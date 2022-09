Pražští automobiloví maniaci ohrožují životy i mladých lidí

16. 9. 2022

Zdraví dospívající jsou ohroženi nepravidelným srdečním tepem v důsledku znečištěného ovzduší



Podle první rozsáhlé studie o vlivu znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi na jinak zdravé mladé jedince jsou zdraví teenageři ve znečištěném vzduchu náchylní k nepravidelnému srdečnímu rytmu.



Tato zjištění vyvolala mezi vědci obavy, protože se zdá, že srdeční arytmie, které mohou zvyšovat riziko srdečních onemocnění a náhlé srdeční smrti, se spouštějí, i když je znečištění ovzduší v běžných limitech kvality ovzduší.



Lékaři sledovali srdeční činnost a vzduch, který dýchalo více než 300 zdravých amerických teenagerů po dobu 24 hodin. Zjistili, že vyšší koncentrace jemných částic označovaných jako PM2,5 zvyšují riziko nepravidelného srdečního rytmu po dobu následujících dvou hodin. Podobné účinky byly již dříve zjištěny u starších dospělých.



"Pokud je nám známo, jedná se o první studii, která uvádí souvislost mezi znečištěním ovzduší částicemi PM2,5 a srdečními arytmiemi u jinak zdravých dospívajících," píší vědci v časopise Journal of the American Heart Association.



Hlavním zdrojem PM2,5, tedy částic menších než 2,5 mikrometru, jsou výfukové plyny z vozidel a spalování ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Po vdechnutí se mohou dostat hluboko do plic a dokonce i do cév, kde způsobují zánět, který je příčinou onemocnění.



Dr. Fan He, hlavní autor studie z Penn State College of Medicine, uvedl, že výsledky jsou zarážející vzhledem k tomu, že zdraví teenageři jsou obvykle považováni za osoby s nízkým rizikem kardiovaskulárních onemocnění. "Naše zjištění naznačují, že znečištěné ovzduší může u mladých lidí vyvolávat arytmie a přispívat k náhlým srdečním úmrtím, což jsou zničující události pro jejich rodiny i širší komunity," uvedl.



Vědci zkoumali vliv znečištění ovzduší prachovými částicemi na 322 zdravých dospívajících přibližně sedm let poté, co se ve věku od šesti do dvanácti let přihlásili do studie Penn State Child Cohort. Účastníci dostali monitory srdce a mobilní soupravy pro odběr vzorků ovzduší, které měli nosit po dobu 24 hodin bez ohledu na to, zda se nacházeli uvnitř nebo venku, zda měli sedavé nebo aktivní zaměstnání.



Monitory zachycovaly dva typy arytmií, které mohou u lidí vyvolat pocit, že jim srdce vynechalo. Jeden je způsoben předčasným stahováním horních komor srdce, druhý předčasným stahováním dolních komor. I když se tyto arytmie zřídkakdy léčí, pokud nezpůsobí příznaky, předčasné stahy komor mohou zvýšit riziko srdečního infarktu, mrtvice, srdečního selhání a náhlé srdeční smrti v pozdějším věku.



Podle zprávy se riziko předčasných komorových stahů do dvou hodin od expozice zvýšilo o 5 % na každých 10 mikrogramů na metr krychlový zvýšení koncentrace PM2,5. Dr. He uvedl, že je "alarmující", že tento účinek byl pozorován již při průměrné denní hladině PM2,5 17 mikrogramů na metr krychlový. Ve Spojeném království se za nízkou úroveň znečištění považuje průměrná denní úroveň 35 mikrogramů na metr krychlový.



Ve dnech s vysokým znečištěním ovzduší v Anglii jsou do nemocnic na urgentní příjem přijímány další stovky lidí, kteří utrpí srdeční zástavu, mrtvici nebo astmatický záchvat. Znečištění ovzduší částicemi však také zvyšuje výskyt rakoviny plic, protože probouzí spící mutace, které vyvolávají růst nádorů. Britská nadace British Heart Foundation odhaduje, že by mohlo v nadcházejícím desetiletí zemřít více než 160 000 lidí na mrtvici a infarkt v důsledku znečištění ovzduší.





Podle výzkumníků by lepší normy kvality ovzduší zlepšily zdraví srdce u celé populace a snížily zátěž dalších chronických onemocnění, jako je rakovina a plicní choroby. Pokud se však kvalita ovzduší nezlepší, navrhl, aby lidé přijali preventivní opatření, zejména v době, kdy je znečištění nejhorší.



"Nošení obličejových roušek a vyhýbání se intenzivním fyzickým aktivitám ve dnech s vysokým znečištěním a v době dopravní špičky snižuje míru vystavení znečištěnému ovzduší a minimalizuje související zdravotní rizika," řekl.









Podrobnosti v angličtině ZDE

