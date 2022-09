Prezident Zelenskij v americkém Kongresu lobbuje za dodávky zbraní. Oslovil i vojenské hruhy

15. 9. 2022

čas čtení 2 minuty

Ukrajinští představitelé předali členům Kongresu seznam zbraní, které Kyjev podle deníku Wall Street Journal potřebuje k podpoře probíhající protiofenzívy.

Tento seznam, který včera zveřejnil server Politico, obsahuje několik zbraní dlouhého doletu, které prezident Joe Biden dosud považoval za nepřekročitelnou červenou linii. Biden poukázal na možnost eskalace konfliktu, pokud by Ukrajina byla schopna zasáhnout území hluboko v Rusku, píše Connor Echols.

Podle Billa Hartunga z Quincy Institute snaha Kongresu poukazuje na poněkud bezprecedentní přístup ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k získávání zbraní z Washingtonu. Zatímco pro spojence USA se stalo běžným zvykem najímat si lobbisty, aby prosazovali jejich zájmy v Kongresu, jiné země se brání myšlence vyvíjet nátlak na prezidenta otevřeným lobbováním u zákonodárců.



"Ze Zelenského pohledu je to pochopitelné. Chce mít co nejsofistikovanější zbraně a bude na ně nějakým způsobem tlačit," řekl Hartung. "Ale vyjadřuje se k tomu velmi otevřeně, což zahraniční představitelé ne vždy dělají."



Dalším neobvyklým krokem je, že Zelenskij údajně souhlasil s tím, že příští týden přednese hlavní projev na výroční konferenci Národní asociace obranného průmyslu, přední obchodní skupiny v obranném průmyslu. Očekává se, že se obrátí na obchodníky se zbraněmi s prosbou o další zbraně, čímž opět zatlačí na prezidenta Bidena.

Podle Hartunga půjde možná o první projev zahraniční hlavy státu na tak významné obranné konferenci v USA, což vyvolává obavy, že se tato akce pro výrobce zbraní stane "PR pučem".

"Průmysl se může vžít do představy, že je arzenálem demokracie, což ve skutečnosti není - vzhledem k prodejům zbraní do států, jako je Jemen a Egypt; a do dalších zemí porušujících lidská práva," dodal.

Hartung říká, že rozhodnutí o tom, zda poslat zbraně s dlouhým dosahem, bude muset nakonec učinit Bílý dům.

"Myslím, že je na Bidenově administrativě, aby rozhodla, zda je třeba stanovit hranici pro zbraňové systémy, které by mohly mít eskalační potenciál," dodal s tím, že jsou to "v konečném důsledku USA, kdo dodává zbraně".



Zdroj v angličtině ZDE

