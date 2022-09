Výzva vládě: Nedopusťte další OKD!

20. 9. 2022

čas čtení 7 minut

tisková zpráva

Nedovolte Tykačově Sev.en Energy obrat Ústecko o šanci na lepší budoucnost



Společnost Severní energetická ze skupiny Sev.en energy Pavla Tykače dosud nezaplatila 1,4 miliardy korun dlužných záloh na rekultivaci území po těžbě. Současně však žádá o peníze z Fondu spravedlivé transformace na další využívání území.





Občanské spolky a komunální politici a političky varují v otevřeném dopise vládě, že na Ústecku hrozí další OKD, jen ve větším měřítku. Riziko neoprávněné podpory kritizovali ekologické organizace již dříve, upozornil na ně také pořad Reportéři ČT a dopis Evropské komise, v němž kritizuje českou vládu za nedodržování principů spravedlivé transformace.



Podle kritiků hrozí, že peníze na transformaci a oživení regionu skončí v daňových skrýších na Kypru a v Lichtenštejnsku, kde Tykačovy firmy sídlí. Jeden z největších znečišťovatelů tak odvádí veřejné peníze do daňových rájů a žádá další.

Občanské spolky a komunální politici a političky varují v otevřeném dopise vládě, že na Ústecku hrozí další OKD, jen ve větším měřítku. Riziko neoprávněné podpory kritizovali ekologické organizace již dříve, upozornil na ně také pořad Reportéři ČT a dopis Evropské komise, v němž kritizuje českou vládu za nedodržování principů spravedlivé transformace.Podle kritiků hrozí, že peníze na transformaci a oživení regionu skončí v daňových skrýších na Kypru a v Lichtenštejnsku, kde Tykačovy firmy sídlí. Jeden z největších znečišťovatelů tak odvádí veřejné peníze do daňových rájů a žádá další.







“Doposud procesu rozdělování Fondu spravedlivé transformace dominují miliardové projekty, namísto abychom řešili podporu, kterou skutečně pocítí místní lidé. Stále není jasné, jak fond přispěje k řešení strukturálních problémů Ústeckého kraje, a rozjede tak potřebné investice například do obecních zdrojů obnovitelné energie,” říká Marika Volfová z organizace Re-set.



Přečtěte si celý otevřený dopis, který podepsalo na třicet zastupitelů, zastupitelek a dalších aktivních lidí z Ústeckého kraje, kterým záleží na vývoji regionu.





Výzva vládě: Nedopusťte další OKD!

Nedovolte Tykačově Sev.en Energy obrat Ústecko o šanci na lepší budoucnost



Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

Praha 1 - Malá Strana

PSČ 118 01



V Ústí nad Labem dne 19.9.2022



Vážený pane premiére, vážené ministryně, vážení ministři,



sociálně spravedlivý ústup od spalování uhlí představuje pro Českou republiku velkou výzvu a málokde to platí tak, jako právě v regionech s těžbou uhlí historicky spojených. Je v zájmu celé společnosti, aby proměna těchto regionů dopadla co nejlépe, a aby se prostředky, vyhrazené pro tento účel v rámci Fondu spravedlivé transformace (FST) a návazného operačního programu, využily co nejúčelněji. Obracíme se na vás proto krátce před chystaným vyhlášením výzev pro žádosti o dotace s prosbou, abyste zamezili nejzávažnějším rizikům, spojeným s netransparentním procesem přípravy plánu Spravedlivé transformace předchozí vládou.



Zřejmě nejrizikovějším případem jsou z tohoto hlediska pokusy získat peníze z Fondu spravedlivé transformace, jež podniká firma Severní energetická. Ta patří do skupiny Sev.en Energy uhlobarona Pavla Tykače, který své české majetky vlastní skrze schéma schránkových firem umístěných v daňových skrýších v Lichtenštejnsku a na Kypru. Tykač žádá 1,2 miliardy korun na svůj projekt dalšího využití území lomu ČSA. A to navzdory tomu, že dosud nemá na vázaných účtech u báňského úřadu složených 1,4 miliardy, které jeho firma dluží na ze zákona povinné rekultivace a sanaci území téhož dolu po těžbě.



