"Koncem roku bude 30 % Rusů žít za 300 rublů na den"

16. 9. 2022

Válka na Ukrajině v současné době stojí Rusko miliardu amerických dolarů denně, odčerpává prostředky z rozpočtu a ničí ekonomiku, což žene stále více Rusů do chudoby a podkopává možnosti zotavení, upozorňuje skademik Abel Aganbegjan, uznávaný ruský ekonom. Válka na Ukrajině v současné době stojí Rusko miliardu amerických dolarů denně, odčerpává prostředky z rozpočtu a ničí ekonomiku, což žene stále více Rusů do chudoby a podkopává možnosti zotavení,

Podle ekonoma se do konce letošního roku téměř každému třetímu Rusovi sníží životní úroveň na 300 rublů (pět amerických dolarů) na den. Vláda nedělá dost, aby jim pomohla, a je pravděpodobné, že se k nim během několika příštích let přidají další v naprosté chudobě.

Situace není tak strašná jako v 90. letech, ale stále se jí blíží a že je k dispozici méně zdrojů, které by umožňovaly s ní něco udělat. To pravděpodobně naznačuje, že současná krize bude trvat mnohem déle, než si nyní mnozí myslí. HDP se může zotavit v roce 2025, ale osobní příjmy až několik let poté.

Rusko vytvořilo socioekonomický systém bez motoru, který by ho poháněl vpřed. To znamená, že nemá kapitálový trh a bez něj ekonomika nemůže růst. Může pouze stagnovat nebo klesat, pokud vláda nezasáhne a nezavede tvrdý systém státního plánování.

V Rusku chybí kapitálový trh, chybí investice a země ztrácí kapitál. Mezi rokem 2008 a dneškem odešel z Ruska bilion dolarů. A tento rok pravděpodobně zaznamená rekordní odliv kapitálu ze země. Bez těchto peněz nemůže dojít k velkému hospodářskému růstu nebo oživení obyvatelstva.

Ruská vláda na to nemá peníze. Zvýšení reálných příjmů o 20 % by vyžadovalo 15 bilionů rublů (250 miliard amerických dolarů). S válkou a klesajícími příjmy je to nemožné – zvláště když "speciální vojenská operace" na Ukrajině pokračuje a denně stojí miliardu dolarů.

