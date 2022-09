Nevyznamenat bratry Mašínovy je zcela pochopitelné

Petr Pavel byl a je voják. Dobrý voják. A jako takový ví, že kdyby dnes někdo udělal to, co tehdy Mašíni, třeba na Ukrajině, byl by odsouzen, a to zcela právem. Proto naprosto chápu, že by je nevyznamenal. Nechce je postavit před soud. Ale nevyznamenal by je. Vyznamenáváme to, co je hodné následování. A to u Mašínu zkrátka dnešním pohledem něco je a něco spíš není. U někoho se ta miska vah v tomhle případě může převážit na jednu nebo na druhou stranu, ale není možné zamlčovat tu stinnou stránku a konstruovat jakousi moderní mytologii.