číny, ale dovolit Číňanům vypouštět dvakrát více CO 2 než Spojené státy bez plánu takové emise omezit. Taková politika dává znečišťovatelům a totalitářům naše peníze. Tuto realitu nemůžeme ignorovat.

Fráze "změna režimu" některé děsí, ale neměla by. Spojené státy kdysi nasměrovaly takovou změnu směrem k jaderně vyzbrojenému Sovětskému svazu a ten se z totality zhroutil relativně pokojně. Lákání totalitních států 21. století k liberalizaci prostřednictvím "angažovanosti" byla politika změny režimu prostřednictvím mrkve (pouze). Odsuzovat totalitarismus, podporovat disidenty, stanovovat limity pro ekonomickou angažovanost, oddělovat vládní investice, vázat obchod na omezení emisí CO 2 , vytvářet nezávislé dodavatelské řetězce a volat po politické reformě v těchto státech je také forma změny režimu: "Strategická angažovanost spojená s uskutečněním politické reformy". Změna režimu je strategií těchto totalitních států vůči nám; neměli bychom se bát dělat totéž. Naše neochota přijmout silnou politiku podpořila totalitní krutost.

Naši politici a většina akademiků se bojí volat po změně režimu, protože to vyvolává představy o invazi do Iráku. Přesto prezident Spojených států nazval vůdce ruského státu válečným zločincem, který provádí genocidu. Pan Putin se nemůže znovu objevit nikde na Západě, jinak budou naše hodnoty, instituce a zákony zbaveny smyslu. Severní Korea nikdy nebude vzkvétat pod totalitní vládou a Kim Čong-un se nikdy nerozhodne připojit se ke Korejské republice. Nekonečné čekání na "umírněné", kteří by změnili Írán, je dávno naivní. Čínští diplomaté se Spojeným státům denně vysmívají. Rusko a Čína pracují prostřednictvím informačních a kyberprostorových operací, aby podkopaly liberální instituce a vedoucí postavení USA po celém světě. Ignorujeme slova a činy těchto totalitářů, protože naši vůdci se zdráhají přijmout výzvu nebo přijmout fakt, že náš vztah s nimi je nulový.

Éra změny totalitního režimu neznamená, že násilí je nevyhnutelné, vyhledávané nebo vítané. Jednoduše to znamená, že musíme přestat posilovat nepřátelské státy bez podmínek (obchodováním s nimi, vzděláváním jejich studentů, umožněním jim krást naše duševní vlastnictví, poskytováním obchodních výhod…) v naivní víře, že jejich úspěch je povede k liberalizaci. Znamená to, že uznáváme, že totalitarismus je neslučitelný s liberální demokracií. Spojené státy by měly přijmout politiku, kterou budou podporovat, obchodovat a přijímat liberálně demokratické státy a státy, které podnikají kroky k liberalizaci. Naopak, Spojené státy by se měly vyvarovat a omezit angažovanost s těmi, kteří tak nečiní. Musíme oddělit naši ekonomiku od Putinova Ruska a čínské komunistické strany. Ale kromě toho by Spojené státy měly apelovat přímo na lidi v těchto totalitních státech a informovat je, že mají na výběr. Taková změna, jako v případě studené války, nemusí přijít snadno a v dohledné době.

Stejně jako my ve studené válce by vláda USA měla podporovat opoziční strany vůči totalitní vládě. Spojené státy by měly zdůrazňovat disidentství a chránit je, kde mohou; učit politické ideologie a jejich historii doma (naše mládež nedbá na relevanci ideologie, vzhledem k tomu, že po generace ignorujeme její význam v akademické sféře); přijmout konkurenční ekonomickou strategii vůči totalitním státům (takový postoj zaujaly vůči nám); a požadovat politický pokrok (tj. reformu) od Ruska a Číny. Dnes Rusko a Čína agitují za politické změny po celém světě, zatímco Spojené státy jsou velmocí statu quo. Tato dynamika musí být převrácena.

Současná ruská a čínská vláda chtějí, aby se Američané báli od nich požadovat politický pokrok. Dosahují toho zastrašováním, ovlivňováním, korupcí americké akademické sféry a žurnalistiky a šířením strachu. Proto musíme shromáždit politickou sílu, vůli a vedení k prosazení jediné koherentní národní strategie, která nám zbývá. Jsme v éře politické soutěže s nulovým součtem, ať se nám to líbí nebo ne. Strategie zapojení a rozšiřování skončila; strategie změny režimu je na nás.

