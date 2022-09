Byla britská královna proti brexitu?

12. 9. 2022

čas čtení < 1 minuta

Minulý týden zesnulá britská královna Alžběta byla proslulá svým diplomatickým mlčením - nikdy se nevyjadřovala k politice a byla skoro vždy naprosto nadstranická. V době kolem hlasování o brexitu se však vyskytly spekulace, že je královna ostře proti odchodu Británie z EU. Nikdy o tom nemluvila, ale oblékala se v barvách Evropské unie. Co si myslíte o tomto obleku (viz ten klobouk!) v němž zahájila zasedání britské Dolní sněmovny?

Many will remember the Queen’s choice of hat when opening parliament during the Brexit turmoil. She was knowledgeable and experienced enough to know the value of the European Union pic.twitter.com/XzBBiPZiQ4