Ačkoli důl má skončit do dvou let, firmě se podařilo do novely báňského zákona jako termín pro splacení peněz prosadit až rok 2030, místo původně navrhovaného roku 2022. Kauzu popsal nedávno pořad Reportéři ČT. Toto riziko kritizovala i Evropská komise, když v nedávném dopise české vládě upozornila, že záměr podporovat další využití území po těžbě z veřejných peněz může porušovat jeden ze základních principů ekologické politiky. Jde o princip „znečišťovatel platí“, podle nějž to musí být ten, kdo škody způsobil - a nikoli daňový poplatník - kdo za ně nese hmotnou odpovědnost.



I pokud si myslíme, že projekt firmy Sev.en energy je smysluplný a mohl by přispět k budoucnosti kraje po konci těžby, měli bychom být při zkušenostech s Tykačovým kontroverzním podnikáním a opakovanými snahami vydělat na úkor státu (naposledy jde o nabídku prodat státu údajně „levnou“ elektřinu, která by se ve skutečnosti vyplatila opět zejména Tykačovi, protože by stát zavázala k relativně vysokým cenám na několik let dopředu) velmi opatrní.



Žádáme vás proto: vylučte Tykačovu firmu z přijímání veřejné podpory, přinejmenším dokud sama nesloží dlužné peníze na rekultivace. Vzhledem k tomu, že si její majitelé v minulém desetiletí byli schopni vyplatit 22 miliard na nezdaněných dividendách, neměl by to pro ně být problém. Pokud to myslí se svým záměrem pozitivně se podílet na budoucnosti regionu vážně, měli by svůj závazek signalizovat tím, že mu nejdřív splatí to, co mu jsou dlužni, než budou chtít dotace z veřejných peněz.



Poskytováním veřejné podpory na bianco šek bez předchozího splacení dlužných peněz na rekultivace stát naopak riskuje, že bude tratit dvakrát a v zahraničí zmizí i prostředky na transformaci kraje. Neopakujme na Ústecku v ještě větším měřítku situaci z Ostravska, kdy soukromý podnikatel po vysátí zisků opustí region a sanaci ekologických škod i řešení sociálních problémů nechá na krku naší republice a nám všem.



Nedopusťte další OKD! Zasaďte se o skutečně účelné využití peněz z evropských fondů na řešení problémů našeho regionu, a nedovolte Tykačově Sev.en Energy obrat Ústecko o šanci na lepší budoucnost.





Zůstáváme s pozdravem,



Marika Volfová, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci



Michal Forejt, Ústečtí rodiče za klima



Miloslav Kolenatý, Fakulta životního prostředí UJEP



Martina Johnová, kurátorka, Veřejný sál a Galerie Hraničář



Aleš Bárta, Ústecká klimatická koalice



Radek Vrábel, zastupitel, Horní Jiřetín, Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů



Vít Rous, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti



Jiří Baudis, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti



Jan Kranda, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti



Lukáš Ryšavý, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti



Vladimír Vlach, zastupitel Ústeckého kraje, Piráti



Kateřina Stojanová, zastupitelka Ústeckého kraje, Piráti



Petr Globočník, zastupitel, Litvínov



Luděk Prošek, zastupitel, Most



Jan Hrubeš, zastupitel, Most



Jiří Škoda, krajský místopředseda Strany zelených



Anna Wünschová, zastupitelka, Ústí nad Labem



Hynek Halakuc, Budoucnost Teplice



Jakub Kyselovič, Budoucnost Teplice



Jan Hanzlík, architekt, Budoucnost Teplice



Daniel Parachin, Budoucnost Teplice

Marek Elexa, předseda Strany zelených v Chomutově



Adam Souček, předseda Krajské organizace Strany Zelených v Ústeckém kraji



Petr Karlíček, historik



Michaela Valášková, projektová manažerka



Lenka Simerská, zastupitelka Litoměřic, Zelení



Renata Vášová, fundraiserka, členka kulturní komise města Litoměřice, Zelení Litoměřice



Michal Cuc, zastupitel



MVDr. Přemysl Rabas, senátor za okres Chomutov

0