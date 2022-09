"Kdyby krize nebyla, museli bychom si ji vymyslet"

14. 9. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Vláda konečně zastropovala ceny elektřiny a plynu . Opozici se tak dostalo "zadostiučinění", takže by teoreticky mohla přestat řvát a vyhrožovat tím, že tu v zimě všichni umřeme. Protože však máme opozici antisystémovou, nikoliv demokratickou, nic podobného se pochopitelně čekat nedá.

Nálada v Česku není dobrá. Notoricky pomalým eurokratům a dokonce i v mnoha ohledech natvrdlým německým politikům konečně došlo, že varování před energetickou závislostí na Rusku, které opakovaně poslouchali od expertů přinejmenším od roku 2014, bylo zcela na místě; avšak polovina našich spoluobčanů se ani po 24. únoru letošního roku vůbec ničemu nenaučila a touží o cenách plynu jednat s Ruskem.

Co je na takovém přístupu špatně? Za prvé, od zveřejnění Putinovy dizertace zkompilované ještě před nástupem do prezidentské funkce je zřejmé, že existuje plán na to využít energetické dodávky do Evropy jako ekonomickou zbraň. Víme, co má šéf Kremlu v plánu, už čtvrt století. Přesně to se stalo.

Za druhé, Rusko se ještě před rozšířením invaze na Ukrajinu v plném rozsahu vrátilo ke gromykovskému pojetí zahraniční politiky založené na vystupování z pozice síly, systematickém odmítání kompromisů, zastrašování, vyhrožování a vydírání. Hloupější polovina Čechů, která přinejmenším de facto schvaluje rozchod s prozápadní orientací navrhovaný organizátory ultrapravicových demonstrací, samozřejmě netuší, že pokud by vláda České republiky splnila jejich přání, stal by se český stát rohožkou, o kterou by si emisaři Kremlu pravidelně pucovali boty v podobném stylu, jako to už vidíme například v Bělorusku.

Ne, neexistuje žádná náhrada ze definitivní překonání závislosti na ruských energetických dodávkách. Rusko rozhodně není žádný spolehlivý a předvídatelný obchodní partner a nominální cena surovin ke dni X nikdy neměla být jediným podkladem k rozhodování, jak to předvedla Babišova vláda. Dokud budeme odebírat ruský zemní plyn, zůstaneme nadále zranitelní pokusy vydírat nás a přinutit k poslušnosti vůči drzému diktátu z Moskvy.

Postupné získávání nezávislosti na ruském plynu spolu s regulací cen energií je správný postup. V důsledku omezí i inflaci a spolu s ní do omrzení odsuzovanou "Fialovu drahotu". Opozice k postupu vlády věcně nemá co namítnout, i když bude pochopitelně z plna hrdla ječet dál. Kdo však chtěl za každou cenu v pořvávání proruských populistů a nácků vidět sociální protest, měl by se vážně zamyslet. Protože nehledě na vládní opatření bude křížové tažení proti "fialové vládě" v neztenčené míře pokračovat.

Přicmrndává k němu také nejméně jeden z prezidentských kandidátů, jemuž Miloš Zeman familiárně říká "Pepo". Josef Středula svolává "nekampaňovou" odborovou demonstraci na 28. října, kde bude nepochybně bušit do vlády, aby zvýšil své osobní šance uspět v prezidentské volbě. Když odpadl reálný důvod, začal vymýšlet jiné. Není prý v nejhorší ekonomické krizi od 2. světové války normální, aby lidé, kteří pracují na plný úvazek, pobírali sociální dávky, tvrdí teď.

Nejen Okamura a jeho stylu politiky se stále více přibližující Babiš, ale už i Středula předstírá, jako by Rusko záměrně nerozpoutalo velkou válku v Evropě a cíleně nevyvolalo bezprecedentní kontinentální energetickou krizi v naději, že tím rozštěpí a destabilizuje evropské společnosti a zlikviduje západní podporu pro obránce Ukrajiny.

Všichni tři vejlupkové, jimž na okrajích přizvukují vždy spolehlivě prokremelští komunisté a ještě menší zbytkové antiliberální levičácké organizace, valí našim spoluobčanům soustavně do hlavy představu, že za válku a ekonomickou krizi nemůže Kreml, ale "fialová vláda". Že "v Maďarsku je všechno OK", protože Orbán. Že politika zalézání do Putinovy zadnice je skvělá a mazaná.

Psychologové zjistili, že v průběhu vyděšení může vaše IQ přechodně klesnout až o třetinu. Čím je člověk méně inteligentní, tím je pochopitelně i snáze manipulovatelný.

Jestliže se antisystémové opozici včetně ČMKOS bude dařit Čechy dál děsit přesto, že vláda zastropovala ceny energií a tím odstranila hlavní reálnou příčinu možných obav, to poslední, co by bylo namístě, je setrvalý výklad jejich protivládní linie v pojmech sociálních protestů.

Pitomio, Andrej i Zemanův Pepa jsou vedeni jedině zavilým populistickým odporem k liberální demokracii a touhou po moci.

1